Приглашаем на конференцию «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Будет ли расти потребление мяса? Что будет с ценами на комбикорма? Ухудшится ли эпизоотическая ситуация в России? Как меняется спрос на растительные аналоги мяса и молока? Эти и многие другие вопросы обсудим 14 апреля на XVI отраслевой бизнес-конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

14 апреля 2023 года в Москве, в отеле «Hilton Moscow Ленинградская», состоится XVI отраслевая бизнес-конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма», посвященная индустрии мяса и комбикормов, в ходе которой ведущие аналитики, отраслевые эксперты и представители государственных органов обсудят возможности для роста и развития российского агросектора в 2023 году. Мероприятие станет одним из ключевых очных мероприятий делового календаря для АПК.



С 2015 года в середине весны «Агроинвестор» традиционно собирает участников рынков комбикормов и продукции животноводства на мероприятии «Russian Feed Industry. Индустрия мяса и комбикормов», чтобы обсудить актуальные проблемы отраслей и возможные пути их решения. С этого года название конференции меняется, но конференция по-прежнему остается значимым событием первой половины года для профессиональной сферы животноводства и индустрии комбикормов, где эти два взаимозависимых рынка рассматриваются в единой бизнес-синергии. Участников по-прежнему ждет насыщенная деловая программа, эксклюзивные прогнозы и оценки от ведущих отраслевых экспертов и участников рынка, а также неформальное общение.



Выиграли ли производители комбикормов и животноводы от снижения цен на зерно? Как обстоят дела с импортом компонентов кормов? Какая работа и насколько успешно ведется для снижения зависимости животноводства и птицеводства от иностранной генетики? Что с ценами на продукцию и стоит ли ждать их роста? Каковы перспективы развития экспорта и расширения географии поставок? Эти и многие другие вопросы мы обсудим в рамках конференции 14 апреля.



В течение дня ведущие отраслевые эксперты обсудят ключевые тренды рынка кормов и их компонентов в текущем году, перспективы развития животноводства: промышленного свиноводства, птицеводства и молочного животноводства, дадут оценку изменениям спроса и объемов потребления на продукцию животноводства под влиянием экономических факторов, а также озвучат прогнозы дальнейшего развития этих отраслей в 2023 году. На площадке конференции аналитики рынка АПК, а также представители бизнеса раскроют темы роста цен на компоненты и сырье для комбикормов и их влияние на увеличение себестоимости производства мяса и молока, обсудят способы снижения производственных затрат, замещения импортных кормовых добавок, а также возможностей для развития собственной генетики и селекции в птицеводстве, свиноводстве и КРС. В течение дня вас ждет анализ эпизоотической ситуации в России, вопросы перспектив экспорта мяса в текущих экономических условиях, актуальные вопросы перестройки логистических цепочек для бизнеса, импорта оборудования, поиска альтернативных поставщиков, возможностей сохранения эффективности бизнеса в условиях экономической и политической нестабильности и необходимости корректировки текущих и новых планов и проектов.



На площадке «Агроинвестора» соберутся как производители комбикормов и животноводческой продукции, в частности мяса птицы, свинины и говядины, так и сопутствующих направлений: компании, выпускающие компоненты и оборудование для этих секторов, а также представители науки, отраслевые и финансовые эксперты и консультанты.



Присоединяйтесь к дискуссии профессионалов агробизнеса, чтобы быть в курсе стремительных изменений, происходящих в отрасли.



Конференция проводится при поддержке ведущих отраслевых союзов и объединений.



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