Время первых! QUIVOGNE стала участником АГРОСАЛОН

«АГРОСАЛОН-2024»

Компания QUIVOGNE подтвердила свое участие и стала одним из первых экспонентов международной выставки «АГРОСАЛОН-2024»

На АГРОСАЛОН посетители выставки встретятся со специалистами «Кивонь РУС», ознакомятся с агрегатами и обсудят детали дальнейшего сотрудничества.



Представители QUIVOGNE познакомят гостей стенда с высокопроизводительной техникой для обработки почвы, посева и защиты растений — дисковыми боронами, сеялками, глубокорыхлителями, культиваторами и измельчителями пожнивных остатков.



Более 70 лет QUIVOGNE помогает аграриям решать сельскохозяйственные задачи разного уровня, максимально адаптируясь к пожеланиям клиентов. Заводы производителя занимают площадь более 200 тыс. кв. м, а продукция реализуется в 45 странах.



На территории России официальным дистрибьютором бренда является компании «Кивонь РУС», которая осуществляет оптовую продажу сельскохозяйственной техники и запчастей QUIVOGNE, логистическое и маркетинговое обеспечение, работы по пусконаладке, эксплуатации и обслуживанию, а также аграрно-технологические рекомендации.



Международная специализированная выставка пройдет с 8 по 11 октября в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», где будут представлены самые современные модели техники и оборудования для работы в поле.



Экспозиция охватит все направления сельхозмашиностроения: тракторы, машины для обработки почвы и посева, для внесения удобрений, орошения и водоотвода, уборки урожая, кормозаготовки и содержания животных, а также комплектующие и многое-многое другое.

