«Иннопрактика»

17 марта в 16:00 (МСК) на платформе «Свое фермерство» состоится эфир «Геномная оценка — осознанное повышение качества в молочном животноводстве». Спикеры обсудят актуальность разработки отечественной системы оценки племенных качеств в молочном животноводстве

В начале текущего года компании «Иннопрактика», «Агроплем» и «Мираторг» создали консорциум для разработки отечественной системы оценки племенных качеств крупного рогатого скота молочного направления продуктивности.



«Иннопрактика» совместно с ключевыми игроками молочной отрасли как институт развития займется научным и экспертным сопровождением проекта, подготовкой предложений по изменению существующей нормативной базы, а также разработкой документов стратегического планирования, существенно влияющих на развитие данной отрасли. В свою очередь, эксперты лаборатории молекулярно-генетической экспертизы «Агроплем» произведут расчет геномной оценки племенных качеств животных на основе собственной базы достоверных данных о молочной продуктивности, собранной за почти три года работы лабораторией селекционного контроля качества молока компании. Планируется также, что «Мираторг» обеспечит получение данных генотипирования на базе собственного инновационного центра геномной селекции и поучаствует в расчетах и анализе данных биоинформатиками.



Создание собственной системы оценки позволит в разы снизить зависимость российского животноводства от импортного генетического материала.



Спикерами эфира выступят директор по инновациям компании «Иннопрактика» Роман Куликов, руководитель лаборатории молекулярно-генетической экспертизы компании «Агроплем» Илья Рукин.



Эфир можно посмотреть:



прямо на сайте — в посте по ссылке в окне с видео начнется прямая трансляция встречи в день мероприятия;



подключившись к онлайн-встрече — для этого нужно перейти по ссылке «Присоединиться к live-беседе» в описании под видео, можно работать без регистрации из браузера.



В Telegram-канале https://t.me/svoe_fermerstvo во время эфира можно задавать вопросы спикеру. Они будут озвучены в прямом эфире.



С помощью Telegram-бота можно записаться на будущий эфир и получить напоминания о старте мероприятия .

