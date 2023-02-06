«Агроинвестор»

Сегодня состоялось награждение победителей III ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия «Агроинвестор года — 2022». На церемонии в «Особняке на Волхонке» присутствовали представители Минсельхоза Российской Федерации, владельцы и руководители ведущих предприятий АПК и крестьянских (фермерских) хозяйств России

Среди номинантов 2022 года десятки участников: и агрохолдинги с многомиллиардными оборотами, и небольшие фермерские хозяйства, но всех их объединяет одно — стремление к развитию, росту и процветанию не только собственного бизнеса, но и страны. Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» благодарят всех участников за представленные практики, проекты и достижения. Лучшие из них вошли в число 19 финалистов. Человек года в АПК был выбран открытым общественным голосованием на сайте премии.



«Прошедший год был сложным для всех, аграриям приходилось приспосабливаться к работе в новых условиях, но, несмотря ни на что, они наращивали объемы производства сельхозпродукции, добивались новых рекордов, открывали новые рынки. Наша премия призвана еще раз подчеркнуть важность агропромышленного комплекса, напомнить всем о роли сельского хозяйства в развитии экономики в целом. Спасибо всем, кто подал заявки на участие, условия премии таковы, что приходится выбирать, хотя, безусловно, все производители продукции АПК достойны самых высоких наград!» — сказала Инна Ганенко, главный редактор журнала «Агроинвестор».







Объективность голосования и соответствие процесса отбора номинантов и победителей установленной методике гарантировал независимый консультант премии и профессиональный аудитор — компания «Технологии Доверия» (ранее — PwC в России).



Девятнадцать победителей в девяти номинациях 2022 года

I. ЧЕЛОВЕК ГОДА — человек из сферы бизнеса, госуправления, научной или общественной среды, с которым ассоциируются изменения, нововведения, ключевые события в агропромышленной отрасли в 2022 году. Претенденты в этой номинации были предложены экспертным советом, победитель определен путем открытого интернет-голосования на сайте премии с 21 ноября 2022 по 23 января 2023 года.



Победитель — Салис Добаевич Каракотов, генеральный директор «Щелково Агрохим», за вклад в импортозамещение средств производства для АПК (семена, СЗР).







II. ТОП-МЕНЕДЖЕР ГОДА — владелец или топ-менеджер, под руководством которого компания, крестьянское (фермерское) хозяйство достигли существенного улучшения финансовых, производственных показателей в 2022 году.



Категория «Агрохолдинг / крупная производственная компания»: победитель — Александр Сергеевич Рудаков, президент агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» (основатель и один из владельцев).



Категория «Средний бизнес»: победитель — Николай Иванович Бенко, директор ООО «АГРОПЛАЗМА».







Категория «Крестьянско-фермерское хозяйство»: победитель — Андрей Викторович Степаненко, глава КФХ Степаненко «ВКУСНО-ГОРКИ»®.



III. ЗАПУСК ГОДА — завершившееся строительство или модернизация предприятия, включающие запуск принципиально нового производства, сервиса или готового продукта для АПК в 2022 году.



Категория «Запуск нового производства»: победитель — ГК «Отрада», проект — Центр по передаче генов, Липецкая область, Становлянский район.



Категория «Услуги для АПК»: победитель — ГК «Европак-Юг» , проект — ускоренные контейнерные поезда с растительными маслами через сухопутные погранпереходы.



Категория «Внедрение технологий, повышающих продуктивность производства»: победитель — ООО «Индустриальные биологические технологии». Проекты по разработке новых видов продуктов: 1. ЗОЖ под торговой маркой DriveLife PEOPLE на основе проращивания злаковых культур и семян растений. 2. Корма и кормовые добавки под торговой маркой DriveLife FARMER с применением собственной технологии ферментирования пшеничных отрубей и соевого шрота.



IV. СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА — инициатива компании, основанная на принципах социальной ответственности, инвестиции собственных средств в улучшение качества и уровня жизни сотрудников, социальной среды и экологии, позволяющие снизить негативное воздействие на окружающую среду.



Категория «Улучшение социальной среды и инфраструктуры в регионах»: победитель — АО «Артель», проект — физкультурно-оздоровительный комплекс «Артель».



Категория «Экология»: победитель — ООО «Зерно Жизни» , проект по внедрению почво- и ресурсосберегающих технологий No-till на площади 140 тыс. га.



Категория «Забота о сотрудниках»: победитель — АО «АгроГард», за создание достойных рабочих мест; предоставление социальных льгот, гарантий и компенсаций работникам и членам их семей; противодействие заболеванию COVID-19; охрану и безопасность труда; благотворительную помощь.



V. ЭКСПОРТЕР ГОДА — компания, вышедшая на новые экспортные рынки, и/или поставившая на экспорт новые товары, и/или внедрившая новую дистрибьюторскую /логистическую схему, и/или значительно увеличившая объемы поставок продукции за рубеж в 2022 году.



Категория «Экспортер средств производства для АПК и продукция с высокой добавленной стоимостью»: победитель — ООО «НьюБио». Экспортируемая номенклатура: мальтодекстрины (DE10, DE20), мальтодекстрин коричневый, сухой глюкозный сироп, крахмал нативный. Доля экспорта составляет более 40% общего объема продаж. Объем экспорта в 2022 году — 15 719 т, 696 504 485,73 руб.



Категория «Экспортер продукции растениеводства»: победитель — ООО «ЭкоНива-Семена». Экспортируемая номенклатура: красная чечевица. Доля экспортной выручки от реализации продукции растениеводства в 2022 году — около 6,5%. Объем экспорта в 2022 году — 9410 т.



VI. ИННОВАЦИЯ ГОДА — новая или улучшенная технология, используемая в производстве и представляющая уникальное для отрасли решение.



Категория «Инновационное оборудование и технология»: победитель — ООО «Адаптивные инновационно-интеллектуальные технологии», проект — интеллектуальная энергонезависимая беспроводная система управления поливом сельскохозяйственных культур.



Категория «Инновационные программные продукты для АПК»: победитель — «Ростсельмаш» , проект — система автоуправления «РСМ Агротроник Пилот 2.0».



Категория: «Инновационная продукция»: победитель — ООО «НПО “Сиббиовет”», проект — регистрация, производство и вывод на рынок противовирусного ветеринарного препарата Виталанг-2®.



VII. НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ГОДА — компания, зарекомендовавшая себя как надежный поставщик зерна на внутренний рынок, сохранившая постоянных клиентов в 2022 году и расширившая круг покупателей.



Категория «Агрохолдинг / крупная производственная компания»: победитель — ГК «Концерн «Покровский». В сезоне 2021/22 концерн поставил на внутренний рынок более 320 тыс. т продовольственной пшеницы, 38 тыс. т ячменя и 45 тыс. т кукурузы на зерно. Более 50% зерна и 100% подсолнечника, рапса и сои реализуются внутри страны.



Категория «Средний бизнес»: победитель — АО «АгроГард». Объем реализованной продукции в сезоне 2021/22 составил 488 тыс. т, или 93,1% объема произведенной зерновой продукции. 100% реализуемой зерновой продукции поставляется на внутренний рынок.



Категория «Крестьянско-фермерские хозяйства»: победитель — крестьянское (фермерское) хозяйство «Летяжье». Объем поставки зерна покупателям в сезоне 2021/22 составил 34 600 тыс. т.



VIII. Выбор редакции: «КОМПАНИЯ — НЬЮСМЕЙКЕР ГОДА».



Для определения победителя редакция «Агроинвестора» проанализировала количество упоминаний компаний-сельхозпроизводителей в публикациях журнала, сайта и соцсетей в 2022 году, посчитала количество комментариев к публикациям, оценила интерес аудитории сайта к новостям о компании (по данным Google Analitics). Также в ходе внутриредакционного опроса корреспонденты и редакторы оценили качество взаимодействия с ньюсмейкерами, оперативность и полноту предоставляемой информации.



Победитель — ГК «Черкизово».



IX. Выбор редакции: «НЬЮСМЕЙКЕР ГОДА».



Для определения победителя редакция «Агроинвестора» проанализировала количество комментариев от отраслевых экспертов/аналитиков, которые они давали для материалов журнала и сайта в течение 2022 года. Также был проведен внутриредакционный опрос, в ходе которого оценивалось качество взаимодействия с экспертами, оперативность и полнота предоставляемой информации.



Победитель — Александр Корбут, вице-президент Российского зернового союза.



Официальные партнеры премии «Агроинвестор года-2022»: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан , «Деметра-Холдинг», Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) , агентство «Точка Роста» .

