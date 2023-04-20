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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Компания «Щелково Агрохим» провела семинар для специалистов красноярского племзавода

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Компания «Щелково Агрохим» провела семинар для специалистов красноярского племзавода Консультант восточносибирского представительства «Щелково Агрохим» Ирина Кузнецова обратила внимание слушателей на технологические нарушения при использовании СЗР
«Щёлково Агрохим»
Компания «Щелково Агрохим» провела семинар для специалистов красноярского племзавода Консультант восточносибирского представительства «Щелково Агрохим» Ирина Кузнецова обратила внимание слушателей на технологические нарушения при использовании СЗР
«Щёлково Агрохим»

В преддверии полевых работ глава восточносибирского представительства «Щелково Агрохим» Олег Беляев и консультант Ирина Кузнецова провели выездной семинар со специалистами агрономической службы и механизаторами племзавода «Краснотуранский» Краснотуранского района Красноярского края

На встрече оценили эффективность примененных хозяйством в 2022 году пестицидов компании «» на посевах сельхозкультур с учетом сложившейся фитосанитарной обстановки. Также ведущие презентовали новинки средств защиты растений. 


Главный агроном племзавода «Краснотуранский» Евгений Алексеев и глава восточносибирского представительства «» Олег Беляев планируют работу в предстоящем полевом сезоне

Племзавод «Краснотуранский» — одно из крупнейших предприятий юга Красноярского края. Кормовая база хозяйства для КРС и лошадей формируется за счет производства зерна яровой и озимой пшеницы, ячменя, овса, гороха и сои, выращивания на силос кукурузы, а также многолетних трав (люцерна, донник) на сено на общей площади около 25 тыс. га. Урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет 30-45 ц/га. 

В 2022 году препараты и специальные удобрения компании «» применялись на сельхозкультурах одного из четырех отделений хозяйства. На перезимовавшем посеве озимой пшеницы в фазу кущения культуры в условиях майской засухи для контроля сорной растительности был применен системный гербицид ЗОНТРАН, ККР (250 г/л метрибузина) с нормой 0,5 л/га. Это позволило снизить численность первой волны преимущественно двудольных сорняков, а «почвенный экран», созданный препаратом, контролировал появление многочисленных всходов злаковых сорняков в июне и позже. До конца вегетационного периода просянки (куриное просо, щетинники) развивались в нижнем ярусе посева. Для борьбы с проявившейся снежной плесенью (возб. грибы р. Fusarium), а также восстановления физиологического состояния культуры был применен фунгицид АЗОРРО, КС (300 г/л карбендазима+ 100 г/л азоксистробина) с нормой расхода 0,9 л/га. Препарат эффективно сдерживал развитие заболевания вплоть до начала уборки. На всей площади посева яровой пшеницы в отделении сорная растительность контролировалась баковой смесью препаратов АРГО, МЭ (80 г/л феноксапроп-П-этила + 24 г/л клодинафоп-пропаргила + 30 г/л мефенпир-диэтила), 0,8 л/га и ПРИМАДОННА, СЭ (200 г/л 2,4-Д кислоты/сложный 2-этилгексиловый эфир/ + 3,7 г/л флорасулама), 0,7 л/га. Биологический эффект данной комбинации гербицидов в засушливых условиях сезона оценили на уровне выше 83%. 


Действие гербицида ИЛИОН, МД (1,2 л/га) в посеве ярового рапса, ур. Колягино, 28 июня 2022 года

Выращиванию ярового рапса в хозяйстве уделяется большое внимание. Ежегодно под культурой занято 4-5 тыс. га (около 15% пашни). Зерно продается, из него давят масло, а жмых добавляют в корм для КРС. Благоприятные погодные условия юга края определяют богатый видовой состав сорных растений на посевах культуры и их высокую численность. Кроме того, комплекс вредителей здесь всегда многочислен. На гибридах культуры для борьбы с сорняками использовали ИЛИОН, МД (90 г/л клопиралида/2-этиленовый эфир/ + 40г/л имазамокса) с нормой расхода препарата 1,2 л/га. Биологическая эффективность применения гербицида составила почти 90%. Сортовые посевы обрабатывались баковой смесью ФОРВАРД, МКЭ (60 г/л хизалофоп-П-этила), 1 л/га и РЕПЕР ТРИО, МД (267 г/л клопиралида/сложный 2-этилгексиловый эфир/ +80 г/л пиклорама+17 г/л аминопиралида). Эффективность РЕПЕР ТРИО, МД достигала 75-80%. Хозяйство высоко оценило эффективность нового инсектицида БЕРЕТТА, МД (60 г/л бифентрина+ 40 г/л тиаметоксама+ 30 г/л альфа-циперметрина). Препарат применялся против капустной моли, которая в предыдущем году развивалась на культуре в двух поколениях, особенно многочисленной и вредоносной была вторая генерация вредителя. Велись активные защитные мероприятия. Гибель гусениц от инсектицида превышала 90%.


Горох, сорт Агроинтел в фазу цветения — образования лопаточек, 7 июля 2022 года

Система защиты гороха была представлена гербицидом против злаковых и двудольных сорняков ГЕРМЕС, МД (50 г/л хизалофоп-П-этила + 38 г/л имазамокса), 0,8 л/га. Контроль развития аскохитоза (возб. грибы р. Ascochyta) на культуре осуществляли фунгицидом ВИНТАЖ, МЭ(65 г/л дифеноконазола+25 г/л флутриафола), который применяли с нормой 1 л/га совместно с микроудобрением УЛЬТРАМАГ КОМБИ ДЛЯ БОБОВЫХ, 2 л/га.

После оценки эффективности «щелковских» препаратов в 2022 году спикеры перешли к презентации новинок. Так, консультанты представительства обратили внимание слушателей на гербицид кросс-спектра для защиты зерновых культур от комплекса сорных растений, особенно от осотов и пырея ползучего — БАЛЛИСТА, МД (30 г/л мезосульфурон-метила + 17 г/л флуметсулама+ 12 г/л флорасулама + 90 г/л мефенпир-диэтила (антидот). Для расширения инсектицидной группы на рапсе рекомендовали препарат СПАРРИНГ, МД (150 г/л тиаметоксама+ 90 г/л фипронила), а также инсектицид АПЕКС, МД (100 г/л пирипроксифена), который является малотоксичным для пчел (3-й класс опасности). Эффективность данных препаратов было решено проверить опытным путем в предстоящем полевом сезоне.

«Щёлково Агрохим» 

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