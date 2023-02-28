Деловые мероприятия «ТатАгроЭкспо» - площадка для коммуникаций агробизнеса

«ТатАгроЭкспо»

Сельское хозяйство — отрасль контрастов, которая показывает рост даже в кризисных условиях. Но, несмотря на положительную динамику, адаптация АПК России к новой реальности не проходит безболезненно: низкие закупочные цены, подорожавшие семена, удобрения, средства защиты растений, корма, импортная техника и технологии, дефицит отдельных компонентов и разрушенные логистические связи. Все эти вопросы будут обсуждены 6-7 марта на «ТатАгроЭкспо» в рамках деловой программы

Центральным мероприятием традиционно станет расширенное заседание итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан при участии Раиса Республики — Рустама Нургалиевича Минниханова. На коллегии будут обозначены цели на 2023 год и подведены итоги прошедшего. Например, в прошлом году агропромышленному комплексу республики удалось собрать 5 млн т зерна и впервые преодолеть знаковый рубеж по надою молока в 2 млн т по всем категориям хозяйств.



Немалую роль в достижении таких результатов оказала активная работа в год цифровизации по внедрению цифровых технологий в сельское хозяйство республики. В рамках круглых столов, проводимых компанией «РИВЦ» на «ТатАгроЭкспо», можно будет узнать о создании единой государственной информационной системы Минсельхозпрода Республики Татарстан, прикладных решениях для цифровизации АПК, в том числе для сокращения издержек при закупке товаров производства и продаже урожая, о программе повышения квалификации для агробизнеса, а также обсудить стратегические вопросы о цифровой трансформации, зрелости агрокомплекса или продовольственной безопасности в России в целом.



В связи с открытием на выставке нового раздела «Пищевая и перерабатывающая промышленность» большинство бизнес-встреч будут ориентированы на фермеров и представителей малого и среднего бизнеса, где будет возможность получить новые практические знания, совместно обсудить существующие трудности и перспективы сотрудничества.



Круглый стол Минсельхозпрода «Комплекс деловой инфраструктуры для развития сельского предпринимательства и кооперации» позволит узнать о государственном регулировании развития предпринимательства на сельских территориях и сертификации сельскохозяйственной продукции, разобраться в финансовых продуктах от банков, поддерживающих развитие агроотрасли.



Бизнес-встреча «Фермеры и HoReCa: как стать поставщиком продукции для ресторанов» , организуемая партнером выставки — издательством «Аграрий плюс», позволит понять требования российских шеф-поваров к фермерской продукции, увидеть реальные презентации хозяйств, их опыт работы со сферой гостеприимства и обсудить наболевшие проблемы в вопросах взаимодействия. Мастер-класс шеф-поваров по приготовлению блюд для ресторанного меню из фермерской продукции, приобретенной прямо на выставке, должен послужить подтверждением реальности и перспективности взаимовыгодного сотрудничества фермеров и HoReCa.



На мероприятии Ассоциации рестораторов и отельеров города Казани и Республики Татарстан также будет поднят вопрос, почему фермеры упускают возможность работать с ресторанами, а именитые спикеры расскажут о создании личного бренда фермера для гарантии стабильных продаж, о развитии B2B и альтернативных каналов продаж.



В современном цифровом агромире научные и кадровые составляющие становятся важнейшими элементами. Большое внимание на «ТатАгроЭкспо» будет уделено знакомству бизнеса, работодателей, учащихся и студентов с образовательными возможностями и результатами научно-исследовательских работ таких вузов, как КазГАУ, КГАВМ, КГЭУ, КНИТУ-КХТИ, КФУ и «Иннополис».



Более подробно об образовательных проектах и правилах построения бренда работодателя в АПК можно будет поговорить на круглых столах деловой площадки №2. Здесь на специальном семинаре от регионального Центра компетенций в сфере производительности труда Республики Татарстан можно будет получить ответ на вопрос, как повысить производительность труда на предприятиях АПК с помощью национального проекта.



Также на площадке «ТатАгроЭкспо» состоится панельная дискуссия «Наука и бизнес в молочной переработке — навстречу друг другу» от КНИТУ-КХТИ, где переработчики молока смогут подобрать для своего производства инновационные отечественные технологии и продегустировать продукцию, произведенную с их применением. А на «Science Slam: о науке в АПК» традиционно состоится батл современных научных идей и собственных исследований молодых ученых из КГАУ, КГАВМ и КНИТУ-КХТИ. Зрители научного батла наравне с профессиональным жюри примут участие в выборе лучших студентов.



Не менее полезными и познавательными для повышения компетенций специалистов АПК должны стать профильные мероприятия Минсельхозпрода Республики Татарстан, Союза производителей молока Татарстана, генерального спонсора выставки — компании «Аммоний», спонсора деловой программы — фирмы «Август», а также «ФосАгро-Волга», «АСИ-Агро», «Аграрум», «Поле.РФ», Lallemad Animal Nutrition. Презентация рейтингов производителей и переработчиков молока Татарстана, вызовы и драйверы развития молочного животноводства в эпоху глобальных изменений, вопросы цифровой механизации агрохозяйств, биологизация почв и агроландшафтное земледелие в Татарстане, экономическая целесообразность применения No-Till, важность страхования урожая, рекомендации ведущих производителей удобрений, средств защиты и сельхозтехники, знакомство с опытом успешных татарстанских хозяйств — ключевые лейтмотивы выступлений их экспертов и практиков.



Организаторы выставки активно развивают выставку «ТатАгроЭкспо» как соревновательную площадку: новинкой этого года станет первый в нашем регионе конкурс «Лучший молочный продукт Татарстана» , в котором примут участие шесть крупнейших молочных комбинатов Республики. Заводы пройдут настоящую контрольную закупку: тесты в лаборатории, оценка экспертного жюри и народная дегустация.



Все участники и гости выставки «ТатАгроЭкспо» могут присоединиться к бизнес-туру в головное племенное предприятие «Элита» для знакомства с возможностями лабораторий предприятия и наблюдения за племенными быками-производителями.

