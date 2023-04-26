В Совете Федерации подвели предварительные итоги второго Национального органического конкурса

Роскачество

Победителей в 11 номинациях объявят и торжественно наградят на Х Невском международном экологическом конгрессе (НМЭК), который пройдет в Санкт-Петербурге 25-26 мая

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин провел совещание, на котором обсуждался ход проведения конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции.



Конкурс второй год подряд проводится под эгидой Совета Федерации Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Министерством сельского хозяйства России и Роскачеством при поддержке фонда «Органика».



Андрей Яцкин, возглавляющий конкурсную комиссию, отметил, что победители второго Национального органического конкурса будут представлены к награде на Х Невском международном экологическом конгрессе (НМЭК), который пройдет в Санкт-Петербурге 25-26 мая.



Сенатор подчеркнул важность активного продвижения темы органической продукции, которая напрямую связана со здоровым образом жизни.



«Органическая сессия, которая запланирована в рамках НМЭК, вызывает большой интерес. Уже есть ряд иностранных участников, которые по собственной инициативе прислали заявки на участие в панельной дискуссии, посвященной органике», — сообщил первый вице-спикер Совета Федерации.



Статс-секретарь, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов в ходе обсуждения отметил, что в 2023 году количество участников конкурса значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом: «Мы видим возросший интерес к нему, в том числе со стороны молодежи».



Руководитель Роскачества, которое выступает в роли секретариата конкурса, Максим Протасов рассказал, что в этом году поступило в два раза больше заявок на участие в конкурсе, чем в 2022 году, когда он проводился впервые: «Поступила 291 заявка, а самыми популярными из 11 номинаций стали “Лучший молодежный проект”, “Новый органический продукт” и “Народный органический бренд”. Победителя в последней номинации определяли сами потребители путем прямого голосования. География конкурса также увеличилась более чем в два раза: заявки поступили из 49 регионов, а в прошлом году — только из 21 региона. Это свидетельствует о том, что в нашей стране развитию органического производства и популяризации органики уделяют большое внимание, появляется все больше сертифицированных производителей, а тренд на заботу о здоровье, об окружающей среде является долгосрочным».



Наибольшее число заявок поступило из Москвы, Московской, Воронежской, Новосибирской областей и Республики Мордовия.



Удачной стала номинация «Народный органический бренд», по которой проходило общероссийское народное голосование по 26 маркам из 19 регионов. В голосовании приняло участие свыше 70 тыс. человек. Это в четыре с половиной раза больше, чем год назад.



В совещании приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, директор департамента агропромышленной политики ЕЭК Армен Арутюнян, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Елена Дыбова, заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Антон Кармазин, заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации Максим Залазаев, директор фонда «Органика» Вячеслав Федюнин, представители экспертного сообщества.



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