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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

«Ростсельмаш Финанс» в помощь аграриям

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«Ростсельмаш Финанс» в помощь аграриям
«Ростсельмаш»
«Ростсельмаш Финанс» в помощь аграриям
«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш» и «СберЛизинг» дали старт новой совместной программе по финансированию техники для сельхозтоваропроизводителей по всей России

Новым финансовым инструментом аграрии могут воспользоваться уже сейчас.

Среди преимуществ нового предложения:

  • минимальный пакет документов;

  • оперативное принятие решения по сделке за 8 часов;

  • фиксированная ставка для всех клиентов независимо от сегмента, рейтинга или финансового положения; 

  • аванс от 0%;

  • полный электронный документооборот, который позволяет подписывать документ с помощью смс.


В рамках программы «Сбербанк Лизинг» выделил команду, которая будет заниматься финансированием продаж исключительно техники производителя под брендом « Финанс». Новая команда прошла обучение на базе Академии компании, был сделан акцент на модельном ряде выпускаемой продукции «», технических характеристиках, особенностях ее эксплуатации. 

Напомним, в марте текущего года было заключено соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности между компаниями «» и «СберЛизинг». Итогом подписания стала эксклюзивная программа лизинга техники для российских агрокомпаний.


Продажа техники осуществляется в развернутой сети дилерских центров «» во всех регионах Российской Федерации. Подробную информацию об условиях продукта и лизинговых программах можно получить у клиентских менеджеров.

«Ростсельмаш» 

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