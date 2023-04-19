К2Тех

Управление складом — это непрерывное решение множества сложных задач: контроль оборачиваемости и условий хранения, обучение сотрудников, организация сложной сборки и пр.

А если компания планирует масштабирование, то кратный рост объема задач неизбежен. Потребуется система, которая точно справится с таким вызовом.



Регистрируйтесь на онлайн-митап компании К2Тех «Много задач — одна система: WMS для эффективной работы склада в АПК» и узнайте, как и какую систему выбрать агропромышленной компании для решения бизнес- и ИТ-задач.



26 апреля вы сможете:



узнать о практическом клиентском опыте внедрения российской WMS;



задать вопросы экспертам АПК и логистики;



получить комплексное представление о решениях для управления складом и решить для себя, какое подходит именно вам.



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