«Агроимпорт» осуществил первый экспорт произведенного в России инкубационного яйца индейки в Казахстан

«Агроимпорт»

По сути, это первая отгрузка такого рода продукции за рубеж

Для осуществления данного проекта была проведена большая работа в части организации поставки и документального сопровождения. Транспортировка яйца осуществлялась специализированным автотранспортом с необходимым температурным режимом, что позволило сохранить высокое качество яйца.



По информации от собственника компании Давида Мататова, «расширение географии экспорта поставок отечественного инкубационного яйца индейки — одна из главных целей компании. Данное направление является перспективным и важным для развития отрасли».



Напомним, что на данный момент компания «Агроимпорт» — лидер по импорту инкубационного яйца индейки в России.



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