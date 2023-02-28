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В рамках выставки «АгроКомплекс» пройдет ярмарка вакансий

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В рамках выставки «АгроКомплекс» пройдет ярмарка вакансий
«АгроКомплекс»
В рамках выставки «АгроКомплекс» пройдет ярмарка вакансий
«АгроКомплекс»

21-24 марта в Уфе состоится долгожданное и масштабное событие в регионе — в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо» пройдут 33-я международная выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум

В течение четырех дней свое оборудование и услуги в рамках экспозиции «АгроКомплекса» представят ведущие компании отрасли из 38 регионов России и дружественных стран. Выставка будет расположена в четырех залах выставочного комплекса и на открытой площади. 

В рамках деловой программы пройдут более 30 деловых мероприятий, в том числе пленарное заседание, отраслевые секции, круглые столы, образовательные интенсивы. 

Одной из важных составляющих Агропромышленного форума станет ярмарка вакансий, которая пройдет во второй день выставки — 22 марта. Жителям региона будут представлены вакансии в сфере АПК. Данное мероприятие организовано в рамках проекта «Моя карьера с «Единой Россией». 

Организаторы: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, «Единая Россия». 

Участниками ярмарки вакансий станут такие компании, как Республиканский центр занятости населения, Центральный межрайонный центр занятости населения, ГАОУ ДПО РБ «Учебный центр государственной службы занятости населения», Раевский мясокомбинат «Альшей-мясо», «», «Уральская мясная компания», птицефабрика «Башкирская», «Башкир-агроинвест», «Давлекановский КХП № 1», ГУСП «МТС Центральная» РБ, АПК «Алексеевский», Уфимское хлебообъединение «Восход», АП имени Калинина, Стерлитамакский хлебокомбинат. 

По словам организаторов, ярмарка вакансий на выставке «АгроКомплекс» позволит посетителям познакомиться со списком актуальных вакансий, представит полную информацию о рынке труда; а работодателям даст возможность рассказать о своем предприятии и произвести отбор нужных кадров из числа посетителей. 

Напомним, сейчас на сайте выставки «АгроКомплекс» проходит регистрация посетителей: https://agrobvk.ru/.

«АгроКомплекс» 

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