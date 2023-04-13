Садоводство объединяет: в Минводах пройдет пятая, юбилейная выставка «PRO ЯБЛОКО 2023»

«PRO ЯБЛОКО 2023»

Международная специализированная выставка промышленного садоводства концепции 360° «PRO ЯБЛОКО 2023» в пятый год своего существования соберет еще больше экспонентов, объединив на одной площадке отечественных и иностранных поставщиков, а также представит обширную экспозицию продукции российских садоводов

21-23 июня в Минеральных Водах состоится пятая, юбилейная международная выставка технологий выращивания, хранения и сбыта плодовой продукции «PRO ЯБЛОКО 2023», организованная Международной школой современного садоводства и плодообъединением «Сады Ставрополья» при поддержке Министерства сельского хозяйства России и Правительства Ставропольского края.



Экспозиция решений по закладке, защите, питанию сада, уборке и хранению плодовой продукции в этом году расширилась, объединив на пощади 20 тыс. кв.м. порядка 200 экспонентов из России и зарубежных стран. В выставке примут участие эксперты из европейских государств, Белоруссии, Казахстана, Турции и других стран. Увеличился и пул садоводческих предприятий, которые, демонстрируя продукцию отечественного садоводства, по опыту прошлых лет эффективно реализуют на площадке «PRO ЯБЛОКО» задачи по привлечению партнеров, взаимодействию с поставщиками и сбыту плодовой продукции в торговые сети.



Деловую программу выставки откроет пленарное совещание при участии представителей Государственной Думы, Министерства сельского хозяйства, Совета Федерации Федерального собрания, глав субъектов Российской Федерации, Правительства Ставропольского края и отраслевых союзов. На мероприятии обсудят инициативы государства по поддержке садоводства и питомниководства, итоги отрасли в 2022 году, прогнозы по уборке плодовой продукции и закладке многолетних насаждений в 2023 году, а также потенциал различных сегментов садоводства на фоне сложившейся в 2022—2023 годах экономической ситуации.



Не оставят садоводов без практических знаний и решений в сфере агротехнологии. В программе более 20 конференций и семинаров, посвященных вопросам закладки садов, производства плодовой продукции и аспектам ее хранения. Так, отдельную сессию, посвященную комплексной системе защиты сада, проведет генеральный директор компании «Щелково Агрохим», которая выступила в этом году стратегическим спонсором выставки, Салис Каракотов. Профессор, академик РАН, д. с. н., председатель научно-технического совета города Мичуринска Владимир Гудковский представит новые результаты масштабного проекта ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина» в сфере послеуборочных технологий и хранения продукции садоводства. Участникам будет предоставлена возможность продегустировать опытные образцы.







На выставке будут представлены и финансовые решения развития садоводства. Традиционно мероприятие поддерживается крупнейшими российскими банками: генеральным партнером события выступает Сбербанк, стратегическим спонсором — Россельхозбанк. В нынешнем году этот пул пополнил крупнейший самостоятельный банк юга России «Кубань Кредит», который с 2019 года профинансировал 22 проекта по закладке и уходу за садами общей стоимостью 2,6 млрд руб.



В агротехническом блоке спонсорами выставки вновь стали поставщик техники, оборудования и комплектующих для садов и питомников «Фирма ЛТД» и компания «Бизон-Трейд», которая представит мульчеры TMC Cancela, опрыскиватели Manez Lozano и широкую линейку машин для ухода за садами Industrias David, а также проведет демопоказ садовой техники в рамках бизнес-тура в «Сады Карачаево-Черкесии» 23 июня.



«Садоводство — одна из наиболее инвестиционно привлекательных отраслей растениеводства. Его эффективность в десятки раз превосходит производство зерновых и овощей закрытого грунта. За последние несколько лет оно показало колоссальную динамику в разрезе импортозамещения: до 80% посадочного материала, используемого при закладке садов, относится к отечественному производству; удалось повысить обеспеченность населения плодовой продукцией до 40% по яблокам. Но еще очень много предстоит сделать. И главная задача выставки этого года — совместно найти работающие в нынешних экономических условиях решения. Мы верим, что “PRO ЯБЛОКО” вновь продемонстрирует практическую значимость в этом направлении, ведь недаром посещаемость выставки со стороны руководителей садоводческих предприятий растет с каждым годом», — прокомментировал подготовку к выставке председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов.



Контактная информация организаторов выставки «PRO ЯБЛОКО»:

телефон: +7 (928) 822-32-89

e-mail: org@proyabloko.su

