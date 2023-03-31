Тюменским аграриям рассказали об инновационных направлениях деятельности «Щелково Агрохим»

Специалисты тюменского представительства на стенде «Щелково Агрохим» на выставке «Тюмень Агро — 2023» «Щёлково Агрохим»

30-31 марта в поселке Винзили Тюменского района Тюменской области прошла выставка «Тюмень Агро — 2023». В преддверии сезона аграрии могли познакомиться с новинками сельхозтехники и оборудования, узнать о мерах господдержки, а также убедиться, что, пользуясь продукцией отечественных производителей товаров для АПК, можно улучшить экономику производства

В открытии выставки «Тюмень Агро — 2023. Техника. Технологии. Инновации. Наука» приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор и заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса региона Владимир Чейметов. Приветствуя посетителей, официальные лица пожелали им изучить возможность использования передовых технологий в сфере АПК и найти необходимые инновационные решения для развития своей деятельности. Одной из первых в деловой программе выставки значилась дискуссионная площадка на тему «Инструменты повышения эффективности производства продукции растениеводства». В ней принял участие глава тюменского представительства «Щелково Агрохим» Дмитрий Ежов. Он выступил перед слушателями с презентацией, освещающей основные аспекты деятельности компании. За 25 лет работы на рынке «Щелково Агрохим» достигла следующих показателей: каждый пятый гектар в Российской Федерации обрабатывается «щелковскими» препаратами; в России и странах СНГ в 2022 году продано 38 тыс. т СЗР и агрохимикатов; производственные мощности компании находятся на территории России, Узбекистана и Казахстана.





«Щелково Агрохим» стала генеральным спонсором выставки. Глава тюменского представительства Дмитрий Ежов выступил с презентацией о компании



Спикер напомнил, что сегодня компания не только входит в тройку лидеров по объемам производства ХСЗР, но и развивает технологию синтеза действующих веществ для выпуска пестицидов, а также реализует селекционно-семеноводческие проекты. Селекционеры «Щелково Агрохим» трудятся над созданием высокопродуктивных сортов и гибридов озимой и яровой пшеницы, гороха, сои, а также подсолнечника и сахарной свеклы. Кроме того, компания производит и реализует собственный семенной материал гречихи и кукурузы.



Дмитрий Ежов обратил внимание аудитории на гибриды подсолнечника селекции «Актив Агро» (входит в структуру «Щелково Агрохим»), которые были испытаны и показали хорошие результаты в Уральском регионе. В их числе Фрэя, Арэв, Даха, Базик, Командор и другие. Также глава представительства рассказал о новом сорте ярового рапса Форпост КЛ селекции ВНИИМК. Это первый отечественный сорт, устойчивый к гербицидам на основе имидазолинонов. Его потенциальная урожайность — 40-45 ц/га, вегетационный период — от 89 до 102 дней. Сорт допущен к использованию по Уральскому и еще семи регионам возделывания.



Дмитрий Ежов подчеркнул: использование семян отечественных сортов и гибридов сельхозкультур позволяет уменьшить себестоимость производства на гектар и добиться большей экономической эффективности.



Параллельно с выступлением главы представительства на дискуссионной площадке выставки кипела работа на стенде компании. Консультанты тюменского представительства рассказывали посетителям о новинках «щелковской» продукции.



Напомним, что основная доля производства в отрасли растениеводства в Тюменской области приходится на зерновые. Около 40% структуры севооборота занимает яровая пшеница, из зерновых также выращивают рожь, овес, ячмень.



«Особое внимание мы акцентировали на новых протравителях для зерновых — ПРОТЕГО МАКС, МЭ и ГЕРАКЛИОН, КС. Презентовали гербицидную новинку против широкого спектра устойчивых двудольных сорняков на зерновых ФЕМИДА, МД, которая уже получила регистрацию на пшенице, ячмене, овсе и ржи. Также анонсировали гербицид ФОРТИССИМО, МД для зерновых, регистрацию которого ожидаем в ближайшее время. Этот препарат поможет решить проблему падалицы подсолнечника и рапса на зерновых, а также уничтожить вторую волну сорняков.



Интерес посетителей, безусловно, вызвали наши новые фунгициды ТИТУЛ ТРИО, ККР и ЭЙС, ККР. Первый препарат может быть использован против грибных болезней на нескольких культурах. Для тюменских аграриев актуальны зерновые, рапс и подсолнечник. Испытания ТИТУЛ ТРИО, ККР в НИИСХ Северного Зауралья (филиал ТюмНЦ СО РАН) показали, что он обладает не только повышенной активностью против грибных инфекций, но и способствует формированию урожая и его качества. Так, в схеме защиты яровой пшеницы с использованием ТИТУЛ ТРИО, ККР урожайность на варианте поднялась на 25,4% (с 37,4 до 46,9 ц/га), а содержание клейковины увеличилось на 8%. ЭЙС, ККР предназначен для защиты зерновых от листовых и колосовых болезней. Он высокоэффективен против фузариоза и черни колоса, а также гибеллиноза», — рассказал замглавы тюменского представительства Роман Линьков





На стенде «Щелково Агрохим» были представлены не только средства защиты, но и семенной материал, в большей степени — собственной селекции



Высокая эффективность новых препаратов «Щелково Агрохим» во многом достигается за счет использования инновационных формуляций — концентрата коллоидного раствора, микроэмульсии, масляной дисперсии и масляного концентрата эмульсии. Такие формуляции повышают эффективность действующего вещества в разы, позволяя снизить норму расхода препарата на гектар, оптимизируя затраты и минимизируя нагрузку на агроценозы.



Также тюменским аграриям презентовали еще один препарат серии «ЭкоПлюс» - инсектицид с низкой токсичностью для пчел АПЕКС, МКЭ. Это гормональный препарат, имеющий 3-й класс опасности для пчел, он предназначен для эффективной защиты рапса от особо опасных вредителей — так представляли новинку консультанты посетителям стенда.





В уютной зоне для переговоров можно было обсудить условия сотрудничества и перекусить. От посетителей не было отбоя!

