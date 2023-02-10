Карающая ФЕМИДА

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Победу ряду зерновых колосовых культур в борьбе с сорняками за место под солнцем обеспечит новинка — ФЕМИДА, МД.

Гербицид ФЕМИДА, МД (320 г/л 2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексиловый эфир) + 4,2 г/л хлорсульфурона) — новинка «Щелково Агрохим» 2022 года — получил государственную регистрацию.



Препарат предназначен для защиты озимых/яровых пшеницы и ячменя, а также озимой ржи и овса.



Спектр действия — однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д (пикульник, гречишка вьюнковая и др.), а также некоторые виды многолетних двудольных сорняков — бодяк, виды осотов, молочай лозный, вьюнок полевой.



Способ применения: опрыскивание посевов в фазу кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Время обработки озимых: весной или осенью. Норма расхода препарата — 0,7-0,9 л/га, зависит от видового состава и возрастного состояния сорняков.



ФЕМИДА, МД полных аналогов на рынке не имеет, так как выпускается в виде масляной дисперсии, которая лучше работает в засушливых условиях и доставляет в сорняки больше активных веществ. За счет этой инновационной формуляции препарата обеспечивается отличное покрытие листьев сорняков, улучшается процесс проникновения гербицида внутрь растения и в целом достигается высокая биологическая эффективность.



ФЕМИДА, МД также обладает почвенным действием благодаря входящему в состав гербицида хлорсульфурону. Почвенная активность препарата позволяет контролировать однолетние сорняки, появившиеся после обработки, и в то же время при применении препарата отсутствуют какие-либо ограничения для культур севооборота, поскольку действующие вещества разлагаются в почве полностью за один сезон.

