«Август» прогнозирует остановку роста цен на средства защиты растений

Фирма «Август»

Цены на пестициды в сельскохозяйственном сезоне 2023 года должны оказаться ниже, чем в предыдущем, на 10-20%. Предпосылки к росту стоимости химических средств защиты растений (ХСЗР) пока отсутствуют, констатирует генеральный директор фирмы «Август» Михаил Данилов. Иностранные игроки не покинули российский рынок, в то же время отечественные компании нарастили производственные мощности, конкуренция между поставщиками препаратов сохраняется, а дефицит активных ингредиентов преодолен

«Практически все ресурсы, необходимые для ведения аграрного бизнеса, все еще дорожают в русле тенденций 2022 года. В первую очередь это касается сельхозтехники, ее ремонта и обслуживания. Однако в сегменте средств защиты растений ситуация сменилась на обратную, и мы видим ценовую коррекцию, — говорит Михаил Данилов. — Она не привела к падению стоимости до уровня 2021 года, но по разным позициям цены на препараты в контрактах производителей и дилеров с земледельцами в нынешнем сезоне должны оказаться ниже на 10-20%, чем в прошлом».



Как отмечает генеральный директор «Августа», ни одна крупная мультинациональная компания не оставила российский рынок, и даже те небольшие игроки, которые анонсировали свой уход, по-прежнему присутствуют в стране. Поэтому недостатка каких-либо препаратов не ощущается. Кроме того, даже одномоментный отказ всех крупных иностранных игроков от продажи ХСЗР российским аграриям обстановку на рынке в целом не изменит, поскольку отечественные производители нарастили достаточные мощности по выпуску пестицидов, чтобы закрыть все потребности земледельцев. Это, в частности, касается и заводов «Августа», расположенных в Чувашской Республике, Республике Татарстан, Республике Беларусь и Китайской Народной Республике. Предприятия компании ежегодно повышают производительность, а ее продукция в значительных объемах отправляется на экспорт: так, «Август» является лидером среди поставщиков ХСЗР в Беларуси и Казахстане, имеет представительства практически во всех странах ближнего зарубежья, успешно продолжает работу в Латинской Америке и в Африке.



Михаил Данилов подчеркивает, что главным фактором роста стоимости препаратов для защиты растений в 2022 году оказались не санкции и связанные с ними трудности в финансовых расчетах и разрывы привычных логистических цепочек, а последствия энергетического кризиса, который начался в Китае в сентябре 2021 года, далее распространившись на Европу. По оценке эксперта, увеличение цен на пестициды в 2022 году составляло 30-40% в годовом выражении.



«Китай является ведущим мировым производителем малотоннажной химии и ключевого сырья для пестицидов. Огромное количество предприятий химпрома с началом кризиса перешло на неполную рабочую неделю, возникли серьезные перебои с производством полупродуктов, необходимых для синтеза активных компонентов препаратов для защиты растений, что в итоге вызвало дефицит действующих веществ. Я впервые в своей практике наблюдал, как подобное удорожание касается всего спектра химикатов, а не отдельных позиций, напряженность с которыми случалась на рынке и ранее, что, как правило, было следствием вводимых экологических ограничений или аварий. На сегодняшний день ситуация нормализовалась».



Михаил Данилов отмечает, что все крупные производители пестицидов к сельскохозяйственному сезону готовы. Проблем с защитой растений быть не должно — в том числе в связи с тем, что аграрии в массе своей понимают, что грамотное применение пестицидов не увеличивает, а уменьшает себестоимость сельхозпродукции, и поэтому не снижают активность заключения контрактов на поставку ХСЗР. Тем не менее большинство участников АПК после рекордного урожая 2022 года опасаются, что себестоимость продукции растениеводства окажется выше цен ее реализации. Это может потребовать изменения политики экспортных пошлин, чтобы расширить международную торговлю и дать возможность производителям окупить издержки. Также ситуацию способно уравновесить создание государством качественной инфраструктуры для хранения запасов зерна, позволяющей ему осуществлять закупочные интервенции в значительно больших объемах, что обеспечило бы устойчивый спрос на продукцию земледельцев и укрепление продовольственной безопасности страны.

