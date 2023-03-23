Завершила работу выставка VIV ASIA 2023

VIV ASIA 2023

VIV Asia 2023 в очередной раз подтвердила статус надежной платформы для международного бизнеса в формате В2В. Это крупнейшая в азиатском регионе выставка для животноводства, птицеводства, кормов и ветеринарии в концепции «от поля до стола»

Все три дня выставки способствовали общению, созданию новых деловых связей, обмену знаниями. Мероприятие в Бангкоке посетили 47 527 человек из 112 стран, эти стабильные показатели посещаемости даже превзошли предыдущую выставку. Несмотря на глобальные обстоятельства последних трех лет и ограничений, связанных с COVID-19, международная привлекательность выставки в концепции «от поля до стола» остается очевидной и по ее значению может быть приравнена к World Expo.



VIV Asia собрала 1186 экспонентов из 57 стран с пяти континентов. Все участники смогли показать последние достижения в своих отраслях в трех огромных залах на площади более 31 544 кв. м современного выставочного комплекса IMPACT. Кроме того, совместное размещение с выставкой Meat Pro Asia, ведущей торговой платформой для решений по переработке и упаковке в мясной промышленности, объединило под одной крышей все отрасли цепочки «от поля до стола». Сектор по производству и переработке белка животного происхождения позитивно отреагировал на такое соседство двух выставок, результатом чего стала высокая посещаемость. Это достижение представляет собой еще одну важную веху в глобальной серии мероприятий VIV. «VIV Asia — это первая выставка VIV в 2023 году, и она представляет и по праву нашу цель — соединить рынки и расширить отраслевую торговлю как на местном, так и на глобальном уровне», — заявила во время мероприятия управляющий директор VIV Worldwide Биргит Хорн.



«Всегда приятно, когда тепло принимают новую выставку, и это, безусловно, было в случае с этой первой выставкой Meat Pro Asia, — добавил исполнительный директор Messe Frankfurt (HK) Ltd Ричард Ли. — Однако, что более важно, воодушевляло то, что на территории выставки проходило большое количество оживленных деловых дискуссий. Из полученных нами отзывов становится ясно, что одновременное проведение этих двух выставок популярно как среди покупателей, так и среди экспонентов, — это объединяет так много ресурсов в одном месте. Я думаю, все сделают вывод, что Meat Pro Asia — ценное новое дополнение к календарю выставок в Юго-Восточной Азии».







VIV Asia служит основной платформой для лидеров отрасли в Азии, где они могут продемонстрировать свои последние разработки. Инновации этого года охватили широкий спектр, в том числе безопасные и эффективные средства автоматизации фермерского хозяйства, оригинальные медицинские и фармацевтические продукты, а также эффективные системы управления птичниками по выращиванию бройлеров. Другие интересные мероприятия, связанные с инновациями, включали региональный семинар «Инновации в правильном сельском хозяйстве», проводимый Федерацией Азиатских ветеринарных ассоциаций, а также семинар от Тони Хантера из Future Cubed, посвященный новым технологиям для будущей устойчивой и справедливой глобальной продовольственной системы. «Нам необходимо переосмыслить продовольственную систему с использованием новых технологий. Промышленность должна подумать об этом вопросе, поскольку занимается поставками продуктов питания. VIV Asia и Meat Pro Asia — отличное место для сбора новой информации по этой новой и важной теме. Я очень впечатлен мероприятием», — прокомментировал г-н Хантер.



Главной точкой притяжения мероприятия стали деловые программы. На более чем 120 сессиях в течение четырех дней участники смогли получить всестороннее представление о новых идеях в отраслях, технологиях и передовом опыте. За день до выставки на конференции Aquatic Asia, организованной International Aquafeed of Perendale Publications и VIV, приняли участие различные отраслевые эксперты с увлекательными презентациями о последних достижениях в области питания рыб и креветок. Asian Inspiration собрала ключевых докладчиков, которые обсудили последние новости о местном и устойчивом сельском хозяйстве на основе модели Нидерландов. Большинство сессий были полностью забронированы, и было очень мало возможностей найти свободные места для посетителей — это факт, который показал, насколько важны сессии, представленные на VIV Asia, для аудитории, заинтересованной в обучении и следовании отраслевым тенденциям.



Следующая выставка VIV Asia состоится 12-14 марта 2025 года.



Команда организаторов выставки, ее партнеры, более 60 отраслевых СМИ, 45 глобальных отраслевых ассоциаций и экспоненты благодарны всем, кто пришел поддержать это мероприятие в Бангкоке. Полный отчет о выставке будет доступен на сайте к концу апреля.

