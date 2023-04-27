Фокус на качество и безопасность

MAP Russia 2023

Важным конкурентным преимуществом для производителей мясной продукции является предоставление конечному потребителю качественного товара, который удобен в приготовлении, по приемлемой цене

Для того чтобы сделать такое предложение, необходимо быть в курсе последних отраслевых трендов, которые позволят работать максимально эффективно, снижая себестоимость производства и повышая качество продукции, в том числе за счет переработки.



Все самые важные тенденции в мясной отрасли будут освещены на саммите «Аграрная политика России: безопасность и качество продукции», который пройдет с 30 мая по 1 июня в павильоне № 2 выставочного центра «Крокус Экспо» вместе с международной выставкой «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / Meat and Poultry Industry Russia — 2023». Оба мероприятия организованы выставочной компанией «Асти Групп» с более чем двадцатилетним опытом проведения ключевых отраслевых событий на российских и международных площадках.



«Посетители саммита получат ответы на вопрос о том, как будут развиваться мясная и яичная отрасли в новых условиях, какие перспективы и точки роста сегодня есть у отечественных животноводов и птицеводов, несмотря на все дестабилизирующие факторы и санкции», — говорит президент «Асти Групп» Наринэ Багманян. Эксперты расскажут о стратегиях реализации продукции белкового происхождения на внутреннем рынке через ключевой канал продаж — торговые сети. В рамках саммита ведущие специалисты в области животноводства расскажут посетителям о технологических основах производства безопасной продукции из мяса птицы с заданным качеством, ведь именно стабильность качества товара является ключевым требованиям со стороны ритейлеров к производителю.



На мероприятии будут обсуждаться и другие актуальные вопросы качества и безопасности мясной продукции от поля до прилавка.



С 1 января текущего года для птицеводческих предприятий, работающих на территории Евразийского экономического союза, действует техрегламент 051/2021 «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки», в который уже в этом году были внесены изменения в части снижения нормы нитратов в колбасных изделиях, предназначенных для детского питания. Ведущие специалисты ВНИИПП подробно разъяснят все нюансы работы в соответствии с данным документом.



«Для создания максимально эффективного современного производства не обойтись без цифровых решений. Им будет посвящен значительный раздел мероприятия. Лучшие специалисты в области информационных технологий расскажут о российских решениях, позволяющих эффективно управлять производством, в том числе процессами планирования и управления качеством, а также складскими операциями, — рассказывает Наринэ Багманян. — Представители бизнеса поделятся своими кейсами внедрения цифровых решений в АПК, локализации IT-инфраструктуры и корпоративных IT-сервисов». Посетители саммита и выставки также узнают, как с помощью цифровых решений обеспечить стабильное качество при разделке и переработке мяса.



В силу того, что российский рынок мясной и птицеводческой продукции достаточно насыщен, господдержка для этих отраслей сведена к минимуму, однако компании все еще могут получить ряд преференций от государства, которые позволят им поддержать рентабельность на более высоком уровне. На саммите представители профильных ведомств предоставят полную информацию о действующих мерах господдержки агросектора и расскажут, как можно их получить.



Кроме того, в условиях высокой конкуренции очень важно выходить на внешние рынки. Компании-экспортеры поделятся опытом открытия новых международных каналов сбыта, в том числе в странах БРИКС, АТЭС или ШОС, для усиления позиций России как экспортера мяса.



Регистрация на саммит «Аграрная политика России: безопасность и качество продукции» и выставку MAP Russia 2023 уже открыта по ссылке.

