Приглашаем на онлайн-дискуссию «Цифровизация и импортозамещение в АПК». Участие бесплатное, спешите зарегистрироваться

R-Style Softlab

Эксперт по внедрению 1C: ERP со стороны системного интегратора R-Style Softlab и ИТ-директор агрохолдинга «Комос Групп» обсудят технологические и производственные решения, обеспечивающие оптимизацию затрат и повышение конкурентоспособности предприятия

Вы узнаете, какие функции предприятия молочной и мясной отрасли важно оцифровать уже сейчас, как перейти к полностью автоматизированному производству и какие результаты это даст.



О чем вебинар?

Расскажем про комплексные решения для предприятий агропромышленного сектора, объединяющие бизнес-процессы в единую систему управления. Обсудим готовые решения для молочной и мясной индустрии.



«Комос Групп» поделится опытом трансформации архитектуры бизнес-процессов и информационных технологий. На примере кейса компании ее представитель расскажет, как решить самые насущные производственные задачи, как повысить прозрачность процессов, снизить риски невыполнения заказов в срок, увеличить маржинальность.



Обсуждение тенденций молочной и мясной отрасли. Факторы успеха проекта цифровизации в АПК.



13 апреля в 10:00



Регистрация свободная

