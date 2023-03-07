Идет регистрация посетителей на Агропромышленный форум

21-24 марта 2023 года в Уфе состоится долгожданное и масштабное событие в регионе — в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо» пройдут 33-я международная выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум
«АгроКомплекс» — это единственная отраслевая выставка в Республике Башкортостан, завоевавшая титул крупнейшего выставочного мероприятия российского масштаба.
Деловая программа включает проведение более 30 отраслевых панельных дискуссий, круглых столов, научно-практических конференций, конкурсных мероприятий и площадок для молодых специалистов отрасли.
Ключевым мероприятием станет пленарное заседание на тему «Будущее российского села: стратегические вызовы, национальные прорывы, молодые лидеры».
Агропромышленный форум в Уфе — это:
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выступления 250 спикеров;
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четыре дня деловых мероприятий;
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участие руководителей федеральных ассоциаций и союзов;
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онлайн-включения прямых трансляций секций деловой программы;
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синергия представителей власти, бизнеса, науки, нацеленная на развитие АПК страны.
Приглашаем принять участие в Агропромышленном форуме и 33-й международной выставке «Агрокомплекс»!
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