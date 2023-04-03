«АГРОВОЛГА-2024»

Международная агропромышленная выставка «АГРОВОЛГА», зарекомендовавшая себя как площадка с обширной экспозицией в павильоне, на открытой асфальтированной площадке и в полевом формате, состоится в июле 2024 года. Точные даты выставки будут объявлены позже

На территории современного выставочного центра «Казань Экспо» и прилегающих полях компании представят публике свои новые разработки в различных отраслях АПК: сельскохозяйственная техника и запчасти, растениеводство, животноводство, цифровизация, хранение, переработка и упаковка сельхозпродукции, строительство в сельском хозяйстве и других.







На Международной агропромышленной выставке «АГРОВОЛГА-2024» встретятся свыше 15 тыс. специалистов АПК и более 400 компаний. Традиционно состоятся демонстрационные показы сельхозтехники, соревнование механизаторов «Трактор-шоу», конкурс племенных животных, деловые мероприятия, АгроФудФест и многое другое.



Организатор выставки «АГРОВОЛГА» — компания «РАЦИН» — приглашает присоединиться к одному из самых масштабных мероприятий и забронировать лучшую площадь уже сейчас по ссылке .









