Россельхозбанк и «YouDo Бизнес» помогут найти сезонных рабочих для агропредприятий

Неделя кадров агропрома

Нехватка кадров в АПК и рост спроса на массовый персонал в отрасли становятся все более острой темой для обсуждения. О том, как привлечь рабочих в период высокого сезона, как сэкономить на налогах и соблюсти требования законодательства, расскажут специалисты платформы для предприятий АПК «Свое Фермерство» от РСХБ и эксперты проекта «YouDo Бизнес»

Решая кадровые проблемы в российском АПК, платформа «Свое Фермерство» совместно с «YouDo Бизнес» объединят самозанятых и внештатных сотрудников с агропредприятиями, которые нуждаются в персонале в разгар сельхозсезона. Для этого в рамках совместного информационно-обучающего проекта «Неделя кадров агропрома», который пройдет 24-27 апреля, эксперты проведут серию вебинаров для всех заинтересованных сельхозпроизводителей.



Участники узнают:



как привлечь сезонных сотрудников (внештатных и самозанятых);



как эффективно управлять персоналом;



как сэкономить на налогах;



какие есть возможности льготного финансирования сезонных работ.



Всего запланировано четыре встречи: три для федеральных округов (Центрального, Южного и Приволжского), четвертая — в заключительный день, трансляция всероссийского масштаба.



Конференции будут проходить ежедневно в 11:00 мск, принять участие смогут все желающие, прошедшие предварительную онлайн-регистрацию .

