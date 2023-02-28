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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

В Москве пройдет WASMA 2023 — главное событие в области утилизации отходов и очистки сточных вод

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В Москве пройдет WASMA 2023 — главное событие в области утилизации отходов и очистки сточных вод
WASMA 2023
В Москве пройдет WASMA 2023 — главное событие в области утилизации отходов и очистки сточных вод
WASMA 2023

14-16 марта в Москве в «Экспоцентре» состоится Международная выставка оборудования и технологий для утилизации отходов и очистки сточных вод. В рамках выставки пройдут «Международный конгресс экологических технологий — 2023» и конференция «Очистка промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод — 2023». Организаторами мероприятия выступят «Международная выставочная компания» и ППК «РЭО»

Основными темами деловой программы станут экономика замкнутого цикла, инвестиционные модели в сфере обращения с отходами, развитие рынка вторичных материальных ресурсов, цифровизация отрасли, создание эффективной модели обращения с отходами в регионах.

«Принципы экономики замкнутого цикла играют важную роль в развитии нашей страны с точки зрения как экологии, так и социально-экономических процессов, — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. — В глобальной повестке эта тема также занимает ведущее место. Ключевой задачей в этом направлении является возвращение в хозяйственный оборот полезных компонентов, которые возможно извлечь из отходов. Важно, чтобы максимум отходов превращалось во вторсырье. Результатом станет сокращение роста отходов и их захоронения. Это новая модель циклической экономики, которая должна прийти на смену старой, когда главное — это добыть, использовать, выбросить. РЭО является активным участником реализации инициативы и имеет в этом ключе несколько направлений работы: создание инфраструктуры, строительство экопромышленных парков, стимулирование использования вторичных ресурсов, совершенствование механизма расширенной ответственности производителей и просветительская деятельность».


«В пленарных и секционных дискуссиях мы обсудим наиболее актуальные вопросы, стоящие сегодня перед отраслью, — говорит заместитель генерального директора «Международной выставочной компании» Раиса Газарян. — К примеру, в связи со скорым вступлением в силу Закона об обращении с вторичными ресурсами и их вовлечении в хозяйственный оборот мы ожидаем выхода на новый уровень дискуссии о развитии рынка вторичных ресурсов и сокращении объема захоронений. Интересным будет разговор о новых цифровых платформах, которые призваны поддержать реформу обращения с ТКО. Не менее ожидаема дискуссия о состоянии отрасли очистки питьевой и сточной воды, совершенствовании нормативной базы, создании спроса на продукты водоочистки и формировании целевого потребительского рынка».

На сегодняшний день участие в деловой программе подтвердили руководители и главы крупнейших операторов, занимающихся вывозом и утилизацией отходов, топ-менеджеры и директора по устойчивому развитию ведущих производственных предприятий, чиновники профильных министерств и ведомств, руководители регионов, а также представители финансовых организаций. Среди них представители ППК «РЭО», Министерства природных ресурсов и экологии РФ, компаний группы «ЭкоЛайн», ГК «Хартия», «Сибур Холдинга», «Системы ПБО» («Вкусно — и точка»), X5 Retail Group, Сбербанка. Раздел транспортировки отходов представят КамАЗ, Арзамасский завод, КДМ — Завод Калинина, Ряжский авторемонтный завод, МАЗ. Тему очистки сточных вод поддержат выступления представителей проектной дирекции Минстроя России, Мосводоканала и других профильных ведомств.


Среди экспонентов выставки 70 отечественных производителей и поставщиков оборудования для обработки и утилизации отходов, оборудования для сортировки ТКО, контейнеров и баков для сбора ТКО, техники для сбора и транспортировки ТКО, оборудования и материалов для очистки сточных вод, а также  зарубежные  компании  из Греции, Китая, Турции и Республики Беларусь: Disan, Bas Industrial Solutions, Ecocom, SABO S.A, Taizhou Motai Electric, GlassBerk.

Получить бесплатные билеты, а также пройти аккредитацию представителей СМИ на выставку

WASMA 2023 можно на сайте мероприятия по промокоду was23. Бесплатное участие в деловой программе доступно всем посетителям.

WASMA 2023 

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