Дефицита семян быть не должно!

«Щёлково Агрохим»

Специалисты из Беларуси встретились с руководством «Щелково Агрохим» и «СоюзСемСвеклы», чтобы согласовать совместную работу по импортозамещению семян сахарной свеклы

Ни для кого не секрет, что с обеспеченностью отечественными семенами и в России, и в Беларуси сложилась весьма непростая ситуация. Особенно это касается семян сахарной свеклы.



В конце февраля состоялось видеосовещание, организованное Евразийской сахарной ассоциацией совместно с Евразийской экономической комиссией с целью объединения усилий селекционеров и семеноводов стран ЕАЭС в области селекции и семеноводства этой стратегически важной культуры. Главным вопросом было увеличение производства гибридов сахарной свеклы на территории стран Евразийского экономического союза.



На этом видеосовещании участники высказались о важности объединения усилий селекционеров и семеноводов на базе существующих лабораторий и семеноводческих станций, имеющихся селекционных школ России, Беларуси и Казахстана по созданию конкурентоспособных гибридов сахарной свеклы и производства семенного материала, создания современной системы семеноводства сахарной свеклы в странах ЕАЭС, обеспечения независимости стран ЕАЭС от третьих стран. А также о необходимости разработки интеграционного проекта по созданию совместных коммерческих гибридов сахарной свеклы отечественной селекции.



В этот раз участники февральской видеоконференции от Республики Беларусь приехали в «Щелково Агрохим», чтобы более детально решить все вышеуказанные вопросы. Это директор опытной научной станции по сахарной свекле Республики Беларусь Владимир Гнилозуб, его заместитель, директор по науке Светлана Мелентьева и исполнительный директор Ассоциации сахаропроизводителей «Белсахар» Федор Старостенко. С российской стороны в переговорах с белорусскими партнерами участвовали генеральный директор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов и генеральный директор «СоюзСемСвеклы» Роман Бердников.



Белорусские гости компании «Щелково Агрохим» любезно согласились высказаться о проблеме, сложившейся на рынке семян сахарной свеклы.



Владимир Гнилозуб: «Мы приехали в “Щелково Агрохим” для того, чтобы “еще раз сверить часы” нашей совместной работы по селекции гибридов сахарной свеклы, наметить перспективы этой работы на текущий год и на перспективу, под урожай 2024 года.



С учетом задач, поставленных белорусским правительством, это 5 млн т сырья — сахарной свеклы. Этот объем позволит нам выйти на самообеспеченность семенами гибридов сахарной свеклы, на минимизацию зависимости поставок от зарубежных фирм. Именно поэтому мы здесь. Сотрудничеству с российскими партнерами наше предприятие (да и вся республика) придает огромное значение.



Наша опытная научная станция была создана в 1928 году, и в этом году ей исполняется 95 лет.



С 2018 года наша станция сотрудничает с “СоюзСемСвеклой”. Цель этого сотрудничества — работа над созданием совместных белорусско-российских гибридов сахарной свеклы. И у нас уже есть общий продукт, поэтому мы все более тесно сотрудничаем с этим предприятием».



Продолжает Светлана Мелентьева: «Один совместный с российскими селекционерами гибрид уже получил коммерциализацию. Он, правда, еще не районирован — РУП354СС. Это высокотехнологичный гибрид нормально-сахаристого типа, обладающий хорошим качеством сырья и по продуктивности находящийся на уровне аналогов западных семеноводческих фирм. Семена для посева гибрида выращены в благоприятных условиях Краснодарского края и доработаны на семенном заводе “Бетагран Рамонь”.



Еще один гибрид мы передали в этом году на испытания. Так что у нас сейчас имеются два совместных гибрида, которые проходят государственные сортоиспытания и в Беларуси, и в России. И это отличные результаты».



«Прекрасные результаты, — подхватывает Владимир Гнилозуб. — Если учитывать, что время нас подстегивает. Республика Беларусь пошла навстречу: нам разрешили после первого года испытаний коммерциализировать гибрид, поэтому и хороший результат. Мы нацелены на сотрудничество с “СоюзСемСвеклой”, с “Щелково Агрохим”, чтобы минимализировать семенную импортозависимость. Ведь мы “братья по несчастью”: у нас такое же положение, наполняемость своими семенами — около 5%, похожее наблюдается и на российском рынке».



«Весь набор препаратов производства “Щелково Агрохим” для сахарной свеклы — гербициды, фунгициды, чаще глифосаты — мы применяем в наших посевах, — вступает в разговор Федор Старостенко. — Их качество в полной мере нас устраивает».



«Сахарная свекла — культура, требующая высокой квалификации от агрономической службы и очень тонкого подхода, — отмечает Владимир Гнилозуб. — А насчет природы, которая может вмешаться в получение хороших урожаев, единственное, что мы можем сделать, это помолиться Богу за то, чтобы он дал нам достойные погодные условия. Тогда и в нашей республике, и в России хватит квалифицированных кадров для получения серьезного результата. В прошлом году мы видели, что погодные условия в нашей республике внесли свои коррективы: произошло колоссальное отрицательное вмешательство.



На протяжении трех последних лет каждый год случается засуха. Вплоть до августа мы рассчитывали на большой урожай, но… Произошел солидный спад, и мы не получили ожидаемого результата.



Теперь же все относительно стабилизировалось. 15 лет мы выращиваем сахарную свеклу на 100 тыс. га. При наличии хороших погодных условий это позволяет получить достойный урожай и обеспечить себя полностью сахаром».



«На 101 тыс. 700 га. А средняя урожайность по Беларуси составляет около 50 т/га», — уточняет Федор Старостенко.



Гибриды, созданные на опытной научной станции, применяются в производстве не только в Республике Беларусь, но и в России. Так, гибрид Белполь включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Центрально-Черноземной зоне, а гибрид Алиция с 2022 года допущен к использованию по Средневолжскому региону Российской Федерации.

