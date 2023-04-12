«Ростсельмаш Финанс» в помощь аграриям

«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш» и «СберЛизинг» дали старт новой совместной программе по финансированию техники для сельхозтоваропроизводителей по всей России

Новым финансовым инструментом аграрии могут воспользоваться уже сейчас.



Среди преимуществ нового предложения:



минимальный пакет документов;



оперативное принятие решения по сделке за 8 часов;



фиксированная ставка для всех клиентов независимо от сегмента, рейтинга или финансового положения;



аванс от 0%;



полный электронный документооборот, который позволяет подписывать документ с помощью смс.



В рамках программы «Сбербанк Лизинг» выделил команду, которая будет заниматься финансированием продаж исключительно техники производителя под брендом «Ростсельмаш Финанс». Новая команда прошла обучение на базе Академии компании, был сделан акцент на модельном ряде выпускаемой продукции «Ростсельмаш», технических характеристиках, особенностях ее эксплуатации.



Напомним, в марте текущего года было заключено соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности между компаниями «Ростсельмаш» и «СберЛизинг». Итогом подписания стала эксклюзивная программа лизинга техники для российских агрокомпаний.







Продажа техники осуществляется в развернутой сети дилерских центров «Ростсельмаш» во всех регионах Российской Федерации. Подробную информацию об условиях продукта и лизинговых программах можно получить у клиентских менеджеров.

