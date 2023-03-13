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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

До крупнейшей выставки хлебопекарного и кондитерского рынков Modern Bakery Moscow | Confex остается чуть больше недели.

Партнёрский материал

До крупнейшей выставки хлебопекарного и кондитерского рынков Modern Bakery Moscow | Confex остается чуть больше недели.
Modern Bakery Moscow | Confex
До крупнейшей выставки хлебопекарного и кондитерского рынков Modern Bakery Moscow | Confex остается чуть больше недели.
Modern Bakery Moscow | Confex

Напоминаем, что вы еще успеваете зарегистрироваться — не пропустите ваш бесплатный билет по промокоду MB23-4R2X6!

Намечается интересная дискуссия специалистов хлебопекарной и кондитерской отрасли — паблик-ток «Бизнес пекарен и кондитерских» — 23 марта для представителей сегмента HoReCa. 

18 актуальных тем.  

54 антикризисные идеи для развития бизнеса.  

150 владельцев пекарен и кондитерских.  

Своими профессиональными секретами поделятся владельцы пекарен и кондитерских. Будет очень познавательно и интересно!

#modernbakerymoscow  

#конфекс

www.modern-bakery.ru

Modern Bakery Moscow | Confex 

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