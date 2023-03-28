«Август» оборудовал лабораторию для занятий по защите растений в БашГАУ

Фирма «Август»

В Башкирском государственном аграрном университете (БашГАУ) открыли новую лабораторию для занятий по защите растений. В ней будут обучаться студенты факультета агротехнологий и лесного хозяйства. Компания «Август», ведущий отечественный производитель пестицидов, профинансировала ремонт помещения, закупку лабораторных стендов, учебной мебели, телевизора и системы видео-конференц-связи, а также стационарного компьютера. Университет в качестве софинансирования проекта предоставил планшеты, на которые было установлено приложение «Август». Оно используется агрономами по всей России и содержит атлас вредных объектов, информацию о препаратах и системах защиты различных сельхозкультур, полезные калькуляторы для тех или иных агротехнических мероприятий

«Хочется выразить благодарность нашим партнерам за то, что выделили средства для создания лаборатории, которая позволит улучшить качество подготовки специалистов. Студенты будут обучаться с использованием современных технологий», — отметил проректор по учебной работе и цифровизации БашГАУ Наиль Юнусбаев.



Для занятий на базе лаборатории факультетом агротехнологий и лесного хозяйства совместно с Центром компетенций БашГАУ были разработаны образовательные модули по защите растений. В лаборатории будут учиться студенты таких направлений подготовки, как «Агрономия», «Агрохимия и агропочвоведение», «Лесное дело», «Ландшафтная архитектура». Помещение оснащено всем необходимым для студенческих научно-исследовательских проектов, а также техникой для видео-конференц-связи, дающей возможность проводить дистанционные консультации.



«Сегодня в регионе самая дефицитная профессия — агроном, — указала заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Ляля Давлетбаева. — С учетом того, что наши аграрии переходят на высокотехнологическое производство, современные методы обработки и техника требуют новых знаний. Такие лаборатории позволяют студентам выйти из вуза с теми компетенциями, которые нужны работодателю».



Специалисты «Августа» в новом учебном помещении прочитают для студентов БашГАУ лекции о цифровизации в сельском хозяйстве.



«Мы содействуем тому, чтобы из аграрных университетов выпускались грамотные агрономы, в которых заинтересована в том числе и наша компания, — говорит представитель фирмы «Август», ведущий менеджер группы по Западно-Сибирскому региону Ринат Хазиев. — Мы создаем подобные аудитории и лаборатории во многих российских аграрных вузах и в каждой из них проводим обучение, лекции, практические занятия, делимся нашими знаниями и технологиями со студентами. Надеемся, что наибольшая часть выпускников будет возвращаться в село и работать на земле».



Также между БашГАУ и фирмой «Август» было подписано соглашение о сотрудничестве. В качестве основных его направлений определены проведение совместных научных исследований, прохождение студентами и преподавателями практики и стажировок в подразделениях «Августа».

