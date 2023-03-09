Рустам Минниханов наградил главу ГК «Август» Александра Ускова орденом «Дуслык»

Фирма «Август»

За плодотворное сотрудничество и значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса Республики Татарстан генеральный директор группы компаний «Август» Александр Усков награжден орденом «Дуслык». Награду торжественно вручил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов

Церемония состоялась 7 марта в рамках выставки «ТатАгроЭкспо» на расширенном заседании итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, посвященном подведению итогов работы регионального АПК за 2022 год и постановке задач на 2023-й. Ранее в тот же день состоялась рабочая встреча Рустама Минниханова с Александром Усковым и генеральным директором управляющей компании «Август-Агро» Айдаром Галяутдиновым, в ходе которой обсуждались вопросы реализации инвестиционных проектов «Августа» в регионе.



Орденом «Дуслык» награждаются граждане за особые заслуги в укреплении международного авторитета Республики Татарстан, дружбы и сотрудничества между Республикой Татарстан и иностранными государствами, а также другими субъектами Российской Федерации, за значительный вклад в развитие экономических, торговых, научных, технических, социальных, культурных связей, эффективной инвестиционной, благотворительной и общественной деятельности, способствующих процветанию республики.



«В текущих условиях сельское хозяйство становится одной из ключевых отраслей экономики, а продовольственная безопасность — залогом суверенности страны», — подчеркнул на заседании коллегии Рустам Минниханов.



«От всей души благодарю Раиса Республики Татарстан за высокую оценку нашего вклада в укрепление аграрной отрасли региона и за эту награду, — отметил после вручения ему ордена Александр Усков. — Также хочу выразить признательность всем, кто своим участием и усердной работой позволяет реализовывать в Татарстане наши самые смелые сельскохозяйственные и производственные проекты».



Александр Усков родился 24 апреля 1958 года в городе Волковыске Гродненской области Белоруссии. В 1981 году окончил Московский физико-технический институт. С 1981 по 1984 год обучался в аспирантуре Института химической физики АН СССР, по окончании которой защитил кандидатскую диссертацию с присвоением ученой степени кандидата химических наук. Несмотря на кризис, охвативший отечественную науку в начале 90-х, и неоднократно поступавшие предложения о работе за рубежом, Александр Усков принял решение остаться в России. В 1990 году он создал компанию «Август», которая в течение десятилетия стала лидером по обеспечению отечественных аграриев химическими средствами защиты растений (ХСЗР). Сегодня «Август» продолжает прочно удерживать ведущие позиции в отрасли. В число производственных площадок компании входят заводы в Республике Татарстан и Чувашской Республике, а также в Республике Беларусь и КНР. В Подмосковье силами компании строится крупнейший в стране научно-исследовательский центр по разработке инновационных препаратов для защиты растений.



Совокупный объем инвестиций «Августа» в бизнес-проекты на территории Татарстана уже превысил 24 млрд руб. В 2019 году начал свою работу завод «Август-Алабуга», расположенный в особой экономической зоне «Алабуга». Это третья и самая современная производственная площадка компании на территории стран СНГ. Она ориентирована на крупнотоннажный выпуск ХСЗР в жидких препаративных формах, наиболее удобных, надежных и способных обеспечить максимальный уровень безопасности при их применении. Завод ежегодно наращивает производительность. По итогам 2022 года здесь было выпущено 20,2 млн л готовой продукции: почти на 40% больше, чем в 2021-м. При выходе на полную проектную мощность «Август-Алабуга» позволит на треть закрыть потребность российских аграриев в ХСЗР. Усилиями завода в 2022 году удалось возродить взрослую профессиональную команду по футболу в Елабужском районе Республики Татарстан: выделенные предприятием средства были направлены на обеспечение футболистов необходимой спортивной экипировкой и создание для них оптимальных условий для тренировок.



Республика Татарстан также является приоритетным регионом для развития собственного сельскохозяйственного направления бизнеса «Августа». Земельный банк управляющей компании «Август-Агро» в настоящий момент насчитывает 194 тыс. га пашни в 9 районах республики. В сельскохозяйственный оборот постоянно вводятся заброшенные угодья. В 2022 году урожай хозяйств «Август-Агро» в Татарстане достиг 510 тыс. т в валовом объеме. Летом прошлого года «Август» начал строительство собственного элеваторного комплекса «Свияжск-Зернопродукт» на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра, а в нынешнем году стартует реализация еще одного проекта элеватора в Бугульме. В Тюлячинском районе создается собственный семенной завод по производству элитных и высокорепродукционных семян пшеницы и гороха.



Поголовье крупного рогатого скота на молочных фермах «Августа» сегодня составляет почти 9 тыс. животных, в том числе 4300 дойных коров. В регионе строятся современные молочные комплексы, осуществляется модернизация и автоматизация существующих. В 2022-м объем производства молока достиг 40 тыс. т, а его валовой прирост составил 62% в годовом выражении. Хозяйства «Август-Агро» обеспечивают 1660 рабочих мест. В районах присутствия проводится активная социальная политика, действует ежегодная программа адресной поддержки жителей сел и сельских поселений, их инфраструктуры.

