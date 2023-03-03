Кадровый потенциал любой отрасли играет существенную роль в ее развитии. Дефицит квалифицированных специалистов из проблем агропромышленного комплекса переходит в разряд сдерживающих факторов экономического развития страны. Поэтому необходимо на федеральном и региональном уровнях задуматься о том, какие решения могут по-настоящему изменить ситуацию и заинтересовать молодых специалистов работать в сфере АПК

21-24 марта 2023 года в Уфе состоится долгожданное и масштабное событие в регионе — в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо» будут проходить 33-я международная выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум. В рамках форума пройдет целый ряд мероприятий, посвященных поддержке молодых специалистов АПК.



На торжественной церемонии открытия выставки «АгроКомплекс» состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Башкортостан и Российским союзом сельской молодежи.



Ключевым мероприятием Агропромышленного форума станет пленарное заседание на тему «Будущее российского села: стратегические вызовы, национальные прорывы, молодые лидеры», в ходе которого пройдет обсуждение таких вопросов, как обеспечение села квалифицированными кадрами, увеличение рабочих мест в селах, привлечение молодежи к работе в сфере АПК.



Еще одним важным мероприятием «АгроКомплекса» станет образовательный форум молодежи «АПК Башкортостана “Стратегический резерв — 2023”». Участники обсудят аспекты молодежной грантовой деятельности в АПК Республики Башкортостан, роль молодежных советов на предприятиях АПК Республики Башкортостан, проведут бизнес-игру «Начинающий фермер».



Для учащихся агроклассов в течение двух дней состоятся образовательные интенсивы «Мы выбираем АПК», организованные Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан и Башкирским государственным аграрным университетом.



Более подробно с деловой программой можно ознакомиться на официальном сайте выставки .



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