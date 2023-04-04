Новый сезон полевых работ с новым продуктом «Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

Компания «Ростсельмаш» выводит на российский рынок инновационный продукт, который значительно улучшает и оптимизирует процесс движения трактора по полю

«РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль» с марта текущего года доступен для установки на тракторы серии 2000. Перед выходом на рынок система прошла испытания и точную настройку для тракторов «Ростсельмаш» на различных полевых работах: боронование, вспашка, посев и культивация. Корректная работа системы на тракторах подтверждена более чем 300 часами работ в холдинге «Урал Дон» Ростовской области.



Система принимает на себя управление траекторией движения техники, а также осуществляет автоматические развороты. Устойчивая работа с высокоточными поправками обеспечивается базовой станцией RTK, сохраняя точность движения машины по заданной траектории до 2,5 см.



Система отличается от «РСМ Агротроник Пилот 1.0» тем, что вместо интеграции в гидравлическую систему рулевого управления устанавливается непосредственно на рулевую колонку. Платформа «РСМ Агротроник», включенная в базовую комплектацию трактора, имеет возможность удаленного мониторинга опции.







Комплект оборудования «РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль» включает спутниковую антенну, электрический руль, блок управления и сенсорный модуль. Систему полностью можно установить на трактор всего за 3 часа, что существенно экономит время в предпосевной весенний период.



Немаловажным фактором, делающим новую систему автовождения особенно интересной для аграриев, является снижение трудоемкости полевых операций до 60%. Благодаря ей значительно снижается количество пропусков и перекрытий, повышается топливная экономичность, а работа в условиях плохой видимости и в темное время суток становится гораздо эффективнее.



«На российском рынке системы автоуправления имеют очень хорошие перспективы. Уже сейчас, помимо спроса на “РСМ Агротроник Пилот 1.0” и “РСМ Агротроник Пилот 2.0”, мы отмечаем значительный интерес и к дополнительным опциям. Это, например, “РСМ Картирование урожайности”, “РСМ Роутер”, “РСМ Транспорт” или “РСМ Фейс Айди”. “РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль” будет эффективен для аграриев, работающих на небольших полях или полях сложной формы, для выполнения транспортных операций и многих других работ с различными орудиями. Чтобы российские фермеры могли лучше познакомиться с возможностями трактора “Ростсельмаш”, дополненного “РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль”, в этом году мы проведем серию демонстрационных работ в различных регионах России», — комментирует Андрей Рябов, директор департамента маркетинга «Ростсельмаш».

