Кыргызстан находится в поиске самоокупаемой модели молочной фермы

The DairyNews

BT Innovations выступит партнером XIV Молочной олимпиады, которая пройдет с 21 по 26 мая в Ташкенте. Председатель правления фонда Тилек Ашимов рассказал, как финансовая организация помогает развитию молочной отрасли, чем фонд может быть интересен молочным хозяйствам Азии и РФ, а также поделился своими ожиданиями от участия в Молочной олимпиаде

— BT Innovations — это финансовый фонд. Как он связан с сельским хозяйством в целом и молочным животноводством в частности?



— BT Innovations вырос из микрокредитного агентства, которое с 1998 года занималось микрокредитами. Фонд начал расти, и в 2009 году он создал дочернюю структуру, которая сегодня стала банком «Бай-Тушум» — фонд является его акционером. В 2009 году фонд BT Innovations стал заниматься проектами развития. И поскольку фонд занимался развитием экономики небольших регионов, то особый интерес возник к сельскому хозяйству. Специалисты фонда встречались с сельскими жителями, смотрели, чем они занимаются и как можно помочь в развитии их деятельности. Благодаря этому пришли в аграрный сектор.



— В Молочной олимпиаде вы не только партнер, но и спикер. С чем поедете туда? Что интересного расскажете?



— Мы поедем туда с тем опытом, который набрали по части работы в молочной отрасли. Первый проект по реконструкции коровника недалеко от Бишкека мы реализовали 10-15 лет назад. Затем был другой коровник, пошли доильные аппараты и все в этом плане. Мы хотели рассказать о том опыте, который у нас есть, и о своем видении, как должна развиваться молочная отрасль, производство сырого молока в Кыргызстане.



На мартовском экспертном совете DIA в Бишкеке было очень много интересной информации, которая является для нас вызовом. Дефицит сырого молока, существующий на рынке как минимум трех среднеазиатских государств: Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана — для наших фермеров, — это вызов, который можно принять. Но чтобы принять его, надо очень много сделать в стране. Я имею в виду личным подсобным хозяйствам и фермерским хозяйствам в особенности.







В Кыргызстане фермерские хозяйства — семейные. И сейчас рынок находится в поиске адекватной самоокупаемой модели молочной фермы. Она самоокупаемая, когда в ней больше 30 голов или больше 100, а может, самая оптимальная модель — 200 голов дойного стада? Это поиск. Там появляется много разных деталей: беспривязным содержанием или откормным скотоводством заниматься, есть вопросы, связанные с формированием кормовой базы для коров, племенным скотом. В каких-то вещах уже видим успешные модели, к примеру в Чуйской области. Мне кажется, этот путь приведет нас к формированию правильной модели, которая будет самоокупаемой.



— Что интересно в сельском хозяйстве, в молочной отрасли?



— Лично мне? В этом секторе в Кыргызстане задействовано очень много людей. Если исходить из статистики, точно больше 200 тыс. домохозяйств занимаются молоком. Это первое. Второе: молоко — очень важный продукт. У меня семеро детей, и я в принципе прошел через то, насколько важно молоко для детей и взрослых. В-третьих, мы сегодня сталкиваемся с разного рода экологическими вызовами. Правильная организация, правильный менеджмент в этой сфере помогут убрать всякие инсинуации, что слишком много КРС в республике, который загрязняет окружающую среду, и так далее. В Кыргызстане больше 1,6 млн голов крупного рогатого скота. Возможно, если бы мы могли оперативно перейти на другие методы производства молока, с другими породами работать, то мы могли бы дать большее количества молока с меньшим поголовьем.



— Скажите, а в чем, по вашему мнению, ценность Молочной олимпиады?



— Основная ценность такого мероприятия — это быть в кругу профессионалов, которые занимаются молоком; понимать, какие тенденции происходят, какое сегодня состояние молочной отрасли. Учитывая, что это коллеги в основном из соседних государств, то есть из Казахстана, Узбекистана, Российской Федерации. Это как раз те страны, с кем мы торгуем и молоком, и молочными продуктами.







Регистрация на мероприятие доступна на официальном сайте Молочной олимпиады ПО ССЫЛКЕ .



Ждем всех на Молочной олимпиаде — 2023 с 21 по 26 мая 2023 года в Ташкенте. Мероприятие пройдет в отеле Hilton Tashkent City !



Организатор — The DairyNews



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Контакт для СМИ:

Елена Харьковская, PR-manager The DairyNews

eh@dairynews.today

