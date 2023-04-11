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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Россельхозбанк и «YouDo Бизнес» помогут найти сезонных рабочих для агропредприятий

Партнёрский материал

Россельхозбанк и «YouDo Бизнес» помогут найти сезонных рабочих для агропредприятий
Неделя кадров агропрома
Россельхозбанк и «YouDo Бизнес» помогут найти сезонных рабочих для агропредприятий
Неделя кадров агропрома

Нехватка кадров в АПК и рост спроса на массовый персонал в отрасли становятся все более острой темой для обсуждения. О том, как привлечь рабочих в период высокого сезона, как сэкономить на налогах и соблюсти требования законодательства, расскажут специалисты платформы для предприятий АПК «Свое Фермерство» от РСХБ и эксперты проекта «YouDo Бизнес»

Решая кадровые проблемы в российском АПК, платформа совместно с «YouDo Бизнес» объединят самозанятых и внештатных сотрудников с агропредприятиями, которые нуждаются в персонале в разгар сельхозсезона. Для этого в рамках совместного информационно-обучающего проекта «Неделя кадров агропрома», который пройдет 24-27 апреля, эксперты проведут серию вебинаров для всех заинтересованных сельхозпроизводителей. 

Участники узнают:

  • как привлечь сезонных сотрудников (внештатных и самозанятых);

  • как эффективно управлять персоналом;

  • как сэкономить на налогах; 

  • какие есть возможности льготного финансирования сезонных работ.

Всего запланировано четыре встречи: три для федеральных округов (Центрального, Южного и Приволжского), четвертая — в заключительный день, трансляция всероссийского масштаба. 

Конференции будут проходить ежедневно в 11:00 мск, принять участие смогут все желающие, прошедшие предварительную онлайн-регистрацию.

«YouDo Бизнес» 

Россельхозбанк 

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