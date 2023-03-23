Приглашаем на Первый рыбный симпозиум

NTech

Мероприятие проведет 13 апреля исследовательская компания NTech

Уникальное камерное мероприятие с максимально комфортной и дружелюбной атмосферой пройдет в формате живой встречи. Ведущие производители рыбы и рыбной продукции, а также их поставщики обсудят перспективы рынка рыбы и смежных рынков в 2023 году.



Место проведения: Москва, Svoy Loft.



Успевайте присоединиться, мест осталось совсем немного!



Ведущие производители рыбной продукции из топ-10 страны уже подтвердили свое участие!



ЧТО БУДЕТ?

Насыщенная деловая часть: эксперты расскажут о тенденциях рыбного рынка.



Брейнстормы.



Вино и рыба в духе древнегреческих симпозиумов.



Неформальное общение с коллегами.



Вы сможете максимально полно выявить креативный потенциал аудитории и подготовить триггерные меры для различных сценариев развития рынка рыбы.



ПРОГРАММА И СПИКЕРЫ

«Цифровизация рыбной отрасли. Прослеживаемость рыбы и морепродуктов», Александр Михайлов, начальник ФГБУ «ЦСМС».



«Законодательство и нормативное обеспечение деятельности РХК: наше время», спикер уточняется.



«Продвижение экспортоориентированной продукции на внутреннем рынке», Полина Кирова, директор по коммерции на внутреннем рынке торгового дома «Евразийский рыбный центр», ГК «Антей».



«Санкции и финансовые результаты отрасли», Герман Зверев, президент ВАРПЭ.



«Динамика развития отрасли в сравнении с другими подотраслями — поставщиками животного белка», Дмитрий Авельцов, руководитель «Центра Агроаналитики» Минсельхоза.



«Концепция борьбы за долю желудка и обострение конкуренции между различными продуктовыми группами», Андрей Дальнов, руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.



«Проект Роскачества по продвижению русской рыбы на внутреннем рынке», Антон Куканов, заместитель руководителя Роскачества.



«Рыбные чемпионы на полке», Дмитрий Трифонов, коммерческий директор исследовательской компании NTech.



Экспертная дискуссия. Модератор — Рыбный союз.



Организатор — исследовательская компания NTech.



Мероприятие рассчитано на топ-менеджмент компаний, руководителей служб продаж, закупок, финансово-экономических и аналитических служб.



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