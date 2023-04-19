Управление складом — это непрерывное решение множества сложных задач: контроль оборачиваемости и условий хранения, обучение сотрудников, организация сложной сборки и пр.
А если компания планирует масштабирование, то кратный рост объема задач неизбежен. Потребуется система, которая точно справится с таким вызовом.
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