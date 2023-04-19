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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

«Агроимпорт» осуществил первый экспорт произведенного в России инкубационного яйца индейки в Казахстан

Партнёрский материал

«Агроимпорт» осуществил первый экспорт произведенного в России инкубационного яйца индейки в Казахстан
«Агроимпорт»
«Агроимпорт» осуществил первый экспорт произведенного в России инкубационного яйца индейки в Казахстан
«Агроимпорт»

По сути, это первая отгрузка такого рода продукции за рубеж

Для осуществления данного проекта была проведена большая работа в части организации поставки и документального сопровождения. Транспортировка яйца осуществлялась специализированным автотранспортом с необходимым температурным режимом, что позволило сохранить высокое качество яйца.

По информации от собственника компании Давида Мататова, «расширение географии экспорта поставок отечественного инкубационного яйца индейки — одна из главных целей компании. Данное направление является перспективным и важным для развития отрасли». 

Напомним, что на данный момент компания «Агроимпорт» — лидер по импорту инкубационного яйца индейки в России. 

Сайт компании

«Агроимпорт» 

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