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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

На Агропромышленном форуме пройдут мероприятия в поддержку товаропроизводителей Башкортостана

Партнёрский материал

На Агропромышленном форуме пройдут мероприятия в поддержку товаропроизводителей Башкортостана
«АгроКомплекс»
На Агропромышленном форуме пройдут мероприятия в поддержку товаропроизводителей Башкортостана
«АгроКомплекс»

С 21 по 24 марта 2023 года в Уфе состоятся 33-я международная выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум. Более 300 отечественных и зарубежных сельскохозяйственных компаний покажут новинки техники, технологий, оборудования и материалов для производства и переработки. Более 130 компаний станут участниками «АгроКомплекса» впервые

В течение четырех дней на Агропромышленном форуме пройдут конференции и дискуссии, круглые столы, образовательные интенсивы, на которых традиционно обсудят все ключевые вопросы, волнующие отрасль сегодня. Спикерами выступят первые лица крупнейших компаний, представители власти и отраслевых союзов, а также авторитетные эксперты сельскохозяйственной индустрии.

Ключевым мероприятием станет пленарное заседание на тему «Будущее российского села: стратегические вызовы, национальные прорывы, молодые лидеры», которое пройдет 21 марта. 

Также организаторами разработан ряд мероприятий в поддержку товаропроизводителей региона. Так, на площадке Агропромышленного форума пройдут две торгово-закупочные конференции с участием местных производителей и представителей региональных торговых сетей. 

23 марта Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан и Башкирский ГАУ проведут «Школу фермеров», которая выступает платформой для приобретения знаний, новых контактов и надежных партнеров в сфере сельского хозяйства, направлена на представление современных подходов и успешных практик в ведении рентабельного бизнеса в современных условиях и развитии собственного хозяйства. 

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«АгроКомплекс» 

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