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Как минимизировать издержки, возвращая земли в оборот

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Как минимизировать издержки, возвращая земли в оборот
Pixabay
Как минимизировать издержки, возвращая земли в оборот
Pixabay

Компания «Аризаль» поможет урегулировать все правовые вопросы

Земли сельскохозяйственного назначения выступают как основное средство производства в сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение земли как важнейшего компонента окружающей среды и природного ресурса. «Хотя Россия является крупнейшим обладателем земельных ресурсов в мире, эффективность землепользования в нашей стране очень низкая, так как значительная доля сельскохозяйственных земель не используется в производстве», — обращает внимание руководитель компании «Аризаль» Михаил Белалов. По данным Минсельхоза, общая площадь неиспользуемых сельхозземель в России оценивается почти в 44 млн га, из которых 20 млн га приходится на пашню. 

В начале 1990-х годов в рамках проведения земельной реформы при реорганизации колхозов и совхозов все земли сельскохозяйственных предприятий были безвозмездно переданы в долевую собственность членов трудовых коллективов таких хозяйств. Собственниками земельных долей стали простые граждане. Собственник земельной доли должен был выделить ее в натуре для ведения фермерского или личного подсобного хозяйства или продать другому участнику долевой собственности либо сельскохозяйственной организации, однако этого не произошло. Таким образом, по состоянию на 1 января 2022 года в России 1,44 млн земельных долей являлись невостребованными, их общая площадь составляет 11,32 млн га. 

Механизм возврата в оборот невостребованных земель определяется нормами федерального законодательства и реализуется муниципальными образованиями. Но органы местного самоуправления из-за финансовых, организационных и ряда других трудностей не проявляют достаточной активности в этом направлении. Значительное количество невостребованных земельных долей ведет к неопределенности при землепользовании; местные бюджеты недополучают суммы земельного налога.  

Многие сельхозпроизводители готовы наращивать площади своих земель, в том числе за счет приобретения невостребованных земельных долей из собственности муниципальных образований, однако описанные препятствия зачастую бывают непреодолимы. «Аризаль» оказывает услуги сельхозпроизводителям в сфере земельно-имущественных отношений на протяжении 15 лет. В числе партнеров компании крупнейшие агропредприятия и правительства регионов Центрального федерального округа. «Мы успешно справляемся с проблемой невостребованных земельных долей. Проводим инвентаризацию всех неиспользуемых земель в границах муниципальных образований, уточняем их местоположение, площадь, собственников, правовой статус», — перечисляет эксперт.

Подробнее об услугах компании «Аризаль» — на сайте www.arizal.ru.

«Аризаль» 

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