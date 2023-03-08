WASMA 2023: главные тренды в области переработки отходов

WASMA 2023

14-16 марта в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», пройдет WASMA 2023 — международная выставка оборудования и технологий для утилизации отходов и очистки сточных вод. Что важного произошло за последние годы на рынке вторичных материальных ресурсов? И найдут ли эти темы отражение в деловой программе мероприятия? Рассказывает заместитель генерального директора «Международной выставочной компании» — организатора WASMA 2023 Раиса Газарян

— Какие задачи вы как организатор ставите перед WASMA 2023?

— Мы постарались создать нашим участникам комфортные условия, в которых они смогут выгодно представить свое оборудование, технику и технологии в области переработки, утилизации, транспортировки отходов и сточных вод, а также найти новых клиентов и заключить договоры о долгосрочном сотрудничестве. Кроме этого, совместно с нашими партнерами мы подготовили актуальную деловую программу, участники которой смогут узнать и обсудить с коллегами, как меняется российский рынок обращения с отходами, спрос и цены, как будет развиваться отрасль, а также найти новые пути решения проблем, обменяться опытом и идеями.



— В рамках WASMA 2023 запланирован 4-й Международный конгресс экологических технологий 2023. Какие конкретные проблемы, актуальные для рынка, будут на нем обсуждаться?

— Сейчас особенно важными видятся задачи ресурсоэффективности и долгосрочного сохранения ценности вещей, материалов и ресурсов. Именно поэтому актуальными темами станут создание инфраструктуры по обращению с отходами, развитие сопутствующих технологий и формирование спроса на вторичные ресурсы.



Не менее значимая тема — это нормативная база. Буквально на днях, 1 марта, вступил в силу закон об обращении с вторичными ресурсами и их вовлечении в хозяйственный оборот. В частности, он вводит принципы стимулирования, которые должны подталкивать компании к использованию максимального количества отходов во вторичном обращении. Конечно же, практика применения этого закона будет обсуждаться в рамках деловой программы.



В качестве модераторов и спикеров Международного конгресса экологических технологий — 2023 выступят ведущие эксперты отрасли, в частности Максим Ремчуков («СИБУР Холдинг»), Елена Пархоменко (Правительство Приморского края), Денис Буцаев (ППК «Российский экологический оператор»), Евгений Михайлов (группа «ЭкоЛайн») и многие другие.



— Также в рамках WASMA запланирована 3-я конференция «Очистка промышленных и хозяйственных сточных вод — 2023». Какие темы, связанные с водными ресурсами, будут на ней затронуты?

— Состояние отрасли очистки питьевой и сточной воды, совершенствование нормативной базы, способы создания спроса на продукты водоочистки и формирование целевого потребительского рынка. Обязательно зайдет речь о доступных технологиях в сфере очистки сточных вод. Все это будет обсуждаться на сессиях деловой программы и профильных заседаниях. Среди спикеров — Георгий Самбурский (РАВВ), Татьяна Волкова (проектная дирекция Минстроя России), Марина Кевбрина, представляющая Мосводоканал.



— Отдельная сессия в рамках деловой программы посвящена теме цифровизации. Есть ли у России в этой области какие-то достижения, о которых расскажут эксперты?



— В нашей стране разрабатываются достаточно интересные инновационные цифровые продукты и проекты, которые представят участники WASMA 2023. Это федеральная и территориальная схемы обращения с отходами ТКО, биржа вторичных материальных ресурсов, система прослеживания ТКО, продукты для 3D-моделирования полигонов, система экомониторинга и другие платформы.



Вообще тема цифровизации — одна из ключевых для отрасли. Согласно нацпроекту «Экология», к 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов. Достижение заявленных показателей невозможно без разработки и внедрения современных цифровых инструментов.



— Отдельными блоками деловой программы станут отраслевые сессии, посвященные переработке отходов строительства, промышленности и сельского хозяйства. Почему вы решили рассмотреть эти темы отдельно?

— Коммунальные отходы составляют менее 1% от всех образующихся в России, в то время как отходы промышленности, сельского хозяйства, строительные отходы образуются в значительно большем объеме. Для решения проблем с этими видами отходов утверждены программы применения вторичных ресурсов в этих отраслях экономики и созданы стимулирующие механизмы для их вовлечения в оборот. В каждом из этих отраслевых направлений есть свои нюансы, о которых мы поговорим в рамках специальных тематических сессий.



— WASMA проводится уже не в первый раз. Чем WASMA 2023 будет принципиально отличаться от мероприятия предыдущего года?

— Принципиальное отличие — размер занимаемой площади и количества участников. WASMA 2023 выросла и обновилась по составу участников на 40%. Самый большой рост мы отметили в категории «Оборудование для очистки и утилизации жидких отходов», он составил 20% относительно прошлого года. Динамика роста числа участников, работающих в сфере производства оборудования для утилизации отходов, составляет 10%. К этой категории, в частности, относятся компании «Искадаз», «КузбассДробМаш», «Экомашгрупп», «Экотехпроект Эрга», «Завод агрегатов». Стоит отметить возвращение иностранных участников из Греции, Турции, Индии, Китая.



— Какие еще компании среди участников выставки и спикеров деловой программы WASMA 2023?

— Среди спикеров деловой программы представители ППК «РЭО» — соорганизатора выставки, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, компаний группы «ЭкоЛайн», ГК «Хартия», «Системы ПБО» («Вкусно — и точка»), X5 Retail Group, Сбербанка и многих других. Тему очистки сточных вод поддержат выступления представителей проектной дирекции Минстроя России, Мосводоканала и других профильных ведомств.



Раздел транспортировки отходов на выставке представят КамАЗ, МАЗ, Арзамасский завод, КДМ — Завод Калинина, Ряжский авторемонтный завод, «Торг-Комс», «НТМ Рус» и многие другие компании.



— Кому будет интересно посетить WASMA 2023?

— В первую очередь руководителям предприятий и подразделений, ведущим инженерам по охране окружающей среды, технологам, главным экологам, специалистам, ответственным за правильное обращение с отходами на своих предприятиях, менеджерам по закупкам и снабжению.



Читатели издания по промокоду wasma 2023 смогут получить на нашем сайте www.wasma.ru электронный билет для бесплатного посещения выставки и мероприятий деловой программы.



Отдельные слова благодарности нашим партерам, соорганизатору выставки — ППК «РЭО», ассоциации «Ресурс» и Национальной ассоциации водоснабжения и водоотведения (НАВВ.РФ).



До встречи на WASMA 2023!

