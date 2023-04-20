Компания «Щелково Агрохим» провела семинар для специалистов красноярского племзавода

Консультант восточносибирского представительства «Щелково Агрохим» Ирина Кузнецова обратила внимание слушателей на технологические нарушения при использовании СЗР «Щёлково Агрохим»

В преддверии полевых работ глава восточносибирского представительства «Щелково Агрохим» Олег Беляев и консультант Ирина Кузнецова провели выездной семинар со специалистами агрономической службы и механизаторами племзавода «Краснотуранский» Краснотуранского района Красноярского края

На встрече оценили эффективность примененных хозяйством в 2022 году пестицидов компании «Щелково Агрохим» на посевах сельхозкультур с учетом сложившейся фитосанитарной обстановки. Также ведущие презентовали новинки средств защиты растений.





Главный агроном племзавода «Краснотуранский» Евгений Алексеев и глава восточносибирского представительства «Щелково Агрохим» Олег Беляев планируют работу в предстоящем полевом сезоне



Племзавод «Краснотуранский» — одно из крупнейших предприятий юга Красноярского края. Кормовая база хозяйства для КРС и лошадей формируется за счет производства зерна яровой и озимой пшеницы, ячменя, овса, гороха и сои, выращивания на силос кукурузы, а также многолетних трав (люцерна, донник) на сено на общей площади около 25 тыс. га. Урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет 30-45 ц/га.



В 2022 году препараты и специальные удобрения компании «Щелково Агрохим» применялись на сельхозкультурах одного из четырех отделений хозяйства. На перезимовавшем посеве озимой пшеницы в фазу кущения культуры в условиях майской засухи для контроля сорной растительности был применен системный гербицид ЗОНТРАН, ККР (250 г/л метрибузина) с нормой 0,5 л/га. Это позволило снизить численность первой волны преимущественно двудольных сорняков, а «почвенный экран», созданный препаратом, контролировал появление многочисленных всходов злаковых сорняков в июне и позже. До конца вегетационного периода просянки (куриное просо, щетинники) развивались в нижнем ярусе посева. Для борьбы с проявившейся снежной плесенью (возб. грибы р. Fusarium), а также восстановления физиологического состояния культуры был применен фунгицид АЗОРРО, КС (300 г/л карбендазима+ 100 г/л азоксистробина) с нормой расхода 0,9 л/га. Препарат эффективно сдерживал развитие заболевания вплоть до начала уборки. На всей площади посева яровой пшеницы в отделении сорная растительность контролировалась баковой смесью препаратов АРГО, МЭ (80 г/л феноксапроп-П-этила + 24 г/л клодинафоп-пропаргила + 30 г/л мефенпир-диэтила), 0,8 л/га и ПРИМАДОННА, СЭ (200 г/л 2,4-Д кислоты/сложный 2-этилгексиловый эфир/ + 3,7 г/л флорасулама), 0,7 л/га. Биологический эффект данной комбинации гербицидов в засушливых условиях сезона оценили на уровне выше 83%.





Действие гербицида ИЛИОН, МД (1,2 л/га) в посеве ярового рапса, ур. Колягино, 28 июня 2022 года



Выращиванию ярового рапса в хозяйстве уделяется большое внимание. Ежегодно под культурой занято 4-5 тыс. га (около 15% пашни). Зерно продается, из него давят масло, а жмых добавляют в корм для КРС. Благоприятные погодные условия юга края определяют богатый видовой состав сорных растений на посевах культуры и их высокую численность. Кроме того, комплекс вредителей здесь всегда многочислен. На гибридах культуры для борьбы с сорняками использовали ИЛИОН, МД (90 г/л клопиралида/2-этиленовый эфир/ + 40г/л имазамокса) с нормой расхода препарата 1,2 л/га. Биологическая эффективность применения гербицида составила почти 90%. Сортовые посевы обрабатывались баковой смесью ФОРВАРД, МКЭ (60 г/л хизалофоп-П-этила), 1 л/га и РЕПЕР ТРИО, МД (267 г/л клопиралида/сложный 2-этилгексиловый эфир/ +80 г/л пиклорама+17 г/л аминопиралида). Эффективность РЕПЕР ТРИО, МД достигала 75-80%. Хозяйство высоко оценило эффективность нового инсектицида БЕРЕТТА, МД (60 г/л бифентрина+ 40 г/л тиаметоксама+ 30 г/л альфа-циперметрина). Препарат применялся против капустной моли, которая в предыдущем году развивалась на культуре в двух поколениях, особенно многочисленной и вредоносной была вторая генерация вредителя. Велись активные защитные мероприятия. Гибель гусениц от инсектицида превышала 90%.





Горох, сорт Агроинтел в фазу цветения — образования лопаточек, 7 июля 2022 года



Система защиты гороха была представлена гербицидом против злаковых и двудольных сорняков ГЕРМЕС, МД (50 г/л хизалофоп-П-этила + 38 г/л имазамокса), 0,8 л/га. Контроль развития аскохитоза (возб. грибы р. Ascochyta) на культуре осуществляли фунгицидом ВИНТАЖ, МЭ(65 г/л дифеноконазола+25 г/л флутриафола), который применяли с нормой 1 л/га совместно с микроудобрением УЛЬТРАМАГ КОМБИ ДЛЯ БОБОВЫХ, 2 л/га.



После оценки эффективности «щелковских» препаратов в 2022 году спикеры перешли к презентации новинок. Так, консультанты представительства обратили внимание слушателей на гербицид кросс-спектра для защиты зерновых культур от комплекса сорных растений, особенно от осотов и пырея ползучего — БАЛЛИСТА, МД (30 г/л мезосульфурон-метила + 17 г/л флуметсулама+ 12 г/л флорасулама + 90 г/л мефенпир-диэтила (антидот). Для расширения инсектицидной группы на рапсе рекомендовали препарат СПАРРИНГ, МД (150 г/л тиаметоксама+ 90 г/л фипронила), а также инсектицид АПЕКС, МД (100 г/л пирипроксифена), который является малотоксичным для пчел (3-й класс опасности). Эффективность данных препаратов было решено проверить опытным путем в предстоящем полевом сезоне.