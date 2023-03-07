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Более 140 заявок из 23 регионов страны поступило на Национальный органический конкурс

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Более 140 заявок из 23 регионов страны поступило на Национальный органический конкурс
Более 140 заявок из 23 регионов страны поступило на Национальный органический конкурс

Прием заявок завершается 10 марта

Для участия в Национальном органическом конкурсе уже поступило более 140 заявок из 23 регионов страны. Больше всего заявок направлено из Московской области (16) и Республики Мордовия (8), а также Воронежской области, Ханты-Мансийского округа — Югры и Белгородской области. При этом число регионов продолжает расти. По итогам конкурса будут определены регионы — лидеры по объему и формам поддержки, а также регион — лидер по числу производителей экологически чистой органической продукции.

«Это второй конкурс, который определит лучшие достижения в развитии российской органической продукции, — сообщили в секретариате конкурса — Роскачестве. — Прием заявок еще не завершен, а их число уже превысило число заявок на конкурс в 2022 году. Ожидаем еще заявки в молодежной номинации. Также подрастет количество участников в номинации для СМИ и блогеров».

Самой популярной стала номинация «Новый органический продукт» среди новых продуктов: органические спаржа, княженика, сафлоровое масло, батат, мука из мякоти тыквы, органическое игристое вино и новые сыры, органические чебуреки и многое другое. Всего для производителей предусмотрено четыре номинации.

В номинации «Народный органический бренд» примут участие более 20 брендов. Победитель в данной номинации будет определен по итогам всероссийского голосования, старт которого намечен на 10 марта.

Для молодого поколения учреждена отдельная номинация, в рамках которой будет отобран лучший проект по популяризации российской органической продукции. Также определятся победители в номинациях «Лидер офлайн- и онлайн-торговли органической продукцией». Всего победители будут определены в 11 номинациях.

Прием заявок на участие в Национальном органическом конкурсе завершится 10 марта 2023 года. Подать заявку можно на официальном сайте.

Церемония награждения пройдет в мае в Санкт-Петербурге в рамках Невского экологического конгресса.

Национальный органический конкурс 

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