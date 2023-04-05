Планирование производства в 2023 году: эффективные цифровые инструменты от российских производителей

КРОК

2022 год выдался непростым для российской экономики и агропромышленного комплекса в том числе. Тем не менее благодаря внедрению бережливых технологий рост добавленной стоимости на мясоперерабатывающих предприятиях составил около 600 млн руб

Бережливые технологии позволяют оптимизировать производственные процессы для увеличения прибыли и наращивания капитализации. Эти эффекты могут быть достигнуты без увеличения количества персонала и на том же оборудовании. Например, за счет сокращения времени на переналадку оборудования и ожидания пополнения узких мест, уменьшения излишних складских запасов, количества потерь и брака и др.



Предприятия должны обеспечивать возрастающий спрос на свою продукцию со стороны потребителей, сохранять и улучшать качество, уметь оперативно реагировать на любые изменения рынка, при этом точно соблюдая сроки и объемы поставок. Эффективно решать эти задачи сегодня помогают современные ИТ-технологии, например российская конфигурируемая платформа интегрированного бизнес-планирования для производственных и торговых компаний на базе искусственного интеллекта GoodsForecast Integrated Planning Platform.



Цифровой фундамент мясоперерабатывающего предприятия

Для успешного решения задач по увеличению прибыли и оптимизации производства мясоперерабатывающим предприятиям необходимо внедрять современные технологии и выстраивать ИТ-фундамент. Реализация проектов по применению цифровых технологий по всей производственной цепочке, в том числе в части планирования производства и прогнозирования заказов, дает ощутимый экономический эффект уже в краткосрочной перспективе.



«Ранее приоритетом у руководителей и специалистов предприятий пищевой промышленности было обеспечение непрерывности текущих бизнес-процессов и устойчивости имеющейся ИТ-инфраструктуры, а сегодня они планируют продолжить отложенную реализацию крупных цифровых проектов. Несмотря на то что рынок все еще не имеет возможности строить прогнозы на долгосрочную перспективу, заказчики стремятся разрабатывать стратегии по организации ИТ-инфраструктуры предприятия на ближайшие три-пять лет с учетом локализации на отечественные ИТ-решения», — говорит директор по развитию бизнеса в агропромышленном комплексе компании «K2Тех», к.т.н. Александр Эдер.



В первую очередь предприятия смотрят в сторону таких зарекомендовавших себя решений, как системы управления предприятием (ERP), активами (EAM), производством (MES), планирования производства (APS), складом (WМS), цепями поставок (SCM), агроаналитические системы (FMS) для сельского хозяйства с применением IoT-устройств. Именно эти решения представляют собой базу для выстраивания устойчивого цифрового фундамента, дальнейшего развития и эффективной работы бизнеса.



Аналитические инструменты для управления производством

Поведение покупателей и их ожидания быстро меняются, и без точного прогнозирования спроса, учитывающего потребности, предпочтения и намерения клиентов, компании рискуют получить значительные объемы излишней или дорогостоящей продукции либо упустить дополнительные возможности сбыта.



«Ситуации, когда регулярно раскупается вся продукция, с одной стороны, показывают, что гарантированно не будет просроченных товаров, а с другой — часть клиентов может остаться без продукции, что снижает лояльность к бренду и становится сигналом о недополученной прибыли. Потребитель хочет гастрономического разнообразия, а производитель заинтересован в рентабельности бизнеса, в том числе в снижении процента списанного сырья и продукции, повышении объема отгруженных заказов, в оптимальном использовании производственных линий. На практике инструменты прогнозирования спроса и балансировки производства позволяют сделать так, чтобы и клиенты были довольны, и производитель получил дополнительную прибыль», — считает руководитель направления планирования производства GoodsForecast Сергей Иващенко.



Одним из примеров успешного применения такого инструмента стало внедрение автоматизированной системы планирования производства на базе GoodsForecast Integrated Planning Platform в ИТ-инфраструктуру крупного производителя мясной продукции группы «Черкизово». Задача, которая стояла перед компанией, — повысить уровень сервиса отгрузки продукции, сократить ежедневное время работы специалистов по распределению производства за счет автоматизации процессов, предусмотреть возможность планирования производства на разные горизонты времени (сутки, неделя, месяц), а также включить в процесс оптимизации большее количество факторов и показателей эффективности. Например, после внедрения автоматизированной системы предприятие смогло собирать и анализировать информацию по заводам и складам отгрузки, по клиентским заказам, учитывать производственные ограничения, предпочтения в выборе заводов и складов, особенности отгрузки и производства, остатки сырья и готовой продукции, сроки годности продукции, маршруты передвижения транспортных средств.



За счет внедрения технологии машинного обучения и искусственного интеллекта специалисты по планированию теперь имеют возможность изучить несколько производственных сценариев, меняя различные входные параметры, и выбрать наиболее оптимальный вариант для бизнеса с учетом ограничений, например, планового ремонта оборудования, отсутствия необходимого сырья и материалов.



Из множества доступных сценариев распределения заказов по производственным площадкам система прогнозирования производства за несколько минут подбирает оптимальный вариант для максимального покрытия спроса с минимальными издержками.



Кроме того, для производителя мясной продукции было важно, чтобы система планирования производства входила в реестр российского программного обеспечения, так как перед предприятиями АПК стоит глобальная задача по локализации технологий и миграции на отечественные ИТ-продукты.







Автоматизированная система планирования производства GoodsForecast — это современное решение на базе прогнозной аналитики и машинного обучения, способное обрабатывать десятки тысяч строк исторических записей в секунду. Решение за несколько минут строит прогноз спроса и вероятный объем заказов с учетом новых продуктов, промоакций, вариантов разделки мясной продукции, ограничений по сырью, производственным и упаковочным мощностям. Фиксируя эту информацию, система выстраивает оптимальный план производства и балансировки заказов по производственным линиям.



Аналитическая система на базе GoodsForecast Integrated Planning Platform успешно работает и на других предприятиях агропромышленного комплекса, подтверждая свою бизнес-эффективность как ИТ-инструмента.



Так, после внедрения системы в сельскохозяйственном холдинге — крупнейшем в стране производителе индейки — объем подтверждаемых заказов стал на 5% выше, чем был при ручном процессе, значительно сократилось время, затрачиваемое на прогнозирование и балансировку производства, а также повысился уровень сервиса и удовлетворенность заказчиков. Система помогла выстроить оптимальный прогноз спроса и составить план производства с учетом вероятного объема заказов, новых продуктов, промоакций, вариантов разделки мясной продукции и ограничений по сырью, производственным и упаковочным мощностям. За счет более точного прогнозирования заказов и планирования производства компания планирует получать больше 60 млн руб. дополнительной прибыли ежегодно. В России проект такого рода стал одним из первых в категории «суперфреш».



Крупный региональный агропромышленный холдинг, в котором также было внедрено решение, отметил улучшение оборачиваемости основных средств компании на 9%, общее снижение дефицита на 20% и сокращение трудозатрат на управление товарными запасами на 30% в результате интеграции автоматизированной системы в инфраструктуру предприятия.



Автоматизация и оптимизация бизнес-процессов критично важны для производителей скоропортящейся продукции. Корректное распределение нагрузки и ресурсов за счет автоматизированной системы планирования позволяет своевременно удовлетворять клиентский спрос и, как следствие, способствует развитию бизнеса.



Митап для тех, кто хочет узнать о возможностях интегрированного бизнес-планирования.



11 апреля в 11:00 мск состоится онлайн-митап на тему «Как ускорить планирование, повысить прибыль и уровень сервиса в мясной промышленности: возможности прогнозирования спроса и балансировки оперативного плана производства». На мероприятии ведущие эксперты отрасли расскажут про возможности интегрированного бизнес-планирования на базе отечественной платформы GoodsForecast, поделятся кейсами и опытом внедрения решений на предприятиях мясной отрасли.



Проверьте, насколько ваши процессы планирования производства соответствуют современным стандартам, ПРОЙДИТЕ ТЕСТ — ответьте на пять вопросов и получите приглашение на онлайн-мероприятие.

