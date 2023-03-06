«МинводыАГРО»: ваш бизнес растет вместе с нами

«МинводыАГРО»

2-я международная агропромышленная выставка «МинводыАГРО» пройдет 19-21 сентября 2023 года в Ставропольском крае, г. Минеральные воды, МВЦ «МинводыЭКСПО». Организатор — компания MVK

Северо-Кавказский федеральный округ имеет большой потенциал для развития сельскохозяйственной отрасли. Проведение выставки «МинводыАГРО» способствует реализации потенциала региона посредством развития местного профессионального сообщества и создания комфортных условий для контакта производителей и поставщиков.



В 2022 году выставку посетили более 2000 агроспециалистов из 40 регионов России. Среди посетителей — сельхозтоваропроизводители, оптово-розничные поставщики сельхозтоваров и материалов, производители продуктов питания, предприятия по обслуживанию и ремонту сельхозтехники, научные центры и другие.



Всего в выставке приняли участие 168 компаний, среди которых «Росагролизинг», «Щелково Агрохим», «Россельхозцентр», «Ростсельмаш», «Агросервис Юг», «Лилиани», МТЗ, «Биоагросервис», «Агритим», «Агротехсервис» и многие другие.



В программе «МинводыАГРО» конференции, семинары, пленарные заседания на актуальные темы, а также соревнование по мастерству управления трактором, конкурс кроликов и породной птицы. Для каждого найдется мероприятие, соответствующее интересу.



Узнайте условия участия в выставке «МинводыАГРО», заполнив форму на сайте minvodyagro.ru .

