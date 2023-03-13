До крупнейшей выставки хлебопекарного и кондитерского рынков Modern Bakery Moscow | Confex остается чуть больше недели.

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Намечается интересная дискуссия специалистов хлебопекарной и кондитерской отрасли — паблик-ток «Бизнес пекарен и кондитерских» — 23 марта для представителей сегмента HoReCa.
18 актуальных тем.
54 антикризисные идеи для развития бизнеса.
150 владельцев пекарен и кондитерских.
Своими профессиональными секретами поделятся владельцы пекарен и кондитерских. Будет очень познавательно и интересно!
#modernbakerymoscow
#конфекс