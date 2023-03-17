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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Выставка перспектив и возможностей

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Выставка перспектив и возможностей
Modern Bakery Moscow | Confex 2023
Выставка перспектив и возможностей
Modern Bakery Moscow | Confex 2023

Крупнейшая выставка хлебопекарного и кондитерского рынков Modern Bakery Moscow | Confex соберет специалистов отрасли уже 21-24 марта в ЦВК «Экспоцентр»!

Нас ждут четыре динамичных дня с полным погружением в хлебную и кондитерскую тематику.

  • Экспозиция технологий: >150 компаний и >235 международных брендов. 

  • Деловая программа: четыре конференц-зала и >15 мероприятий. 

  • Практические мастер-классы: две площадки и 20 мастер-классов.

Основная задача Modern Bakery Moscow | Confex 2023 — создание эффективной платформы для развития бизнеса и профессионального роста, позволяющей участникам рынка обмениваться опытом, находить новых деловых партнеров, вдохновляться новыми идеями и изучать передовые технологии и тенденции. 

Modern Bakery Moscow | Confex 2023 — источник актуальной информации о рынке и его изменениях, площадка для эффективного нетворкинга и, конечно же, драйвер прямых продаж.

Эту выставку команда готовила с особенной любовью! Мы ждем ваши улыбки на главной встрече специалистов отрасли! ☺


Подписывайтесь на наши ресурсы и узнавайте последние новости выставки:

  • официальный сайт выставки (https://modern-bakery.ru/); 

  • Telegram;

  • VK https://vk.com/modernbakerymoscow.

Modern Bakery Moscow | Confex — событие, которое нельзя пропустить! ☺ 

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Modern Bakery Moscow | Confex 2023 

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