Российское бизнес-сообщество готово обеспечить качественными семенами подсолнечника отечественный агрокомплекс

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Компании — лидеры рынка отечественной селекции, производства семян и их переработки, такие как RUSEED, «Эфко» и «Био-Тон», договорились с ФГБНУ «Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта» (ВНИИМК) о создании национального селекционно-семеноводческого консорциума

Он объединит усилия государства, бизнеса и отечественной науки в части импортозамещения всей цепочки переработки подсолнечника.



Участники утвердили следующие цели: разработка новейших отечественных гибридов, отвечающих требованиям рынка; масштабирование производства отечественных сортов и гибридов до объемов, необходимых для обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации в части селекции и семеноводства; популяризация и внедрение существующих отечественных разработок в области селекции в производственную деятельность.



Директор ВНИИМК Вячеслав Лукомец высказался о создании консорциума как об «очень правильном и своевременном шаге в условиях давления и бесконечных санкций».



Эксперты отмечают — отечественные селекционеры и семеноводы уже в следующем году смогут обеспечить рынок высококачественным посевным материалом. «Для нас, как семеноводов, необходимо соответствовать требованиям рынка, своевременно реагировать на изменение трендов. Создание консорциума с ведущими производителями подсолнечника, переработчиками, семеноводами и селекционерами позволит, опираясь на опыт и экспертизу ключевых участников рынка, не только повысить качество существующих селекционных достижений, но и разработать наиболее эффективные решения, соответствующие строгим потребностям аграриев», — заключили участники консорциума.

