Выставка перспектив и возможностей

Modern Bakery Moscow | Confex 2023

Крупнейшая выставка хлебопекарного и кондитерского рынков Modern Bakery Moscow | Confex соберет специалистов отрасли уже 21-24 марта в ЦВК «Экспоцентр»!

Нас ждут четыре динамичных дня с полным погружением в хлебную и кондитерскую тематику.



Экспозиция технологий: >150 компаний и >235 международных брендов.



Деловая программа: четыре конференц-зала и >15 мероприятий.



Практические мастер-классы: две площадки и 20 мастер-классов.



Основная задача Modern Bakery Moscow | Confex 2023 — создание эффективной платформы для развития бизнеса и профессионального роста, позволяющей участникам рынка обмениваться опытом, находить новых деловых партнеров, вдохновляться новыми идеями и изучать передовые технологии и тенденции.



Modern Bakery Moscow | Confex 2023 — источник актуальной информации о рынке и его изменениях, площадка для эффективного нетворкинга и, конечно же, драйвер прямых продаж.



Эту выставку команда готовила с особенной любовью! Мы ждем ваши улыбки на главной встрече специалистов отрасли! ☺







Подписывайтесь на наши ресурсы и узнавайте последние новости выставки:



официальный сайт выставки (https://modern-bakery.ru/ );



Telegram ;



VK https://vk.com/modernbakerymoscow .



Modern Bakery Moscow | Confex — событие, которое нельзя пропустить! ☺



MB23-4R2X6

