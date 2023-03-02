«Август» расширил линейку препаратов для АПК и личных подсобных хозяйств

Фирма «Август»

В течение 2022 года специалисты «Августа» зарегистрировали ряд новых средств защиты растений для агропромышленного комплекса, а также для садоводов и огородников. Фирма «Август» является ведущим разработчиком и производителем пестицидов в России. Расширение ассортимента отечественной продукции для борьбы с сорняками, болезнями и вредителями сельхозкультур играет важную роль в области импортозамещения и обеспечения аграриев необходимой продукцией для максимального сохранения урожая

В 2022 году был зарегистрирован инсектицид «Скутум» в форме суспензионного концентрата для борьбы с совками и пилильщиками на зерновых культурах, а также колорадским жуком на картофеле (действующее вещество — фипронил, 250 г/л). Препарат эффективно и быстро борется с вредителями на каждой стадии их развития, имеет продолжительный период действия и сохраняет активность в широком диапазоне температур.



Новый системный фунгицид «Кобальт» в форме концентрата микроэмульсии (действующее вещество — пропиконазол, 400 г/л) характеризуется профилактическим и лечащим действием и предназначен для защиты зерновых культур, сахарной свеклы, сои и гороха от комплекса болезней.



Гербицид «Кентавр» в форме водно-диспергируемых гранул (действующее вещество — флукарбазон натрия, 700 г/кг) обладает избирательным системным действием и предназначен для борьбы с однолетними и некоторыми многолетними злаковыми, а также некоторыми двудольными сорняками в посевах пшеницы. Средство характеризуется почвенной активностью, обеспечивающей контроль последующих всходов овсюга и других чувствительных к активному компоненту сорняков, при этом имеет очень высокую степень безопасности для культуры и урожая в своем классе.



Системный гербицид «Одиссей» в форме водно-гликолевого раствора (действующие вещества — имазетапир, 40 г/л и имазамокс, 30 г/л) обладает широким спектром действия против однолетних злаковых и двудольных сорняков в посевах сои и гибридов подсолнечника, устойчивых к имидазолинонам. Продукт обеспечивает длительный период защиты, проявляет высокую дождестойкость, а также отличную биологическую и экономическую эффективность в интенсивных технологиях возделывания культур.



Гербицид «Питон» в форме концентрата эмульсии (действующее вещество — пропизохлор, 720 г/л) характеризуется избирательным действием и почвенной активностью. Он предназначен для борьбы с однолетними двудольными сорняками в посевах рапса, кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы и сои. Проникая через корневую систему и побеги сорной растительности, активный компонент продукта вызывает скорую гибель растений, подавляя синтез белков. Также он создает почвенный «экран», не дающий возможности прорасти новым сорнякам.



Современные препараты призваны гарантировать высокую степень защиты производственных посевов, помогая аграриям обеспечивать окупаемость бизнеса и стабильность функционирования российского АПК в целом. Помимо указанной продукции, для личных и подсобных хозяйств «Август» зарегистрировал в 2022 году удобные в индивидуальном использовании продукты для садоводов и огородников: «Гель-Деймос» для борьбы с сорняками на газонах и регулятор роста растений «Янтарин БАУ» - готовый водный раствор янтарной кислоты в флаконе-опрыскивателе.



«Дополнительно стоит отметить, что ряд препаратов “Августа” в 2022 году и в начале 2023-го получил расширение государственной регистрации: сфера применения уже известных аграриям продуктов значительно увеличилась, а ряд сельхозкультур получил за счет этого новый и востребованный инструментарий для борьбы с вредными объектами, — отмечает начальник отдела регистрации препаратов фирмы «Август» Алексей Рыбаков. — На фоне внедрения Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов “Сатурн” для земледельцев особенно важно иметь как можно более широкий выбор зарегистрированных препаратов для защиты растений, позволяющих бороться с разнообразными угрозами урожаю в рамках утвержденных регламентов применения».



Так, инсектицид «Герольд» в 2023 году уже разрешено использовать на рапсе против капустной моли, а также на кукурузе, подсолнечнике и сое против хлопковой совки. Гербицидом для борьбы со злаковыми сорняками «Граминион» можно защищать люпин, клещевину, гречиху, лен масличный, посевные и рассадные томаты. Еще один гербицид против злаковых сорняков — «Миура» - теперь разрешен к применению на гречихе, люпине, фасоли, сафлоре, горчице, кориандре, клещевине, арбузе, рыжике, чечевице, а также на томатах посевных и рассадных, перце. С помощью фунгицида «Бенорад» начиная с нового сельхозсезона можно бороться с болезнями кукурузы, подсолнечника, сои, гороха, льна масличного и риса, а протравитель «Табу» разрешен к применению на семенах люпина.

