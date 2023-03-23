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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Приглашаем на Первый рыбный симпозиум

Партнёрский материал

Приглашаем на Первый рыбный симпозиум
NTech
Приглашаем на Первый рыбный симпозиум
NTech

Мероприятие проведет 13 апреля исследовательская компания NTech

Уникальное камерное мероприятие с максимально комфортной и дружелюбной атмосферой пройдет в формате живой встречи. Ведущие производители рыбы и рыбной продукции, а также их поставщики обсудят перспективы рынка рыбы и смежных рынков в 2023 году.

Место проведения: Москва, Svoy Loft.

Успевайте присоединиться, мест осталось совсем немного!

Ведущие производители рыбной продукции из топ-10 страны уже подтвердили свое участие!

ЧТО БУДЕТ? 

  • Насыщенная деловая часть: эксперты расскажут о тенденциях рыбного рынка.

  • Брейнстормы.

  • Вино и рыба в духе древнегреческих симпозиумов.

  • Неформальное общение с коллегами.

Вы сможете максимально полно выявить креативный потенциал аудитории и подготовить триггерные меры для различных сценариев развития рынка рыбы.

ПРОГРАММА И СПИКЕРЫ

  • «Цифровизация рыбной отрасли. Прослеживаемость рыбы и морепродуктов», Александр Михайлов, начальник ФГБУ «ЦСМС».

  • «Законодательство и нормативное обеспечение деятельности РХК: наше время», спикер уточняется.

  • «Продвижение экспортоориентированной продукции на внутреннем рынке», Полина Кирова, директор по коммерции на внутреннем рынке торгового дома «Евразийский рыбный центр», ГК «Антей».

  • «Санкции и финансовые результаты отрасли», Герман Зверев, президент ВАРПЭ.

  • «Динамика развития отрасли в сравнении с другими подотраслями — поставщиками животного белка», Дмитрий Авельцов, руководитель «Центра Агроаналитики» Минсельхоза.

  • «Концепция борьбы за долю желудка и обострение конкуренции между различными продуктовыми группами», Андрей Дальнов, руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

  • «Проект Роскачества по продвижению русской рыбы на внутреннем рынке», Антон Куканов, заместитель руководителя Роскачества.

  • «Рыбные чемпионы на полке», Дмитрий Трифонов, коммерческий директор исследовательской компании NTech.

  • Экспертная дискуссия. Модератор — Рыбный союз.

Организатор — исследовательская компания NTech. 

Мероприятие рассчитано на топ-менеджмент компаний, руководителей служб продаж, закупок, финансово-экономических и аналитических служб.

Регистрируйтесь на мероприятие по ссылке.

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