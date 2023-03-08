разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

WASMA 2023: главные тренды в области переработки отходов

Партнёрский материал

WASMA 2023: главные тренды в области переработки отходов
WASMA 2023
WASMA 2023: главные тренды в области переработки отходов
WASMA 2023

14-16 марта в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», пройдет WASMA 2023 — международная выставка оборудования и технологий для утилизации отходов и очистки сточных вод. Что важного произошло за последние годы на рынке вторичных материальных ресурсов? И найдут ли эти темы отражение в деловой программе мероприятия? Рассказывает заместитель генерального директора «Международной выставочной компании» — организатора WASMA 2023 Раиса Газарян

— Какие задачи вы как организатор ставите перед WASMA 2023?
— Мы постарались создать нашим участникам комфортные условия, в которых они смогут выгодно представить свое оборудование, технику и технологии в области переработки, утилизации, транспортировки отходов и сточных вод, а также найти новых клиентов и заключить договоры о долгосрочном сотрудничестве. Кроме этого, совместно с нашими партнерами мы подготовили актуальную деловую программу, участники которой смогут узнать и обсудить с коллегами, как меняется российский рынок обращения с отходами, спрос и цены, как будет развиваться отрасль, а также найти новые пути решения проблем, обменяться опытом и идеями.

— В рамках WASMA 2023 запланирован 4-й Международный конгресс экологических технологий 2023. Какие конкретные проблемы, актуальные для рынка, будут на нем обсуждаться?
— Сейчас особенно важными видятся задачи ресурсоэффективности и долгосрочного сохранения ценности вещей, материалов и ресурсов. Именно поэтому актуальными темами станут создание инфраструктуры по обращению с отходами, развитие сопутствующих технологий и формирование спроса на вторичные ресурсы. 

Не менее значимая тема — это нормативная база. Буквально на днях, 1 марта, вступил в силу закон об обращении с вторичными ресурсами и их вовлечении в хозяйственный оборот. В частности, он вводит принципы стимулирования, которые должны подталкивать компании к использованию максимального количества отходов во вторичном обращении. Конечно же, практика применения этого закона будет обсуждаться в рамках деловой программы.

В качестве модераторов и спикеров Международного конгресса экологических технологий — 2023 выступят ведущие эксперты отрасли, в частности Максим Ремчуков («СИБУР Холдинг»), Елена Пархоменко (Правительство Приморского края), Денис Буцаев (ППК «Российский экологический оператор»), Евгений Михайлов (группа «ЭкоЛайн») и многие другие. 

— Также в рамках WASMA запланирована 3-я конференция «Очистка промышленных и хозяйственных сточных вод — 2023». Какие темы, связанные с водными ресурсами, будут на ней затронуты?
— Состояние отрасли очистки питьевой и сточной воды, совершенствование нормативной базы, способы создания спроса на продукты водоочистки и формирование целевого потребительского рынка. Обязательно зайдет речь о доступных технологиях в сфере очистки сточных вод. Все это будет обсуждаться на сессиях деловой программы и профильных заседаниях. Среди спикеров — Георгий Самбурский (РАВВ), Татьяна Волкова (проектная дирекция Минстроя России), Марина Кевбрина, представляющая Мосводоканал. 

— Отдельная сессия в рамках деловой программы посвящена теме цифровизации. Есть ли у России в этой области какие-то достижения, о которых расскажут эксперты?

— В нашей стране разрабатываются достаточно интересные инновационные цифровые продукты и проекты, которые представят участники WASMA 2023. Это федеральная и территориальная схемы обращения с отходами ТКО, биржа вторичных материальных ресурсов, система прослеживания ТКО, продукты для 3D-моделирования полигонов, система экомониторинга и другие платформы. 

Вообще тема цифровизации — одна из ключевых для отрасли. Согласно нацпроекту «Экология», к 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов. Достижение заявленных показателей невозможно без разработки и внедрения современных цифровых инструментов.

— Отдельными блоками деловой программы станут отраслевые сессии, посвященные переработке отходов строительства, промышленности и сельского хозяйства. Почему вы решили рассмотреть эти темы отдельно?
— Коммунальные отходы составляют менее 1% от всех образующихся в России, в то время как отходы промышленности, сельского хозяйства, строительные отходы образуются в значительно большем объеме. Для решения проблем с этими видами отходов утверждены программы применения вторичных ресурсов в этих отраслях экономики и созданы стимулирующие механизмы для их вовлечения в оборот. В каждом из этих отраслевых направлений есть свои нюансы, о которых мы поговорим в рамках специальных тематических сессий.

— WASMA проводится уже не в первый раз. Чем WASMA 2023 будет принципиально отличаться от мероприятия предыдущего года?
— Принципиальное отличие — размер занимаемой площади и количества участников. WASMA 2023 выросла и обновилась по составу участников на 40%. Самый большой рост мы отметили в категории «Оборудование для очистки и утилизации жидких отходов», он составил 20% относительно прошлого года. Динамика роста числа участников, работающих в сфере производства оборудования для утилизации отходов, составляет 10%. К этой категории, в частности, относятся компании «Искадаз», «КузбассДробМаш», «Экомашгрупп», «Экотехпроект Эрга», «Завод агрегатов». Стоит отметить возвращение иностранных участников из Греции, Турции, Индии, Китая.

— Какие еще компании среди участников выставки и спикеров деловой программы WASMA 2023?
— Среди спикеров деловой программы представители ППК «РЭО» — соорганизатора выставки, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, компаний группы «ЭкоЛайн», ГК «Хартия», «Системы ПБО» («Вкусно — и точка»), X5 Retail Group, Сбербанка и многих других. Тему очистки сточных вод поддержат выступления представителей проектной дирекции Минстроя России, Мосводоканала и других профильных ведомств.

Раздел транспортировки отходов на выставке представят КамАЗ, МАЗ, Арзамасский завод, КДМ — Завод Калинина, Ряжский авторемонтный завод, «Торг-Комс», «НТМ Рус» и многие другие компании. 

— Кому будет интересно посетить WASMA 2023?
— В первую очередь руководителям предприятий и подразделений, ведущим инженерам по охране окружающей среды, технологам, главным экологам, специалистам, ответственным за правильное обращение с отходами на своих предприятиях, менеджерам по закупкам и снабжению.

Читатели издания по промокоду wasma 2023 смогут получить на нашем сайте www.wasma.ru электронный билет для бесплатного посещения выставки и мероприятий деловой программы.

Отдельные слова благодарности нашим партерам, соорганизатору выставки — ППК «РЭО», ассоциации и Национальной ассоциации водоснабжения и водоотведения (НАВВ.РФ).

До встречи на WASMA 2023!

WASMA 2023 

рекомендации

«Агроинвестор» №02, февраль 2023

Журнал

«Агроинвестор» №02, февраль 2023
Агросектор снова переписали. Какие тенденции выявила сельскохозяйственная микроперепись

«Агроинвестор»

Агросектор снова переписали. Какие тенденции выявила сельскохозяйственная микроперепись
Требования по английскому праву. Как взыскать неустойку за просрочку платежа по контракту GAFTA

«Агроинвестор»

Требования по английскому праву. Как взыскать неустойку за просрочку платежа по контракту GAFTA
«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2023
От лица союзов. Представители отраслевых организаций рассказали о вызовах ушедшего года

«Агротехника и технологии»

От лица союзов. Представители отраслевых организаций рассказали о вызовах ушедшего года