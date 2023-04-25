О, тепленькая пошла

К промышленному птицеводству сегодня предъявляют очень строгие требования, особенно в том, что касается санитарно-гигиенических условий. Поэтому многие хозяйства даже на этапе мойки птичников используют современные технологические решения, доказавшие свою эффективность. Так, на площадках агрохолдинга CHUVA успешно применяют моечные установки высокого давления с подогревом воды

Скорость плюс эффективность

Еще 20-30 лет назад сложно было представить, что в одном птичнике может одновременно содержаться более миллиона кур-несушек или бройлеров. Но сейчас подобные фабрики, напоминающие настоящие мегаполисы, не редкость. И конечно, в таких условиях на первый план выходят меры по обеспечению биобезопасности и профилактика инфекционных заболеваний. Однако приходится учитывать еще один фактор — высокую интенсивность производства. Чтобы удержать его темпы, важно оптимизировать каждый этап подготовки птичников.



Сложность при этом могут представлять не только конструктивные особенности птичников, но и сокращение сроков санитарного перерыва на птицефабриках в пользу увеличения периода откорма птицы. За короткое время необходимо провести мойку технологического оборудования, а также самого помещения — стен, потолков, коммуникаций, вентиляции в производственных цехах и складских помещениях. Вопрос скорости и эффективности санитарной обработки птицефабрик помогают решить специальные моечные установки высокого давления, которые удаляют загрязнения даже в труднодоступных местах.



Горячая вода — это важно

Эффективность мойки птичников во многом зависит от температуры воды. Чем она выше, тем легче удаляются все виды загрязнений.



Использование высоких температур при мойке птичников особенно актуально в условиях серьезного риска распространения инфекций. Бактерии, не обладающие способностью образовывать споры, во влажной среде погибают через 15-30 минут при нагревании до 60-70°С, а при повышении температуры до 80-100°С — в течение нескольких секунд или минут. В частности, сальмонеллы погибают через 45-60 минут при нагревании до 56°С, через 5-10 минут при температуре 70°С, при обработке кипятком — мгновенно.



Новые мойки прекрасно работают в любую погоду: и январский мороз: (до -35°С) и июльскую жару (до +45°С).



Высокотемпературная мойка: опыт CHUVA

Чтобы создать оптимальные санитарно-гигиенические условия для производства продукции, на птицефабрике CHUVA приняли решение обрабатывать птичники с помощью мойки высокого давления с подогревом воды. Специалисты компании на практике убедились в том, что эта технология помогает одновременно решить несколько производственных задач: сократить время на отмачивание и удаление органики с технологического оборудования; улучшить качество мойки за счет снижения уровня условно-патогенной микробиоты; снизить трудозатраты благодаря экономии времени на мойку.



Оптимальное оборудование: обоснованный выбор

Для реализации этого проекта агрохолдинг CHUVA приобрел две мобильные установки для мойки и дезинфекции птичников отечественного производства.



Оборудование представляет собой автомобильные фургоны-полуприцепы, оснащенные аппаратами высокого давления и дизельными нагревателями. Установки могут работать при температуре окружающей среды от -35°С до +45°С, и в климате средних широт могут использоваться в течение всего года.



По своим техническим характеристикам мобильная установка способна создавать давление воды на выходе до 200 бар и подогревать воду до 85°С. При этом ее производительность составляет до 75 л в минуту, этого достаточно для одновременной работы четырех мойщиков. Две установки полностью обеспечивают горячей водой бригаду рабочих во время мойки корпуса с клеточным оборудованием.



Мобильные установки — настоящая гроза бактерий. Даже при обработке холодной водой вредоносные микроорганизмы уничтожаются на 89%. Если же провести мойку горячей водой, то шанс у опасных бактерий выжить сводится к минимуму (они погибают в 94% случаев). Поэтому такая обработка крайне положительно сказывается на здоровье птицы.









Эффективность доказана

Мойка горячей водой не только хорошо показала себя на практике, но и подтвердила свою эффективность в ходе исследований.



Специалисты агрохолдинга CHUVA провели сравнительный анализ смывов на бактерии группы кишечной палочки после обработки с использованием холодной и горячей воды. Отрицательные результаты (т. е. бактерии не выявлены) при мойке холодной водой составили 89%, при использовании горячей воды — 94%. Это позволяет сделать вывод, что использование горячей воды улучшает качество работы сразу на 5%.



Также были проведены исследования смывов на выявление остаточных количеств органического материала (аденозинтрифосфата — АТФ) на поверхностях критических элементов оборудования, которые напрямую контактируют с птицей и подвергаются наибольшему загрязнению в процессе ее выращивания.



Исследование проводилось люминометрическим методом. Полученные результаты показали, что при использовании горячей воды остаточное количество органики снизилось (по сравнению с мойкой холодной водой):



на кормушках с 3257 до 1023 RLU (люминометрических единиц) — в 3 раза;



на системе поения с 4155 до 847 RLU — в 5 раз;



на пометной ленте с 7342 до 1180 RLU — в 6 раз.



Этим исследованием специалисты агрохолдинга подтвердили, что при мойке птичников использование горячей воды снижает уровень биологического загрязнения как любой поверхности, так и помещения в целом, а следовательно, и условно-патогенную нагрузку на животноводческий объект.



Результат, который нас радует

Анализ результатов выращивания птицы, полученных за весь период использования нового метода, показал, что эффективная мойка позволяет сохранить поголовье птицы и добиться более высокой продуктивности. В корпусах, которые обрабатывались горячей водой, сохранность птицы была на 1,3% выше, что способствовало увеличению выхода мяса с квадратного метра площади пола и снижению себестоимости продукции.



Таким образом, изменение качества мойки птичников в итоге приводит к повышению производственных показателей и экономической эффективности предприятия.

