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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Много задач — одна система: WMS для эффективной работы склада в АПК

Партнёрский материал

Много задач — одна система: WMS для эффективной работы склада в АПК
К2Тех
Много задач — одна система: WMS для эффективной работы склада в АПК
К2Тех

Управление складом — это непрерывное решение множества сложных задач: контроль оборачиваемости и условий хранения, обучение сотрудников, организация сложной сборки и пр.

А если компания планирует масштабирование, то кратный рост объема задач неизбежен. Потребуется система, которая точно справится с таким вызовом.

Регистрируйтесь на онлайн-митап компании К2Тех «Много задач — одна система: WMS для эффективной работы склада в АПК» и узнайте, как и какую систему выбрать агропромышленной компании для решения бизнес- и ИТ-задач.

26 апреля вы сможете:

  • узнать о практическом клиентском опыте внедрения российской WMS;

  • задать вопросы экспертам АПК и логистики;

  • получить комплексное представление о решениях для управления складом и решить для себя, какое подходит именно вам.

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