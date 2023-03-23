Приглашаем на Первый рыбный симпозиум

Мероприятие проведет 13 апреля исследовательская компания NTech
Уникальное камерное мероприятие с максимально комфортной и дружелюбной атмосферой пройдет в формате живой встречи. Ведущие производители рыбы и рыбной продукции, а также их поставщики обсудят перспективы рынка рыбы и смежных рынков в 2023 году.
Место проведения: Москва, Svoy Loft.
Успевайте присоединиться, мест осталось совсем немного!
Ведущие производители рыбной продукции из топ-10 страны уже подтвердили свое участие!
ЧТО БУДЕТ?
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Насыщенная деловая часть: эксперты расскажут о тенденциях рыбного рынка.
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Брейнстормы.
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Вино и рыба в духе древнегреческих симпозиумов.
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Неформальное общение с коллегами.
Вы сможете максимально полно выявить креативный потенциал аудитории и подготовить триггерные меры для различных сценариев развития рынка рыбы.
ПРОГРАММА И СПИКЕРЫ
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«Цифровизация рыбной отрасли. Прослеживаемость рыбы и морепродуктов», Александр Михайлов, начальник ФГБУ «ЦСМС».
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«Законодательство и нормативное обеспечение деятельности РХК: наше время», спикер уточняется.
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«Продвижение экспортоориентированной продукции на внутреннем рынке», Полина Кирова, директор по коммерции на внутреннем рынке торгового дома «Евразийский рыбный центр», ГК «Антей».
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«Санкции и финансовые результаты отрасли», Герман Зверев, президент ВАРПЭ.
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«Динамика развития отрасли в сравнении с другими подотраслями — поставщиками животного белка», Дмитрий Авельцов, руководитель «Центра Агроаналитики» Минсельхоза.
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«Концепция борьбы за долю желудка и обострение конкуренции между различными продуктовыми группами», Андрей Дальнов, руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
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«Проект Роскачества по продвижению русской рыбы на внутреннем рынке», Антон Куканов, заместитель руководителя Роскачества.
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«Рыбные чемпионы на полке», Дмитрий Трифонов, коммерческий директор исследовательской компании NTech.
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Экспертная дискуссия. Модератор — Рыбный союз.
Организатор — исследовательская компания NTech.
Мероприятие рассчитано на топ-менеджмент компаний, руководителей служб продаж, закупок, финансово-экономических и аналитических служб.