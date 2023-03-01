«Ростсельмаш» на «Интерагромаш-2023»

«Ростсельмаш»

В Ростове-на-Дону стартовал агропромышленный форум юга России. Компания выступает стратегическим партнером события и представляет широкий ряд сельхозтехники, собственных решений в области цифровых технологий

Сегодня экспозицию компании посетила официальная делегация Ростовской области во главе с губернатором Василием Голубевым. Интерес гостей был направлен на современные решения компании, которые позволят аграрному комплексу Донского края выйти на новые рубежи. «Мы ставим перед собой новые горизонты, принимаем решения, которые помогают их достигать», — сказал Василий Голубев. Он напомнил, что по итогам 2022 года Ростовская область продемонстрировала очередные рекордные показатели: 15,5 млн т зерновых, 2,2 млн т масличных.



Техническим гарантом высоких достижений донских аграриев выступает продукция «Ростсельмаш». Большинство новых комбайнов, закупаемых в Ростовской области, сходят с конвейера компании.



Первый заместитель генерального директора, директор центра продаж, маркетинга и сервиса «Ростсельмаш» Алексей Швейцов представил гостям электронные системы, которые делают агромашины и в целом аграрный бизнес еще более эффективными. Цифровые решения компании с каждым годом набирают популярность у сельхозтоваропроизводителей. «Мы делаем все, чтобы с нашей техникой аграрии ежегодно показывали еще большую производительность. На это нацелена сервисная служба компании. И конечно, на это нацелены наши инженеры, которые предлагают большой комплекс технических и цифровых решений», — сказал Алексей Швейцов.



Ведущие специалисты компании принимают участие в деловой программе форума. Они выступают экспертами по таким темам, как «Инновационные технологии в животноводстве», «Сельское хозяйство: от ресурсосберегающих до цифровых технологий». Компания проводит панельную дискуссию, на которой обсуждаются кадровый голод в сельском хозяйстве и пути решения проблемы; основы внедрения нетрадиционных и редких культур в сельскохозяйственное производство засушливых регионов юга России. Также компания представляет собственные электронные системы и опыт их применения ведущими предприятиями.



Традиционно «Ростсельмаш» выступает на «Интерагромаш» с богатой экспозицией.







Центральное место в ней занял 2-барабанный зерноуборочный комбайн T500, производство которого начато в 2021 году. Комбайн 6-го класса мощностью 360 л.с. рекомендован для эксплуатации в регионах со средней и высокой урожайностью зерновых культур и сложными условиями уборки: повышенной влажностью фонов, засоренностью, высокой соломистостью. Производительность машины достигает 30 т/ч и 1300 га/сезон.



В линейке тракторов представлен шарнирно-сочлененный колесный «Ростсельмаш 2375» мощностью 380 л.с. Хозяйства с площадью пашни от 1500 га и выше выбирают его за экономическую выгоду. Выдающиеся тяговые свойства позволяют уверенно добиваться высокой производительности.



Линейку кормоуборочных комбайнов представляют две машины. F 2650 своевременно и качественно заготавливает корма, реализуя все поставленные задачи хозяйства. Комбайн мощностью 643 л.с. оснащен надежным питающим аппаратом шириной 680 мм с широким диапазоном длин резки от 5 до 24 мм, эффективным измельчающим аппаратом с высокоинерционным барабаном диаметром 630 мм и частотой вращения 1200 об/мин.



Второй комбайн — F 1300 — сочетает в себе передовые технологии кормозаготовки и лаконичную простоту конструкции. Его измельчающий аппарат обеспечивает высокую равномерность длин резки, что повышает поедаемость корма. Самый короткий тракт в классе значительно увеличивает энергоэффективность комбайна. F 1300 мощностью 330 л.с. рассчитан на заготовку более 12 тыс. т кормов за один сезон. Максимальная производительность комбайна на заготовке кукурузного силоса достигает 120 т/ч.



Еще одна новинка из линейки уборочных агромашин — KSU 2. Самоходная косилка второго поколения мощностью 264 л.с. агрегатируется орудиями шириной захвата 10,5- 12,5 м, развивает рабочую скорость до 30 км/ч, а транспортную — до 35 км/ч, обладает дорожным просветом 1200 мм. Мощная, маневренная и многофункциональная машина идеально подойдет хозяйствам, активно использующим раздельный способ уборки урожая и занимающимся животноводством.



Для изучения функционала инновационных решений компания оборудовала экспозицию кабиной-симулятором, на которой каждый желающий сможет попробовать себя в управлении комбайном, а также интерактивным столом, демонстрирующим цифровые технологии. Специалисты компании подробно рассказывают об автоуправлении парком машин, автоматизации и оптимизации технологических процессов, идентификации и предупреждении нештатных ситуаций. Они представляют новинки и преимущества разработок «Ростсельмаш», которые снижают нагрузку на механизатора, повышают эффективность и точность полевых работ.

