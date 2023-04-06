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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Время первых! QUIVOGNE стала участником АГРОСАЛОН

Партнёрский материал

Время первых! QUIVOGNE стала участником АГРОСАЛОН
«АГРОСАЛОН-2024»
Время первых! QUIVOGNE стала участником АГРОСАЛОН
«АГРОСАЛОН-2024»

Компания QUIVOGNE подтвердила свое участие и стала одним из первых экспонентов международной выставки «АГРОСАЛОН-2024»

На АГРОСАЛОН посетители выставки встретятся со специалистами «Кивонь РУС», ознакомятся с агрегатами и обсудят детали дальнейшего сотрудничества.

Представители QUIVOGNE познакомят гостей стенда с высокопроизводительной техникой для обработки почвы, посева и защиты растений — дисковыми боронами, сеялками, глубокорыхлителями, культиваторами и измельчителями пожнивных остатков.

Более 70 лет QUIVOGNE помогает аграриям решать сельскохозяйственные задачи разного уровня, максимально адаптируясь к пожеланиям клиентов. Заводы производителя занимают площадь более 200 тыс. кв. м, а продукция реализуется в 45 странах.

На территории России официальным дистрибьютором бренда является компании «Кивонь РУС», которая осуществляет оптовую продажу сельскохозяйственной техники и запчастей QUIVOGNE, логистическое и маркетинговое обеспечение, работы по пусконаладке, эксплуатации и обслуживанию, а также аграрно-технологические рекомендации.

Международная специализированная выставка пройдет с 8 по 11 октября в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», где будут представлены самые современные модели техники и оборудования для работы в поле.

Экспозиция охватит все направления сельхозмашиностроения: тракторы, машины для обработки почвы и посева, для внесения удобрений, орошения и водоотвода, уборки урожая, кормозаготовки и содержания животных, а также комплектующие и многое-многое другое.

«АГРОСАЛОН-2024» 

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