Modern Bakery Moscow | Confex откроет свои двери в марте!

Modern Bakery Moscow | Confex 2023

Перестройка отрасли. Новые игроки и новые правила рынка

Крупнейшая выставка хлебопекарного и кондитерского рынков Modern Bakery Moscow | Confex 2023 готовится снова покорить сердца тысяч хлебопеков и кондитеров!



Вот уже в 28-й раз международная специализированная выставка для хлебопекарного и кондитерского рынков соберет экспертов в своем деле: лидеры рынка продемонстрируют новинки, профессионалы отрасли поделятся теоретическими и практическими знаниями, а представители бизнеса обсудят тенденции рынка. Выставка планируется 21-24 марта 2023 года в ЦВК «Экспоцентр».







Modern Bakery Moscow | Confex является одним из самых значимых и востребованных деловых событий хлебопекарной и кондитерской промышленности. Несмотря на меняющуюся ситуацию в мире и отрасли, наши участники каждый год ждут встречи, чтобы представить технологические и сырьевые решения, заявить о своих брендах, найти новые деловые контакты и обсудить актуальные вопросы ассортимента, логистики, маркировки, упаковки и перестройки бизнес-процессов.



В настоящее время отрасль находится в состоянии высокой турбулентности. Некоторые иностранные поставщики уходят с хлебопекарного и кондитерского рынков, что не может не влиять на производственные процессы на предприятиях. «На 2021 год соотношение иностранного и российского оборудования 65% к 35%», — отмечает управляющий завода «СЭМЗ» Константин Писаревский. Другие зарубежные производители вынуждены перестраивать бизнес-процессы и налаживать новые логистические маршруты. По информации немецких источников, порядка 47% предприятий, работающих в пищевой промышленности и связанной с ними отраслями, находятся в стадии выживания или даже банкротства. Все это заставляет российских производителей искать новых поставщиков для обеспечения бесперебойной работы предприятий.



Для посетителей выставка Modern Bakery Moscow | Confex — это прежде всего нетворкинг-площадка, где они могут найти для себя необходимых партнеров и поставщиков. Свое участие подтвердили иностранные и российские производители: Abat, Begarat, Buhler, Debag, Handtmann, Polair, Rondo, Wiesheu, «Берта», фирма «Восход», «Иртыш», КБ-НС, «Практика», СЭМЗ и другие. Технологии новых игроков из стран Азии и Ближнего Востока, а именно Forma Makina, Qingdao Kesong, Wuxi Bakeware, Ygmak, также не заставят себя ждать.



На предстоящей выставке посетители смогут познакомиться с последними разработками и достижениями компаний-экспонентов в самых востребованных направлениях: пищевые технологии и оборудование; сырье, ингредиенты и добавки; упаковка, хранение и транспортировка пищевых продуктов; оборудование для оснащения ресторанов, кафе, магазинов, предприятий сегмента HoReCa; холодильное оборудование и технологии для гигиены производства.



На выставке этого года стартапы представят свою продукцию в рамках тематической экспозиции Modern Bakery Lab по следующим направлениям: ингредиенты и сырье, упаковка, инвентарь, IT-решения. В объединенной удобной локации посетители смогут найти все необходимое для своих производств.







Каждый год Modern Bakery Moscow | Confex посещают специалисты-технологи предприятий промышленного хлебопечения, мучных, шоколадных и сахаристых кондитерских производств, а также владельцы кондитерских, мини-пекарен, представители оптовой и розничной торговли, предприятий сегмента HoReCa, ремесленного хлебопечения, профессиональные кондитеры.



Немного статистики прошлого года:



Свою продукцию на выставке продемонстрировали 179 экспонентов из 13 стран.



Выставку посетили 11 617 отраслевых специалистов из 32 стран и 80 регионов России.



89% участников успешно нашли новых клиентов, 88% — укрепили существующие деловые связи, 86% — продемонстрировали свой бренд и новые продукты.



К посещению рекомендовано. Регистрация на сайте modern-bakery.ru уже открыта! Подписчикам портала «Агроинвестор» предоставляется бесплатный билет по промокоду MB23-4R2X6.



Будущее отрасли обсуждаем на деловых мероприятиях Modern Bakery Moscow | Confex

В рамках выставки 21-23 марта 2023 года состоится третий международный бизнес-форум «Конфекс. Кондитерская экспертиза» — мероприятие для топ-менеджеров кондитерских предприятий.



С каждым годом мероприятие становится все более масштабным: все больше профессионалов кондитерской отрасли принимают участие в бизнес-диалоге, освещается огромное количество важных для рынка отраслевых вопросов. В 2022 году бизнес-форум посетили 317 топ-менеджеров ведущих кондитерских предприятий из России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Швейцарии. В прошлом году Confex. Confectionery Expertise собрал 34 спикеров, было проведено 5 сессий и освещено 75 профессиональных тем.



В 2023 году в рамках форума впервые состоится антикризисная кейс-сессия, на которой производители кондитерских изделий поделятся своим опытом преодоления кризисных ситуаций. Также запланированы сессии, посвященные перспективам развития кондитерской отрасли, экспорту кондитерских изделий, офлайн- и онлайн-ритейлу, маркетингу, брендингу и упаковке.



Как и в прошлом году, кондитерские предприятия смогут ознакомиться с новинками оборудования и ингредиентов в павильоне технологий для сахаристого и шоколадного кондитерского производства, дополняющего бизнес-форум «Конфекс. Кондитерская экспертиза».







Вновь на выставке Modern Bakery Moscow | Confex специалистам будет предоставлена возможность приобрести принципиально новые качественные знания и получить диплом государственного образца в рамках курса повышения квалификации «Школа современного хлебопека и кондитера “ПроИнгредиенты”». Индустриальным и ремесленным производителям также будет интересна практическая часть образовательной программы — это мастер-классы с мэтрами хлебопечения и кондитерского искусства, которые будут проходить все дни выставки на специально оборудованных площадках.



23 марта 2023 года состоится паблик-ток «Бизнес говорит» — мероприятие для владельцев ресторанного бизнеса, а также пекарен и кондитерских. Представители МСП поделятся антикризисными идеями по развитию бизнеса, расскажут о новых каналах маркетинга и продвижения, обсудят, как эффективно конкурировать с федеральными торговыми сетями.



22-23 марта 2023 года состоится пятая конференция «Собственное производство как конкурентное преимущество торговой сети» — мероприятие для руководителей собственных производств торговых сетей и фабрик-кухонь. Организатор — RETAIL.ru







Кроме того, определим лучших хлебопеков страны на церемонии награждения XIV Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России — 2023». Каждый год данное состязание привлекает большое количество предприятий хлебопекарной отрасли.



Для участников и посетителей выставки снова будет доступен новый формат коммуникации — видеостудия «Modern Bakery ON-AIR | В эфире». Студия позволит вживую пообщаться с ключевыми игроками рынка и с теми, кто только начинает свой путь в мир хлебопечения.



Встретимся на главной встрече специалистов Modern Bakery Moscow | Confex 21-24 марта 2023 г.! Регистрация уже открыта на сайте modern-bakery.ru.



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