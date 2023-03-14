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Геномная оценка — осознанное повышение качества в молочном животноводстве

Партнёрский материал

Геномная оценка — осознанное повышение качества в молочном животноводстве
«Иннопрактика»
Геномная оценка — осознанное повышение качества в молочном животноводстве
«Иннопрактика»

17 марта в 16:00 (МСК) на платформе «Свое фермерство» состоится эфир «Геномная оценка — осознанное повышение качества в молочном животноводстве». Спикеры обсудят актуальность разработки отечественной системы оценки племенных качеств в молочном животноводстве

В начале текущего года компании «Иннопрактика», «Агроплем» и «» создали консорциум для разработки отечественной системы оценки племенных качеств крупного рогатого скота молочного направления продуктивности.

«Иннопрактика» совместно с ключевыми игроками молочной отрасли как институт развития займется научным и экспертным сопровождением проекта, подготовкой предложений по изменению существующей нормативной базы, а также разработкой документов стратегического планирования, существенно влияющих на развитие данной отрасли. В свою очередь, эксперты лаборатории молекулярно-генетической экспертизы «Агроплем» произведут расчет геномной оценки племенных качеств животных на основе собственной базы достоверных данных о молочной продуктивности, собранной за почти три года работы лабораторией селекционного контроля качества молока компании. Планируется также, что «» обеспечит получение данных генотипирования на базе собственного инновационного центра геномной селекции и поучаствует в расчетах и анализе данных биоинформатиками.

Создание собственной системы оценки позволит в разы снизить зависимость российского животноводства от импортного генетического материала.

Спикерами эфира выступят директор по инновациям компании «Иннопрактика» Роман Куликов, руководитель лаборатории молекулярно-генетической экспертизы компании «Агроплем» Илья Рукин.

Эфир можно посмотреть:

  • прямо на сайте — в посте по ссылке в окне с видео начнется прямая трансляция встречи в день мероприятия;

  • подключившись к онлайн-встрече — для этого нужно перейти по ссылке «Присоединиться к live-беседе» в описании под видео, можно работать без регистрации из браузера.

В Telegram-канале https://t.me/svoe_fermerstvo во время эфира можно задавать вопросы спикеру. Они будут озвучены в прямом эфире.

С помощью Telegram-бота можно записаться на будущий эфир и получить напоминания о старте мероприятия.

«Иннопрактика» 

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