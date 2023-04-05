Приглашаем посетить XXIV Международный зерновой раунд

«Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра»

Российский зерновой союз проведет XXIV Международный зерновой раунд «Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра» 6-9 июня 2023 года (г. Геленджик).

В рамках XXIV Международного зернового раунда «Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра» будут рассмотрены современные проблемы государственного регулирования функционирования рынка зерна, перспективы развития АПК в новых экономических условиях, меры государственной поддержки аграрного сектора, прогнозы производства, динамики цен и конъюнктуры зернового рынка, использования новых технологий производства, переработки и хранения зерна, развития транспортной и финансовой инфраструктуры.



В конференции принимают участие лидеры зернового сектора, руководители компаний — операторов рынка зерна и продуктов его переработки, транспортных компаний, организаций, отвечающих за инфраструктуру отрасли, а также ведущие сельхозтоваропроизводители.



Наряду с насыщенной сессионной программой участникам конференции будут предложены оптимальные условия для деловых переговоров, встреч с партнерами, презентации своих компаний.



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Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и условиях участия в Международном зерновом раунде вы можете получить по телефонам или электронной почте:



+7 (495) 369-44-53;

e-mail: rzs@grun.ru, tev@grun.ru, fll@grun.ru

