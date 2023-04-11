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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Приглашаем на онлайн-дискуссию «Цифровизация и импортозамещение в АПК». Участие бесплатное, спешите зарегистрироваться

Партнёрский материал

Приглашаем на онлайн-дискуссию «Цифровизация и импортозамещение в АПК». Участие бесплатное, спешите зарегистрироваться
R-Style Softlab
Приглашаем на онлайн-дискуссию «Цифровизация и импортозамещение в АПК». Участие бесплатное, спешите зарегистрироваться
R-Style Softlab

Эксперт по внедрению 1C: ERP со стороны системного интегратора R-Style Softlab и ИТ-директор агрохолдинга «Комос Групп» обсудят технологические и производственные решения, обеспечивающие оптимизацию затрат и повышение конкурентоспособности предприятия

Вы узнаете, какие функции предприятия молочной и мясной отрасли важно оцифровать уже сейчас, как перейти к полностью автоматизированному производству и какие результаты это даст. 

О чем вебинар?

  • Расскажем про комплексные решения для предприятий агропромышленного сектора, объединяющие бизнес-процессы в единую систему управления. Обсудим готовые решения для молочной и мясной индустрии.

  • « Групп» поделится опытом трансформации архитектуры бизнес-процессов и информационных технологий. На примере кейса компании ее представитель расскажет, как решить самые насущные производственные задачи, как повысить прозрачность процессов, снизить риски невыполнения заказов в срок, увеличить маржинальность.

  • Обсуждение тенденций молочной и мясной отрасли. Факторы успеха проекта цифровизации в АПК.

13 апреля в 10:00

Регистрация свободная

R-Style Softlab 

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