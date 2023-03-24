Имущественные и производственные активы ООО ОПХ «ИСКРА», Краснодарский край

Сфера деятельности: животноводство, основной доход от производства и реализации свиней. Производственные активы расположены в Павловском районе Краснодарского края

Состав активов и инфраструктура

• Свиноферма законченного производственного цикла на 2400 свиноматок (ст. Веселая Павловского района) располагается на земельном участке 52,0599 га. Имеет IV компартмент. Состоит из следующих производственных помещений, оснащенных станками, системами кормления, отопления, охлаждения, вентиляции, навозоудаления, и соединенных между собой галереей:



свинарник для хряков и ремонтного молодняка, сблокирован с АБК-санпропускником;



свинарник для холостых и супоростных маток и ремонтного молодняка;



свинарник для маток с установленной супоросностью;



свинарник для опороса;



свинарник для поросят-отъемышей;



свинарник-откормочник — четыре здания.







• Отдельно стоящие здания и сооружения:



карантин;



дезбарьер 20 м, КПП с дезбарьером 20 м, дезбарьер 12 м;



убойный пункт на 50 голов в смену с крематором (не эксплуатируется);



карантинная лагуна и основные лагуны — пять по 22 тыс. куб.м;



водозаборные скважины — 2 ед. и хозяйственно-питьевые и пожарные резервуары;



станция утилизации с крематорами Volkan 750 (2 ед.).



Производственная мощность — 62 400 товарных свиней в год.



Свиноферма построена и введена в эксплуатацию в 2021 году.



Лизинг «Росагролизинга» до декабря 2031 года.



• Транспорт 2014-2022 годов, 3 ед. — лизинг.



• Сельхозживотные (свиньи) — 35 тыс. голов — в собственности.



Контактное лицо: Гапоненко Виталий +7-918-3841779, gaponenko-vn@mail.ru

