Выставка «АГРОС-2024»: глобальная, актуальная, юбилейная

«АГРОС-2024»

В начале 2024 года, с 24 по 26 января, в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве при поддержке ведущих отраслевых объединений состоится очередная, юбилейная, V Международная выставка племенного дела, кормов, ветеринарии и технологий для животноводства, свиноводства, птицеводства и кормопроизводства «АГРОС-2024»

«Сегодня АГРОС является, без шуток, самой крупной животноводческой выставкой России. Хотите знать, что будет в этом году, — вам надо быть на АГРОС!», — считает генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк.



К своему пятилетнему юбилею выставка подходит с впечатляющими результатами: 2023 год стал рекордным для АГРОС как по количеству экспонентов — 415 производителей и поставщиков из 25 стран мира, так и по численности посетителей — 14 016 профессионалов отрасли из 84 регионов России и 43 стран, что на 24% выше показателя прошлого года. В рамках 57 мероприятий деловой программы выступили 376 российских и зарубежных экспертов.



«Второй год после пандемии выставка АГРОС не только существует, но и растет. Мы видим, что все ведущие компании, оказывающие услуги и поставляющие продукцию для наших нужд, здесь», — подчеркнул генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.



С большим успехом на АГРОС-2023 был запущен новый раздел — «Оборудование для комбикормовой промышленности, обработки и хранения зерна», который стал важным и востребованным звеном общей выставочной экспозиции. Впечатляющий рост на прошлой выставке показал раздел «Кормовые и ветеринарные решения». Традиционно широко были также представлены генетика и оборудование для молочного и мясного животноводства, решения для кормозаготовки.







«Я вижу, сколько здесь российского оборудования для производства и выращивания свинины: кормушки, станки, вентиляция, панели, кормооборудование для приготовления премиксов, комбикормов. Все это вызывает очень сильное оптимистическое ощущение. Выставка становится все более и более профессиональной», — поделился своим мнением генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.



В этом году АГРОС уделяет особое внимание развитию раздела «Оборудование и генетика для птицеводства и свиноводства». Наилучшей предпосылкой в этом отношении является уже существующая целевая аудитория: по результатам регистрации, в 2023 году более 23% посетителей указали заинтересованность в решениях для птицеводства, а 21% — в оборудовании, кормовых и ветеринарных продуктах для свиноводства.



«В плане импортозамещения для нас очень ценно, что выставка “АГРОС” является эффективной бизнес-площадкой для российских производителей. В глобальном же контексте перед нами стоит задача становления АГРОС российской выставкой мирового масштаба, открытой для сотрудничества, обмена опытом, знаниями и технологиями на международном уровне. Шаг за шагом мы идем к этой цели», — отметил генеральный директор «Агрос Экспо» Геннадий Мындру.







Большое внимание в компании «Агрос Экспо», организатора выставки, уделяется развитию партнерских отношений в новых странах, а также их поддержанию и укреплению на традиционных рынках.



«Выставка “АГРОС” - крупнейшая в России, она привлекает посетителей не только из Российской Федерации, но и из Белоруссии, Узбекистана, Казахстана — всего постсоветского пространства», — резюмировал по итогам участия в АГРОС-2023 директор турецких компаний Intermilk и AsyaFarm Фарук Алкан.



Растущий интерес АГРОС-2024 вызывает как у отечественных, так и у зарубежных производителей и поставщиков. Ведущие компании из России, Турции, Китая, европейских и других стран активно бронируют участие — за 10 месяцев до начала выставки уже свыше 160 компаний приняли решение об участии.



Рост отмечается во всех разделах выставки, но особого упоминания в этом контексте заслуживает экспозиция «Кормовые и ветеринарные решения», в которой количество свободных мест стремительно снижается.







Среди компаний, решения которых профессионалы агропромышленного комплекса смогут найти на АГРОС-2024, такие производители и поставщики, как «Ависар», «Агровитэкс», «АгроЭко», AsyaFarm, «Альта Дженетикс Раша», Bioret Agri, «Ветпром», ГК «ВИК», ГК «МЕГАМИКС», ГК «Эфко», «Генетика ПИК», «Дженесус Лайф Сайенс», «ИГЛУС», KOBLiK Group, «КормоРесурс», корпорация «СКЭСС», «Коджент», «Коудайс МКорма», «Кузница», Kurtsan, Lallemand Animal Nutrition, Newtechagro, «НИТА-ФАРМ», «Оллтек», «Отрада», «Сокол Технолоджи», «Техвет», «Технодом», «Тиан Трейд», «Фидимпорт», «ЦентрПлем», «Шауманн Агри», «Шведофф», Zinpro Corporation, «ЯРВЕТ» и многие другие. Более 20 компаний примут участие в АГРОС впервые.



Традиционно большое внимание в рамках АГРОС уделяется деловой программе, партнерами и организаторами мероприятий которой станут профильные департаменты Минсельхоза России и отраслевые союзы, ассоциации, ведущие институты и эксперты отрасли.



«Такие мероприятия очень важны. Я стараюсь принимать участие, когда темы заявляются серьезные. Не какие-то местечковые, а серьезные, касающиеся нашей страны», — описал значение деловой программы АГРОС-2023 президент ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев.







В заключительный день выставки традиционно запланирован Федеральный форум фермеров — уникальная дискуссионная площадка для представителей малого и среднего бизнеса в АПК.



«Выставка “АГРОС” очень интересная и полезная, такая зимняя точка притяжения нашего фермерского сообщества», — поделился своей точкой зрения председатель комиссии по развитию АПК и сельских территорий ОПРФ, председатель совета ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота.



Приглашаем Вас принять участие в Международной выставке «АГРОС» 24-26 января 2024 г. в МВЦ «Крокус Экспо», павильон №3



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