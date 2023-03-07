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Форум «Магнит» и агробизнес
Форум «Магнит» и агробизнес

Идет регистрация посетителей на Агропромышленный форум

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Идет регистрация посетителей на Агропромышленный форум
Идет регистрация посетителей на Агропромышленный форум

21-24 марта 2023 года в Уфе состоится долгожданное и масштабное событие в регионе — в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо» пройдут 33-я международная выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум

«АгроКомплекс» — это единственная отраслевая выставка в Республике Башкортостан, завоевавшая титул крупнейшего выставочного мероприятия российского масштаба.

В течение четырех дней свое оборудование и услуги в рамках экспозиции «АгроКомплекса» представят ведущие компании отрасли. Экспозиция выставки соберет более 330 компаний России и дружественных стран (Беларусь, Южная Корея, Китай и Киргизия).

Деловая программа включает проведение более 30 отраслевых панельных дискуссий, круглых столов, научно-практических конференций, конкурсных мероприятий и площадок для молодых специалистов отрасли.

Ключевым мероприятием станет пленарное заседание на тему «Будущее российского села: стратегические вызовы, национальные прорывы, молодые лидеры».

Агропромышленный форум в Уфе — это:

  • выступления 250 спикеров;

  • четыре дня деловых мероприятий;

  • участие руководителей федеральных ассоциаций и союзов;

  • онлайн-включения прямых трансляций секций деловой программы;

  • синергия представителей власти, бизнеса, науки, нацеленная на развитие АПК страны.

Приглашаем принять участие в Агропромышленном форуме и 33-й международной выставке !

Регистрация доступна по ссылке

«АгроКомплекс» 

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