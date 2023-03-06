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Полуфиналисты конкурса «Иннагрика» пройдут обучение в передовой инженерной школе «Агроген»

Партнёрский материал

Полуфиналисты конкурса «Иннагрика» пройдут обучение в передовой инженерной школе «Агроген»
Полуфиналисты конкурса «Иннагрика» пройдут обучение в передовой инженерной школе «Агроген»

В 2022 году состоялся Первый всероссийский конкурс по агрогенетике для старшеклассников «Иннагрика», который инициировала компания «Иннопрактика» с целью популяризации темы генетики и селекции среди молодежи. Ведущие аграрные образовательные заведения выступили соорганизаторами «Иннагрики» и предложили ее участникам различные системы поощрений

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I разработал для полуфиналистов конкурса бесплатную обучающую программу по агрогенетике в передовой инженерной школе (ПИШ) «Агроген». Обучение представляет собой онлайн-курс, который пройдет в конце марта текущего года. По итогам курса участники получат электронные сертификаты.

««Иннагрика» - это не просто конкурс, а целое сообщество, участников которого объединяет большой интерес к аграрной генетике и другим направлениям агробиотеха. Онлайн-обучение в ПИШ «Агроген» позволит ребятам углубить знания в сфере генетики, селекции и биоинформатики, а также перенять опыт и знания исследователей школы», — отметил ректор Воронежского ГАУ Александр Владимирович Агибалов.

ВГАУ — единственный аграрный вуз, ставший участником федерального проекта «Передовые инженерные школы». Уникальность ПИШ «Агроген» состоит в возможности для ВГАУ включиться в глобальную научную повестку с отраслью АПК, обеспечить развитие научно-исследовательской инфраструктуры, приток талантов в научные группы и выход на качественно новый уровень кооперации с научными организациями и высокотехнологичными компаниями. В текущем году ВГАУ получил государственный грант на развитие инженерной школы в размере 348,2 млн руб.

«Иннагрика» 

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