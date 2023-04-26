Агрополигон «Приволжье» стартовал с подготовки делянок

Агрополигон «Приволжье»

Агрополигон «Приволжье» — масштабный проект Зернового соевого союза ПФО — начался в прошлом году с демопосева сои в Самарской области

Сегодня он заметно расширил свои границы: на полях передового хозяйства региона «Сев-07» организованы демопосевы яровой пшеницы, сои, льна, кукурузы, ячменя — более ста сортов с разнообразными системами защиты от ведущих производителей семян, СЗР и удобрений.



На текущей неделе в «Сев-07» стартовал полигон с яровыми культурами: первым в поле вышел самоходный опрыскиватель — разбрасыватель минеральных удобрений «Туман».



— Разбрасывание удобрений мы осуществляем согласно утвержденным нормам. На богаре под яровой ячмень и пшеницу вносим аммиачную селитру в физическом весе 80 кг/га, на орошении даем 100 кг/га. Под лен запланировано внесение разбросным методом гранулированного азотно-фосфорно-калийного удобрения — азофоски (NPK 15:15:15), — отметил руководитель агрополигона «Приволжье» Юрий Майоров. — На разбрасывании применяем самоходный «Туман», сразу же за ним осуществляем культивацию, чтобы закрыть удобрения в почве.



Фактически в поле мы делаем сразу три операции, так как для мелкосемянных культур, в нашем случае это лен, мы дополнительно проводим вслед прикатывание, чтобы выдержать глубину. Эта операция вполне оправдана — если мы посеем без прикатывания, то при посеве сошники сеялки будут плавать по глубине, в итоге всходы будут с разрывами, можем получить разнофазные в развитии растения. И при опрыскивании это вызовет дополнительные трудности — сложно будет определить фазу развития, чтобы препарат сработал максимально эффективно.







Отметим, что полигон полностью готов к началу полевых работ. Он разбит на делянки 200×9 м, между демоучастками предусмотрена трехметровая межа. По словам руководителя полигона, это сделано для того, чтобы избежать огрехов при опрыскивании различными препаратами и исключить перемешивание сортов.



— Опрыскиватель будет перемещаться по межам и обрабатывать каждую делянку индивидуально, согласно утвержденным планам и графикам, препаратами от компаний — участников полигона. Это позволит нам максимально объективно демонстрировать каждый сорт и схему защиты и питания растений на делянках, а также создаст наилучшие условия для их оценки.



По плану через пару дней на агрополигоне начнут посев яровых культур. Техника и весь персонал готовы к севу, если не помешает дождь.



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