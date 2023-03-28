Пособие по выживанию под санкциями: что говорят поставщики сельхозтехники?

«Вооружение сельхозтехникой — что на повестке дня?»

Как действовать в условиях дефицита запасных частей? Кто пришел на смену зарубежным производителям и стоит ли им доверять? Что делать, если брендового машинного масла нет и не предвидится? Какие фильтры взять на замену импортных без страха «влететь» на дорогостоящий ремонт и остаться в посевную без трактора?

Ответы на эти вопросы искали отраслевые эксперты, представители компаний-поставщиков и аграрии-соеводы на семинаре «Вооружение сельхозтехникой — что на повестке дня?», организованном Зерновым соевым союзом ПФО.



О том, кто занял освободившиеся ниши на рынке сельхозтехники и что могут предложить поставщики запчастей, рассказал один из ведущих экспертов, признанный авторитет среди аграриев ПФО — генеральный директор компании «Тимер» Руслан Кантемиров. Он представил «взгляд изнутри» на ситуацию с точки зрения поставщика и рассказал о существующих альтернативах и реальных возможностях, позволяющих аграриям обеспечить себя нужными запчастями.



— С февраля прошлого года — не сразу, но постепенно — с рынка ушли крупные мировые производители техники, начались перебои с поставками запчастей, появились сложности с логистикой, многие запчасти попали под санкции, — отметил Руслан Кантемиров. — Сейчас на рынок активно заходят новые игроки, фактически произошла замена ушедших брендов техники на аналоги российского производства и технику из дружественных стран (Китай, Турция, Иран и др.).



Российские производители нашли замену импортным компонентам, идет активный поиск новых поставщиков техники, комплектующих, запчастей и оборудования, развивается параллельный импорт мировых брендов. Но не все так гладко, особенно с техникой из Китая.







— Вопрос с китайскими производителями очень неоднозначный, — считает эксперт. — Нам нужны мощные тракторы, которых в Китае производят не так много. Китайцы сейчас перепрофилируют свои производства под наши нужды и используют наши поля как полигон для испытаний своей техники, чтобы с ней затем выйти на другие рынки. С одной стороны, эта техника недорогая по сравнению с европейской, но мы столкнулись с тем, что все поставляемые китайские тракторы несовершенны. Некоторые «китайцы» не выдерживают длительной высокой нагрузки в российских условиях.



Также эксперт отметил, что сельхозпроизводители — это в первую очередь агрохолдинги, — обновляя свой парк и учитывая все риски остаться в посевную без запчастей, уже перепрофилируются на отечественное.



— Те, кто раньше «плотно сидел» на «Джон Дирах», уже всерьез рассматривают «Кировцы». Это адекватная реакция на сегодняшние вызовы. Тем более что у нас много поддерживающих программ, благодаря которым мы обновились, в том числе и от Россельхозбанка, который дает очень хорошие условия. В этот сложный период я других вариантов не вижу — нужно делать ставку на своих. Выбирая между китайским и белорусским трактором, я бы все-таки взял «белоруса».



По словам технического специалиста по смазочным материалам компании «Газпромнефть» Романа Посохова, похожая ситуация складывается и на рынке моторных масел и присадок — фирменные продукты исчезли, и что лить вместо них в движок и коробку импортного трактора — непонятно.



Эксперт рассказал о линейке отечественных аналогов, способных стать достойной и безопасной заменой брендовым маслам. Он представил данные диагностических исследований и сравнительные характеристики различных типов отечественных масел, ряд из которых не только не уступает брендовому продукту, но по эксплуатационным характеристикам даже превосходит их, позволяя максимально эффективно и бережно использовать ресурс двигателя и трансмиссии сельхозтехники.



Если импортным маслам замену найти можно, то как быть с оригинальными топливными, масляными и воздушными фильтрами, производители которых ушли с рынка? Как не нарваться на подделку и где взять качественные комплектующие?



Об этом знает руководитель направления фильтрующих элементов для специальной и сельхозтехники компании «ТСК» Станислав Никитин, и этим знанием он щедро поделился с участниками семинара.



— На сегодняшний день на рынке есть компании — производители качественных фильтров, способные заменить брендовые продукты. Мы провели сравнительные испытания разных типов взаимозаменяемых фильтров (аналогов), в том числе турецких и китайских производителей, и пришли к выводу, что фильтры внешне и конструктивно не отличаются друг от друга, имеют незначительную разницу в площади фильтрации и справляются со своими задачами, — отметил Станислав Никитин.



Отдельная тема — подделки. По словам эксперта, контрафакта на рынке очень много: Китай Китаю рознь — можно взять продукцию известного производителя, изготовленную на современном заводе с учетом всех норм и стандартов, а можно нарваться на дешевую подделку с наклейкой европейского бренда. Поэтому нужно быть осторожными и работать только с проверенными поставщиками.



Главным событием семинара, ради которого и пришли многие его участники, стала «интеллектуальная битва» — агро-батл «Самоходный опрыскиватель или БПЛА? Плюсы и минусы каждого. В поиске лучшей технологии опрыскивания».



На ринге сошлись ведущий специалист отдела продаж по России компании «Пегас-Агро», производителя мультифункциональных самоходных опрыскивателей «Туман», Артем Мурашкин и директор по развитию компании «Землякофф» Евгений Костенко, которые выясняли, что эффективнее — дрон или «самоходка», как соотносятся стоимость техники и оборудования и качество защиты, какова себестоимость опрыскивания, где и когда уместнее применять ту или иную технологию? Модератором агро-батла выступил технический директор компании «Тимер» Дмитрий Кожевников.



Интеллектуальная битва за право оптимальной технологии и техники для защиты растений получилась по-настоящему захватывающей: ее участники представили свои аргументы и факты с примерами использования БПЛА и самоходного опрыскивателя в хозяйствах и отвечали на каверзные вопросы аудитории, включившейся в эту интереснейшую дискуссию.







— Мы обсуждали возможности применения БПЛА в сельском хозяйстве, — заметил Евгений Костенко, — это очень перспективная технология, которая дает возможности обработки высокостебельных культур на поздней стадии развития, когда опрыскиватели не могут выйти в поле без риска повредить растения, обработки труднодоступных участков и внесения СЗР дифференцированно с учетом потребностей культуры в конкретной точке поля. Наша цель заключается в совершенстве технологии, чтобы в итоге эффективность применения средств защиты с помощью БПЛА была равна эффективности их применения традиционными средствами.



По словам Артема Мурашкина, технология защиты растений самоходными опрыскивателями отработана и доказала свою эффективность на практике.



— «Туманы», в отличие от БПЛА, не ограничиваются только ультрамалыми объемами внесения СЗР и способны работать с различными нормами в зависимости от стоящих перед хозяйством задач, в широком временном диапазоне — от ранней весны до поздней осени, что способствует быстрой окупаемости вложенных в технику средств. Кроме этого, для самоходной машины не требуются специальные разрешения для работы. Это не значит, что технология защиты растений с помощью БПЛА не эффективна, у нее есть серьезные плюсы, в частности, она прекрасно работает на десикации растений в поздней стадии. Данная технология, несомненно, будет развиваться.



— Обе технологии — как наземная классическая, так и инновационная защита растений БПЛА — имеют свои плюсы и минусы, — резюмировал Дмитрий Кожевников. — На агро-батле, рассматривая нюансы применения пестицидов, мы выяснили, что опрыскивание БПЛА уже достигает критериев, близких к традиционной технологии. Но есть вопросы с кадрами и законодательством, требующие решения. Кроме этого, в характеристиках применения физического раствора большинства пестицидов (объемах на гектар) учитываются большие нормы, рассчитанные на классическое опрыскивание. Необходимо привести их в соответствие с требованиями технологии защиты дронами, чтобы качество опрыскивания в малообъемных нормах было максимально эффективным. Понятно, что есть нюансы, которые не могут выполнить БПЛА, — например, использовать в баковой смеси карбамидную подкормку, есть вопросы по ультрамалым нормам ДВ, проблемы сноса и испарения малой капли. Все это темы для наших следующих дискуссий.