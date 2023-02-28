Агромаркетплейс поле.рф предложил создать Ассоциацию игроков рынка e-commerce в B2B-секторе

Поле.рф

Поле.рф, первый транзакционный маркетплейс для аграрного бизнеса, предложил создать Ассоциацию игроков рынка e-commerce в B2B-секторе. В компании считают, что это поможет ускорить развитие цифровых платформ в России и обеспечить уровень сервиса, сравнимого со стандартами B2C-сегмента

«Работа организации, куда могут войти любые производители и компании, развивающие цифровые сервисы и электронные каналы продаж, консолидирует усилия по развитию рынка», — говорится в сообщении поле.рф . В нем также уточняется, что создание ассоциации было инициировано агромаркетплейсом в рамках заседания Комиссии по развитию агропромышленного комплекса Ассоциации менеджеров России.



Пока уровень развития e-commerce в B2B-сегменте значительно отстает от B2C. В некоторых отраслях рынок электронной коммерции находится на первоначальном этапе становления в то время, как в других он уже сформировался, например, в металлургии. Работа Ассоциации в России позволит объединить усилия участников рынка в разных отраслях, повысить цифровую зрелость конечного потребителя. Организация станет площадкой для обмена опытом, что будет способствовать наращиванию позитивных практик клиентского опыта.



«На рынке e-commerce в АПК мы не видим конкурентов, а видим только партнеров для дальнейшего развития цифровизации, — говорит гендиректор поле.рф Евгений Белов. — Наша общая задача — создать этот рынок». По его словам, для этого предстоит решить ряд вопросов: от повышения цифровой грамотности аграриев до определения стандартов работы, и сделать вместе это будет быстрее и эффективнее. «Кроме того, мы уверены, что Ассоциация должна включать в себя не только представителей АПК, но и других B2B-отраслей для обмена опытом и объединения усилий для взаимодействия с профильными органами власти», — считает Белов.

