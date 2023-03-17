Выставка перспектив и возможностей

Крупнейшая выставка хлебопекарного и кондитерского рынков Modern Bakery Moscow | Confex соберет специалистов отрасли уже 21-24 марта в ЦВК «Экспоцентр»!
Нас ждут четыре динамичных дня с полным погружением в хлебную и кондитерскую тематику.
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Экспозиция технологий: >150 компаний и >235 международных брендов.
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Деловая программа: четыре конференц-зала и >15 мероприятий.
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Практические мастер-классы: две площадки и 20 мастер-классов.
Основная задача Modern Bakery Moscow | Confex 2023 — создание эффективной платформы для развития бизнеса и профессионального роста, позволяющей участникам рынка обмениваться опытом, находить новых деловых партнеров, вдохновляться новыми идеями и изучать передовые технологии и тенденции.
Modern Bakery Moscow | Confex 2023 — источник актуальной информации о рынке и его изменениях, площадка для эффективного нетворкинга и, конечно же, драйвер прямых продаж.
Эту выставку команда готовила с особенной любовью! Мы ждем ваши улыбки на главной встрече специалистов отрасли! ☺
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официальный сайт выставки (https://modern-bakery.ru/);
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Modern Bakery Moscow | Confex — событие, которое нельзя пропустить! ☺