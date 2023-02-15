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Виноградники под надежной защитой

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Виноградники под надежной защитой
Pixabay
Виноградники под надежной защитой
Pixabay

С 2022 года в России началась реализация разработанного Министерством сельского хозяйства федерального проекта «Стимулирование развития виноградарства и виноделия». Его главной целью является увеличение к 2030 году площади виноградников в плодоносящем возрасте на 35%

Первыми результатами реализации федерального проекта стали рекордные урожаи винограда на юге страны. Так, в 2022 году в Краснодарском крае собран самый большой урожай в ее истории — 280 тыс. т. Таких высоких показателей удалось добиться за счет новых плантаций, государственной поддержки отрасли и современной системы защиты растений от болезней и вредителей.

К защите будущего урожая аграрии подходят ответственно — в 2022 году в АПФ «Голубицкая» Темрюкского района на сорте Каберне Совиньон проводились демонстрационные опыты по определению эффективности СЗР ГК «Шанс».

Специалист по защите растений Евдокия Ивановна Сокиркина отметила особенности прошедшего 2022 года — это почти безморозная зима, прохладная весна (особенно май), что вызвало задержку в развитии виноградного растения на 10 дней.

Теплая осень и необычайно теплая зима создали оптимальные условия для массового накопления инфекционного начала патогенов: оидиума, черной пятнистости, антракноза, милдью, а также благоприятные условия перезимовки гроздевой листовертки, клещей, хлопковой совки, трипсов, цикадок и филлоксеры.

Результатом явилось эпифитотийное развитие этих заболеваний, массовое заселение войлочным клещом и гроздевой листоверткой. Защита против болезней велась профилактически, с учетом погодных условий и прогноза развития вредных инфекций.

Против болезней были проведены обработки фунгицидами Чистосад, КС (345 г/л сульфата меди трехосновной), Таношанс, ВДГ (250 г/кг фамоксадона + 250 г/кг цимоксанила), Меташанс, СП (640 г/кг манкоцеба+ 80 г/кг металаксила), Хорист, ВДГ (750 г/кг ципродинила).

Каберне Совиньон умеренно восприимчив к черной пятнистости, но в условиях прошедшего года, благоприятного для развития заболевания, запас инфекции оценивался в три балла. По комплексу болезней было проведено семь фунгицидных обработок.

Как показали учеты, в период эпифитотийного развития гриба фунгициды ГК «Шанс» контролировали болезнь на уровне 89-98%. Наивысшую эффективность показал Меташанс, СП в дозировке 2,5 кг/га 98%. Чуть слабее — Таношанс, ВДГ в дозировке 0,4 кг/га 89,3-90%.

Как показали ранневесенние обследования, в 2022 году запас возбудителя альтернарии на перезимовавшей сухой лозе имел высший балл — 4-6. Препараты ГК «Шанс», используемые в борьбе с основными болезнями винограда, имели побочное действие и на альтернариоз. Комплексное применение линейки фунгицидов позволило контролировать развитие болезни на уровне 92-100%.

Благоприятные погодные условия, восприимчивость сорта, запас инфекционного начала патогенов определили хотя и позднее, но дружное проявление краснухи винограда. По инфекционной краснухе было проведено восемь обработок. Самый высокий результат показал Меташанс, СП в дозировке 2,5 кг/га 98%, и Таношанс, ВДГ в дозировке 0,4 кг/га 88,2%.

Очень слабые осадки не обеспечили условия для прорастания спор грибов альтернарии. На этом фоне все фунгициды сдерживали развитие болезни на 100%.

Каберне Совиньон — сорт, умеренно поражаемый антракнозом. Меташанс, СП в дозировке 2,5 кг/га, использованный даже при благоприятных для развития гриба погодных условиях, показал самую высокую эффективность — 94,2% на листьях и 96% на ягодах.

Таношанс, ВДГ в дозировке 0,4 кг/га 88,2% в самый опасный период (перед цветением) защитил соцветия на 95,6%, листья — на 87,8%. Августовская обработка Меташанс, СП в дозировке 2,5 кг/га пролонгировала высокую защиту до самой уборки урожая.

Поскольку Каберне Совиньон высоко восприимчив к оидиуму, учитывая высокий запас инфекции, были проведены обработки фунгицидами Знаток, ВДГ (500 г/кг трифлоксистробина) в дозировке 0,15 кг/га и баковой смесью Хорист, ВДГ в дозировке 0,7 кг/га + Знаток, ВДГ в дозировке 0,15 кг/га, что обеспечило 100%-ную эффективность против оидиума.

Сорт Каберне Совиньон также очень восприимчив к серой гнили. Хорист, ВДГ в дозировке 0,7 кг/га контролировал защиту от гнилей на уровне 92% до самой уборки.

«Своевременное применение фунгицидов компании ГК «Шанс» обеспечили высокую защиту от основных болезней винограда», — отметил консультант по защите растений Виктор Михайлович Сокиркин, который курировал проведение демонстрационных опытов в хозяйстве.

Наибольший вред, по словам специалиста по защите растений Евдокии Ивановны Сокиркиной, приносит гроздевая листовертка, клещи, хлопковая совка, кроме того активировались цикадки.

В условиях 2022 года гроздевая листовертка развивалась в четырех поколениях. Лёт и яйцекладка хлопковой совки были очень растянуты и практически не прекращались до уборки урожая.

Снизить численность этих вредителей помогли инсектициды Калина, КС (480 г/л тиаклоприда) в дозировке 0,3 л/га, Имидашанс Плюс, СК (150 г/л имидаклоприда + 50 г/л лямбда — цигалотрина) в дозировке 0,3 л/га. 

Каберне Совиньон — любимый сорт войлочного клеща. В фазе бутонизации отмечалось даже заселение соцветий винограда.

В борьбе с войлочным клещом высокую эффективность показал акарицид Шанситек, КЭ (18 г/л абамектина) в дозировке 1,0 л/га (94%).

Своим мнением относительно новых партнерских отношений поделился главный агроном АПФ «Голубицкая» Темрюкского района Евгений Меркулов: «Однозначно можно сказать, что препараты компании ГК “Шанс” по эффективности не уступают продукции зарубежных фирм, но значительно привлекательнее по стоимости».

Компания ГК «Шанс» не стоит на месте, а активно развивается и регистрирует новые препараты. В конце 2022 года против милдью зарегистрирован фунгицид Делатон, ВГ (700 г/кг дитианона), в 2023 году ожидается регистрация фунгицида Полидок, ВДГ* (700 г/кг метирама) против милдью и антракноза и инсектицида Нот, КЭ* (150 г/л индоксакарба) против листоверток, что позволит эффективно защищать виноград от вредителей и болезней.

Виноградари активно используют в своей работе и зарегистрированный препарат Виташанс, ВДГ (800 г/кг серы) против оидиума и клещей.

Не забывает ГК «Шанс» и о питании виноградников. На заводе, производят жидкие удобрения в хелатной форме, в состав которых входят микроэлементы и макроэлементы, а также ценные аминокислоты:

  • Микрополидок Бор (150 г/л В + 50 г/л N + 1,5 г/л Mg + 3,5 г/л Мо + 0,002 г/л глутаминовая кислота)

  • Микрополидок Цинк (150 г/л N + 120 г/л Zn + 16 г/л Mg + 0,002г/л  Глутаминовая кислота + 0,014 г/л L-аланин)

  • Микрополидок Плюс (200 г/л N + 120 г/л Р + 100 г/л К + 1,5 г/л S + 1,1 г/л Fe + 0,5 г/л Мо + 0,21 г/л Cu + 0,2 г/л Zn + 0,6 г/л Mn + 1,1 г/л Mg +0,1 г/л B +0,02 г/л Со + 0,002 г/л глутаминовая кислота + 0,014 г/л L-аланин)

Микроудобрения стимулируют ростовые процессы, повышают устойчивость растений в стрессовых ситуациях, качество и количество урожая.

Сотрудничество с хозяйствами, занимающимися виноградарством, расширяется. Препараты приобретают АПФ «Голубицкая», «Абрау Дюрсо», «Южная», АФ «Золотая Балка» и другие.

ГК «Шанс» производит СЗР и микроудобрения на заводе «Шанс Энтерпрайз» - одном из самых современных в стране и крупнейших в Европе предприятий по выпуску химических средств защиты растений, расположенном на территории особой экономической зоны «Липецк». Мощность завода 50 млн л продукции, соответствующей мировым стандартам, в год.

*В процессе регистрации.

Генеральным партнером завода-производителя «Шанс Энтерпрайз» по реализации продукции на территории Российской Федерации является «Шанс Трейд».


ПРИГЛАШАЕМ НА КОНФЕРЕНЦИЮ ПО ВИНОГРАДАРСТВУ!

ГК «Шанс» организует всероссийскую конференцию «Современное виноградарство Юга России». В мероприятии примут участие ведущие производители, специалисты и ученые по возделыванию винограда. 

Конференция состоится 3 марта 2023 года в г. Дербент, Республика Дагестан.

Приглашаем сельхозпроизводителей принять участие в конференции!

Подробную информацию можно уточнить по телефонам:
8-800-700-9036, доб. 319,
8-920-436-2466.

ГК «Шанс» 

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