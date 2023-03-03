разделы

реклама

журналы

Форум «Магнит» и агробизнес
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

«Молодежь — будущее АПК»: на Агропромышленном форуме будет проведен целый ряд мероприятий для молодых специалистов

Партнёрский материал

«Молодежь — будущее АПК»: на Агропромышленном форуме будет проведен целый ряд мероприятий для молодых специалистов
«Молодежь — будущее АПК»: на Агропромышленном форуме будет проведен целый ряд мероприятий для молодых специалистов

Кадровый потенциал любой отрасли играет существенную роль в ее развитии. Дефицит квалифицированных специалистов из проблем агропромышленного комплекса переходит в разряд сдерживающих факторов экономического развития страны. Поэтому необходимо на федеральном и региональном уровнях задуматься о том, какие решения могут по-настоящему изменить ситуацию и заинтересовать молодых специалистов работать в сфере АПК

21-24 марта 2023 года в Уфе состоится долгожданное и масштабное событие в регионе — в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо» будут проходить 33-я международная выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум. В рамках форума пройдет целый ряд мероприятий, посвященных поддержке молодых специалистов АПК. 

На торжественной церемонии открытия выставки «АгроКомплекс» состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Башкортостан и Российским союзом сельской молодежи. 

Ключевым мероприятием Агропромышленного форума станет пленарное заседание на тему «Будущее российского села: стратегические вызовы, национальные прорывы, молодые лидеры», в ходе которого пройдет обсуждение таких вопросов, как обеспечение села квалифицированными кадрами, увеличение рабочих мест в селах, привлечение молодежи к работе в сфере АПК. 

Еще одним важным мероприятием «АгроКомплекса» станет образовательный форум молодежи «АПК Башкортостана “Стратегический резерв — 2023”». Участники обсудят аспекты молодежной грантовой деятельности в АПК Республики Башкортостан, роль молодежных советов на предприятиях АПК Республики Башкортостан, проведут бизнес-игру «Начинающий фермер».

Для учащихся агроклассов в течение двух дней состоятся образовательные интенсивы «Мы выбираем АПК», организованные Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан и Башкирским государственным аграрным университетом.  

Более подробно с деловой программой можно ознакомиться на официальном сайте выставки.

Регистрация посетителей

Агропромышленный форум 

рекомендации

«Агроинвестор» №02, февраль 2023

Журнал

«Агроинвестор» №02, февраль 2023
Агросектор снова переписали. Какие тенденции выявила сельскохозяйственная микроперепись

«Агроинвестор»

Агросектор снова переписали. Какие тенденции выявила сельскохозяйственная микроперепись
Требования по английскому праву. Как взыскать неустойку за просрочку платежа по контракту GAFTA

«Агроинвестор»

Требования по английскому праву. Как взыскать неустойку за просрочку платежа по контракту GAFTA
«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2023
От лица союзов. Представители отраслевых организаций рассказали о вызовах ушедшего года

«Агротехника и технологии»

От лица союзов. Представители отраслевых организаций рассказали о вызовах ушедшего года