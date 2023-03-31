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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Тюменским аграриям рассказали об инновационных направлениях деятельности «Щелково Агрохим»

Партнёрский материал

Тюменским аграриям рассказали об инновационных направлениях деятельности «Щелково Агрохим» Специалисты тюменского представительства на стенде «Щелково Агрохим» на выставке «Тюмень Агро — 2023»
«Щёлково Агрохим»
Тюменским аграриям рассказали об инновационных направлениях деятельности «Щелково Агрохим» Специалисты тюменского представительства на стенде «Щелково Агрохим» на выставке «Тюмень Агро — 2023»
«Щёлково Агрохим»

30-31 марта в поселке Винзили Тюменского района Тюменской области прошла выставка «Тюмень Агро — 2023». В преддверии сезона аграрии могли познакомиться с новинками сельхозтехники и оборудования, узнать о мерах господдержки, а также убедиться, что, пользуясь продукцией отечественных производителей товаров для АПК, можно улучшить экономику производства

В открытии выставки «Тюмень Агро — 2023. Техника. Технологии. Инновации. Наука» приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор и заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса региона Владимир Чейметов. Приветствуя посетителей, официальные лица пожелали им изучить возможность использования передовых технологий в сфере АПК и найти необходимые инновационные решения для развития своей деятельности. Одной из первых в деловой программе выставки значилась дискуссионная площадка на тему «Инструменты повышения эффективности производства продукции растениеводства». В ней принял участие глава тюменского представительства «» Дмитрий Ежов. Он выступил перед слушателями с презентацией, освещающей основные аспекты деятельности компании. За 25 лет работы на рынке «» достигла следующих показателей: каждый пятый гектар в Российской Федерации обрабатывается «щелковскими» препаратами; в России и странах СНГ в 2022 году продано 38 тыс. т СЗР и агрохимикатов; производственные мощности компании находятся на территории России, Узбекистана и Казахстана. 


«» стала генеральным спонсором выставки. Глава тюменского представительства Дмитрий Ежов выступил с презентацией о компании

Спикер напомнил, что сегодня компания не только входит в тройку лидеров по объемам производства ХСЗР, но и развивает технологию синтеза действующих веществ для выпуска пестицидов, а также реализует селекционно-семеноводческие проекты. Селекционеры «» трудятся над созданием высокопродуктивных сортов и гибридов озимой и яровой пшеницы, гороха, сои, а также подсолнечника и сахарной свеклы. Кроме того, компания производит и реализует собственный семенной материал гречихи и кукурузы. 

Дмитрий Ежов обратил внимание аудитории на гибриды подсолнечника селекции «Актив Агро» (входит в структуру «»), которые были испытаны и показали хорошие результаты в Уральском регионе. В их числе Фрэя, Арэв, Даха, Базик, Командор и другие. Также глава представительства рассказал о новом сорте ярового рапса Форпост КЛ селекции ВНИИМК. Это первый отечественный сорт, устойчивый к гербицидам на основе имидазолинонов. Его потенциальная урожайность — 40-45 ц/га, вегетационный период — от 89 до 102 дней. Сорт допущен к использованию по Уральскому и еще семи регионам возделывания.

Дмитрий Ежов подчеркнул: использование семян отечественных сортов и гибридов сельхозкультур позволяет уменьшить себестоимость производства на гектар и добиться большей экономической эффективности. 

Параллельно с выступлением главы представительства на дискуссионной площадке выставки кипела работа на стенде компании. Консультанты тюменского представительства рассказывали посетителям о новинках «щелковской» продукции.

Напомним, что основная доля производства в отрасли растениеводства в Тюменской области приходится на зерновые. Около 40% структуры севооборота занимает яровая пшеница, из зерновых также выращивают рожь, овес, ячмень. 

«Особое внимание мы акцентировали на новых протравителях для зерновых — ПРОТЕГО МАКС, МЭ и ГЕРАКЛИОН, КС. Презентовали гербицидную новинку против широкого спектра устойчивых двудольных сорняков на зерновых ФЕМИДА, МД, которая уже получила регистрацию на пшенице, ячмене, овсе и ржи. Также анонсировали гербицид ФОРТИССИМО, МД для зерновых, регистрацию которого ожидаем в ближайшее время. Этот препарат поможет решить проблему падалицы подсолнечника и рапса на зерновых, а также уничтожить вторую волну сорняков. 

Интерес посетителей, безусловно, вызвали наши новые фунгициды ТИТУЛ ТРИО, ККР и ЭЙС, ККР. Первый препарат может быть использован против грибных болезней на нескольких культурах. Для тюменских аграриев актуальны зерновые, рапс и подсолнечник. Испытания ТИТУЛ ТРИО, ККР в НИИСХ Северного Зауралья (филиал ТюмНЦ СО РАН) показали, что он обладает не только повышенной активностью против грибных инфекций, но и способствует формированию урожая и его качества. Так, в схеме защиты яровой пшеницы с использованием ТИТУЛ ТРИО, ККР урожайность на варианте поднялась на 25,4% (с 37,4 до 46,9 ц/га), а содержание клейковины увеличилось на 8%. ЭЙС, ККР предназначен для защиты зерновых от листовых и колосовых болезней. Он высокоэффективен против фузариоза и черни колоса, а также гибеллиноза», — рассказал замглавы тюменского представительства Роман Линьков


На стенде «» были представлены не только средства защиты, но и семенной материал, в большей степени — собственной селекции

Высокая эффективность новых препаратов «» во многом достигается за счет использования инновационных формуляций — концентрата коллоидного раствора, микроэмульсии, масляной дисперсии и масляного концентрата эмульсии. Такие формуляции повышают эффективность действующего вещества в разы, позволяя снизить норму расхода препарата на гектар, оптимизируя затраты и минимизируя нагрузку на агроценозы. 

Также тюменским аграриям презентовали еще один препарат серии «ЭкоПлюс» - инсектицид с низкой токсичностью для пчел АПЕКС, МКЭ. Это гормональный препарат, имеющий 3-й класс опасности для пчел, он предназначен для эффективной защиты рапса от особо опасных вредителей — так представляли новинку консультанты посетителям стенда. 


В уютной зоне для переговоров можно было обсудить условия сотрудничества и перекусить. От посетителей не было отбоя!

«Щёлково Агрохим» 

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