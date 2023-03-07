Более 140 заявок из 23 регионов страны поступило на Национальный органический конкурс

Прием заявок завершается 10 марта

Для участия в Национальном органическом конкурсе уже поступило более 140 заявок из 23 регионов страны. Больше всего заявок направлено из Московской области (16) и Республики Мордовия (8), а также Воронежской области, Ханты-Мансийского округа — Югры и Белгородской области. При этом число регионов продолжает расти. По итогам конкурса будут определены регионы — лидеры по объему и формам поддержки, а также регион — лидер по числу производителей экологически чистой органической продукции.



«Это второй конкурс, который определит лучшие достижения в развитии российской органической продукции, — сообщили в секретариате конкурса — Роскачестве. — Прием заявок еще не завершен, а их число уже превысило число заявок на конкурс в 2022 году. Ожидаем еще заявки в молодежной номинации. Также подрастет количество участников в номинации для СМИ и блогеров».



Самой популярной стала номинация «Новый органический продукт» среди новых продуктов: органические спаржа, княженика, сафлоровое масло, батат, мука из мякоти тыквы, органическое игристое вино и новые сыры, органические чебуреки и многое другое. Всего для производителей предусмотрено четыре номинации.



В номинации «Народный органический бренд» примут участие более 20 брендов. Победитель в данной номинации будет определен по итогам всероссийского голосования, старт которого намечен на 10 марта.



Для молодого поколения учреждена отдельная номинация, в рамках которой будет отобран лучший проект по популяризации российской органической продукции. Также определятся победители в номинациях «Лидер офлайн- и онлайн-торговли органической продукцией». Всего победители будут определены в 11 номинациях.



Прием заявок на участие в Национальном органическом конкурсе завершится 10 марта 2023 года. Подать заявку можно на официальном сайте.



Церемония награждения пройдет в мае в Санкт-Петербурге в рамках Невского экологического конгресса.

